"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней"
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку. Об этом в ночь на 29 ноября написал ряд украинских пабликов
"Этот сигнал мешал координировать действия мобильных групп ПВО со стрелковым оружием, забивая некоторые каналы для коммуникации, и пропадал, как только "Герани" поражали цель или перелетали из одного района в другой", — рассказали украинские военкоры.
Накануне стало известно об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.
Вчера, 10:19"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФУкраинские чиновники и СМИ сообщили об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.