То, что говорят в СВР России - серьёзно! О вводе контингента НАТО на Украину и ядерной игре – Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о сигналах по итогам визита Владимира Путина в Казахстан, а также подчеркнул серьёзность вопроса миграции в России как рычага для раскачивания Западом национального конфликта.
00:19 - Об итогах визита Путина в Казахстан;
07:01 - О напряжённости в азиатско-тихоокеанском регионе;
12:04 - О новом сценарии раздела Украины;
17:42 - О новом "Карибском кризисе".
ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru