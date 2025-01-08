"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине
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Трамп либо что-то знает об украинских ресурсах, либо его конечные цели в урегулировании конфликта на Украине вообще другие. Вероятнее всего и то, и другое. Таким мнением в своей публикации поделился автор издания Украина.ру Василий Стоякин
По его словам, позиция Трампа на первый взгляд непонятна: если он хочет сделать Америку великой опять, то логично всё же подождать — ресурсов у Украины ещё много, и можно попытаться выторговать лучшие для Киева условия мира, показав, таким образом, большую эффективность, чем продемонстрированная демократической администрацией.
"В первую очередь ему надо ослабить демократов, что наиболее естественно реализуется через расследование коррупционных схем вокруг помощи Украине. Прекращение войны в немалой степени нужно именно для этого", — рассказал Стоякин.
Он также добавил, что за миротворческими инициативами скрывается "голый политический расчет", очевидный другим "игрокам".
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