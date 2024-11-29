"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней" - 29.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241129/1059301104.html
"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней"
"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней" - 29.11.2024 Украина.ру
"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней"
Налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку. Об этом в ночь на 29 ноября написал ряд украинских пабликов
2024-11-29T11:07
2024-11-29T11:07
новости
украина
харьков
киев
укрэнерго
энергетика
энергосистема украины
герань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039791267_0:572:960:1112_1920x0_80_0_0_d3ad4505d043ae731bfab304af3aa917.jpg.webp
Накануне стало известно об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской областиТелеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Еще по теме: Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской
https://ukraina.ru/20241128/1059267576.html
украина
харьков
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039791267_0:482:960:1202_1920x0_80_0_0_3e4b7cf62357beda482e1dd0526d5714.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, харьков, киев, укрэнерго, энергетика, энергосистема украины, герань
Новости, Украина, Харьков, Киев, Укрэнерго, энергетика, Энергосистема Украины, Герань

"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней"

11:07 29.11.2024
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку. Об этом в ночь на 29 ноября написал ряд украинских пабликов

"Этот сигнал мешал координировать действия мобильных групп ПВО со стрелковым оружием, забивая некоторые каналы для коммуникации, и пропадал, как только "Герани" поражали цель или перелетали из одного района в другой", — рассказали украинские военкоры.

Накануне стало известно об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.
Боевая работа расчета РСЗО Ураган ЦВО на Покровском направлении - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Вчера, 10:19
"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФУкраинские чиновники и СМИ сообщили об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.
Еще по теме: Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской
 
НовостиУкраинаХарьковКиевУкрэнергоэнергетикаЭнергосистема УкраиныГерань
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам
12:45Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой
12:42Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта
12:37Лавров назвал главу ЮНЕСКО прямой участницей информационной войны против РФ
12:37Чем израильское перемирие опасно для России и как долго всё это может продлиться – Кирпичёнок
12:28Чьи идеи реализует Зеленский. Андрей Парубий как основоположник нынешнего курса Украины
12:03Шмыгаль рассказал о многомиллионной помощи Украине от Южной Кореи
12:01В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS
11:51Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?
11:25Министр обороны России рассказал о целях договора с КНДР
11:10Украинская нация может исчезнуть полностью - Азаров
11:07"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней"
10:51"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат
10:37НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР
10:29Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ
09:51Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
09:41Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября
09:12Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД Украины
08:40Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
08:18Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
Лента новостейМолния