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"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней"

"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней" - 29.11.2024 Украина.ру

"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней"

Налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку. Об этом в ночь на 29 ноября написал ряд украинских пабликов

2024-11-29T11:07

2024-11-29T11:07

2024-11-29T11:07

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Накануне стало известно об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской областиТелеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Еще по теме: Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской

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новости, украина, харьков, киев, укрэнерго, энергетика, энергосистема украины, герань