Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России - 08.01.2025 Украина.ру
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Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России
Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России - 08.01.2025 Украина.ру
Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России
Швеция не лидер среди русофобских государств, но она — единственная страна в мире, где живет меньше всего людей, которые хорошо относятся к России. То есть шведы относятся к России очень плохо
2025-01-08T07:40
2025-01-08T07:40
новости
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.По его словам, пока шведы не готовы напрямую воевать с Россией, но их обрабатывают."Если США и Великобритания решат воевать с Россией, Швеция к ним присоединится. Недооценивать эту угрозу нельзя", — резюмировал Трухачёв.Подробнее о странах, которые вложили в Украину больше всего денег — в материале Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходовПолный текст интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине
https://ukraina.ru/20241220/1059816292.html
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новости, россия, швеция, украина, запад, европа, сша, дональд трамп, нато, детали
Новости, Россия, Швеция, Украина, Запад, Европа, США, Дональд Трамп, НАТО, детали

Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России

07:40 08.01.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Швеция не лидер среди русофобских государств, но она — единственная страна в мире, где живет меньше всего людей, которые хорошо относятся к России. То есть шведы относятся к России очень плохо
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.
"Швеция входит в десятку мировых производителей и экспортеров оружия. Она может доставить нам проблемы на Балтике. Швеция стала частью ядра НАТО. Это не Прибалтика и не Румыния. Это богатая страна, где люди говорят на одном из языков германской группы. Для англосаксов — это почти свои", — рассказал Трухачёв.
По его словам, пока шведы не готовы напрямую воевать с Россией, но их обрабатывают.
"Если США и Великобритания решат воевать с Россией, Швеция к ним присоединится. Недооценивать эту угрозу нельзя", — резюмировал Трухачёв.
Подробнее о странах, которые вложили в Украину больше всего денег — в материале Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов
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Полный текст интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине
 
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