https://ukraina.ru/20241130/1059328530.html

То, что говорят в СВР России - серьёзно! О вводе контингента НАТО на Украину и ядерной игре – Шишкин

То, что говорят в СВР России - серьёзно! О вводе контингента НАТО на Украину и ядерной игре – Шишкин - 30.11.2024 Украина.ру

То, что говорят в СВР России - серьёзно! О вводе контингента НАТО на Украину и ядерной игре – Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о сигналах по итогам визита Владимира Путина в Казахстан, а также подчеркнул серьёзность... Украина.ру, 30.11.2024

2024-11-30T14:27

2024-11-30T14:27

2024-11-30T14:27

видео

игорь шишкин

владимир путин

казахстан

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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о сигналах по итогам визита Владимира Путина в Казахстан, а также подчеркнул серьёзность вопроса миграции в России как рычага для раскачивания Западом национального конфликта.00:19 - Об итогах визита Путина в Казахстан; 07:01 - О напряжённости в азиатско-тихоокеанском регионе; 12:04 - О новом сценарии раздела Украины; 17:42 - О новом "Карибском кризисе".ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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