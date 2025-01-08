https://ukraina.ru/20250108/1059955626.html

Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России

Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России - 08.01.2025 Украина.ру

Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России

Швеция не лидер среди русофобских государств, но она — единственная страна в мире, где живет меньше всего людей, которые хорошо относятся к России. То есть шведы относятся к России очень плохо

2025-01-08T07:40

2025-01-08T07:40

2025-01-08T07:40

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.По его словам, пока шведы не готовы напрямую воевать с Россией, но их обрабатывают."Если США и Великобритания решат воевать с Россией, Швеция к ним присоединится. Недооценивать эту угрозу нельзя", — резюмировал Трухачёв.Подробнее о странах, которые вложили в Украину больше всего денег — в материале Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходовПолный текст интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине

https://ukraina.ru/20241220/1059816292.html

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швеция

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, швеция, украина, запад, европа, сша, дональд трамп, нато, детали