"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине - 08.01.2025 Украина.ру
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"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине
"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине - 08.01.2025 Украина.ру
"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине
Трамп либо что-то знает об украинских ресурсах, либо его конечные цели в урегулировании конфликта на Украине вообще другие. Вероятнее всего и то, и другое. Таким мнением в своей публикации поделился автор издания Украина.ру Василий Стоякин
2025-01-08T08:10
2025-01-08T08:10
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По его словам, позиция Трампа на первый взгляд непонятна: если он хочет сделать Америку великой опять, то логично всё же подождать — ресурсов у Украины ещё много, и можно попытаться выторговать лучшие для Киева условия мира, показав, таким образом, большую эффективность, чем продемонстрированная демократической администрацией.Он также добавил, что за миротворческими инициативами скрывается "голый политический расчет", очевидный другим "игрокам".Полный текст материала Василия Стоякина Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве
https://ukraina.ru/20241225/1059955363.html
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новости, украина, киев, америка, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, детали
Новости, Украина, Киев, Америка, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, детали

"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине

08:10 08.01.2025
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Трамп либо что-то знает об украинских ресурсах, либо его конечные цели в урегулировании конфликта на Украине вообще другие. Вероятнее всего и то, и другое. Таким мнением в своей публикации поделился автор издания Украина.ру Василий Стоякин
По его словам, позиция Трампа на первый взгляд непонятна: если он хочет сделать Америку великой опять, то логично всё же подождать — ресурсов у Украины ещё много, и можно попытаться выторговать лучшие для Киева условия мира, показав, таким образом, большую эффективность, чем продемонстрированная демократической администрацией.
"В первую очередь ему надо ослабить демократов, что наиболее естественно реализуется через расследование коррупционных схем вокруг помощи Украине. Прекращение войны в немалой степени нужно именно для этого", — рассказал Стоякин.
Он также добавил, что за миротворческими инициативами скрывается "голый политический расчет", очевидный другим "игрокам".
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
25 декабря 2024, 20:29
Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?Хорошее, привольное время для Зеленского и его ближайшего окружения заканчивается. Приближающийся день инаугурация Трампа грозит гауляйтеру незалежной множеством бед, в перечне которых запуск процесса мирного урегулирования и возможные выборы - отнюдь не самое неприятное и опасное.
Полный текст материала Василия Стоякина Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве
 
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