Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России
Швеция не лидер среди русофобских государств, но она — единственная страна в мире, где живет меньше всего людей, которые хорошо относятся к России. То есть шведы относятся к России очень плохо
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.
"Швеция входит в десятку мировых производителей и экспортеров оружия. Она может доставить нам проблемы на Балтике. Швеция стала частью ядра НАТО. Это не Прибалтика и не Румыния. Это богатая страна, где люди говорят на одном из языков германской группы. Для англосаксов — это почти свои", — рассказал Трухачёв.
По его словам, пока шведы не готовы напрямую воевать с Россией, но их обрабатывают.
"Если США и Великобритания решат воевать с Россией, Швеция к ним присоединится. Недооценивать эту угрозу нельзя", — резюмировал Трухачёв.
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