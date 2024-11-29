Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября - 29.11.2024 Украина.ру
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Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября
Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября - 29.11.2024 Украина.ру
Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября
Украинские дроноводы принимали участие в подготовке атаки террористов в Сирии. На Украине могут быть развёрнуты британские войска, но при одном условии
2024-11-29T09:41
2024-11-29T09:41
эксклюзив
хроники
украина
россия
сирия
борис джонсон
дмитрий медведев
нато
чвк
совбез
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О том, что украинские специалисты по БПЛА принимать участие в подготовке террористов в Сирии, сообщили сами украинские источники."После того, как Путин забрал свои войска из Сирии в Украину, повстанцы, немного подготовившись, достаточно активно ведут там наступление. Примечательно, что они активно используют дроны: как FPV, так и сбросы. Интересно, кто обеспечивал подготовку пилотов повстанцев?" - гласило сообщение в одном из украинских каналов.Сообщение сопровождалось смайликом. На это сообщение обратил внимание инженер и ракетстроитель Алексей Васильев."Наши оппоненты хвастаются, что в ударе по сирийской армии, принимают участие украинские специалисты дроноводы. Это не первый пример, уже подобные случаи были замечены в Африке, но в целом это серьёзный звоночек. Который даёт подсказку, как именно можно сделать больно нашему главному оппоненту с британских островов, у которых очень много всяких разных болевых точек по всему миру. И полным полно недоброжелателей, которые с удовольствием возьмут на себя миссию делать неприятности джентльменам. Ну и туркам конечно стоило бы подумать, прежде чем так легко соглашаться подыграть Лондону и глобалистам, имея огромную занозу у себя в мягкой подбрюшье. Впрочем, стоит ожидать что они скоро это ощутят", - отметил Васильев.Ранее, в сентябре, турецкие СМИ сообщали о переговорах украинских спецслужб с руководством группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*. Встреча прошла в Идлибе."Стороны обсудили взаимодействие и освобождение ряда чеченских, туркменских и афганских боевиков из тюрем ХТШ*. По данным журналистов, в обмен на это украинские спецслужбы предложили объединению семьдесят пять БПЛА-камикадзе для ударов по объектам ВС САР и ВС РФ. Освобожденных террористов планировалось переправить через Турцию на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. По утверждению журналистов, сделка между украинскими спецслужбами и ХТШ* состоялась. В материале указано, что освобождению террористов способствовал некий чеченский полевой командир Умар Аш-Шишани. Его полный тезка был т.н. “министром войны” "Исламского государства"*, однако он был ликвидирован в 2016 году в Ираке. Умара часто путали с другим выходцем из Чечни - Муслимом Аш-Шишани, который несколько лет находится в опале у ХТШ*", - отметил телеграм-канал Directorate 4.Авторы канала указали, что журналисты могли ошибиться."На наш взгляд, журналистами могла быть допущена неосознанная ошибка, т.к. в Сирии находятся сотни выходцев из Чечни, участвующих в конфликте на стороне НВФ. Наиболее вероятным связующим звеном между террористическими группировками в Сирии и спецслужбами Украины мог стать террорист Абдулхаким Аш-Шишани, по паспорту уроженец Грозненского района ЧИАССР Рустам Ажиев. В 2022 году у нас вышел о нем материал, после того как Ажиев c более чем сотней террористов перебрался из Сирии на Украину. Киев облегчил ему передвижение между странами, выдав заграничный паспорт. На Украине Ажиев принял участие в боевых действиях против ВС РФ и ЧВК "Вагнер" под Артёмовском (Бахмут), а также нападениях в Белгородской области", - указывалось в публикации канала.Авторы Directorate 4 отметили, что уже писали о перспективах сотрудничества между сирийскими террористами и спецслужбами Украины после утечки документов американской разведки, предполагая, что ключевым звеном в этой цепи станет именно Ажиев.Вечером 28 ноября РИА Новости сообщило о том, что сирийские правительственные войска уничтожили западнее Алеппо несколько диверсионно-разведывательных групп из террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, переодетых в форму армии Сирии. Об этом агентству сообщили в силовых структурах Сирийской Арабской Республики."Несколько групп террористов пытались проникнуть в тыл наших войск на западе Алеппо и на трассе М5 "Алеппо-Дамаск", но были уничтожены. В одном случае боевики были одеты в форму Сирийской Арабской Армии, также на плечах у них были нашивки наших подразделений, которые несут службу в данных районах. Это говорит о заблаговременной и серьёзной подготовке террористов", - рассказал собеседник агентства.Ранее украинские специалисты были замечены в Африке, где также оказывали помощь исламистским группировкам, что вызвало возмущение в ряде африканских государств. Подготовленные украинскими специалистами террористы отметились рядом нападений.Британские войска на УкраинеБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад воюет с Россией чужими руками."Мы ведём войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы её ведём, возможности делать их дело", - заявил Джонсон в интервью The Daily Telegraph.Он также заявил о необходимости ввода британских военных на Украине в случае прекращения огня."Я не думаю, что нам следует отправлять боевые части. ... Но, как часть итогового решения, [можно разместить] многонациональные европейские миротворческие силы для контроля границы и помощи украинцам. Я не могу представить, чтобы такая операция могла быть осуществлена без участия британцев", — заявил Джонсон.Он заявил, что Великобритания несёт "моральную ответственность" за происходящее на Украине, т. к. Лондон подписал Будапештский меморандум, обеспечив условия для отказа Киева от ядерного оружия. Тем самым США и Великобритания, заявил Джонсон, "лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня".Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что после разрешения Украине бить западным оружием вглубь территории РФ НАТО вступило в войну с Россией. При этом Медведев допустил возможность ударов России по военным базам НАТО в Польше и Румынии."Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт", - подчеркнул Медведев.Так он прокомментировал удары ATACM Storm Shadow/SCALP.Ранее, 26 ноября, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что страна не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине."Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу", - заявил он в интервью итальянской газете La Repubblica.До этого французское издание Le Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Издание отмечало, что "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые ещё предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.* - запрещённая в РФ террористическая организацияО требованиях США снизить возраст мобилизации на Украине — в статье Виктории Титовой ""Спасайте своих детей". Как Запад принуждает Украину воевать до последнего украинца - мнения экспертов".
https://ukraina.ru/20241128/1059290801.html
https://ukraina.ru/20241128/1059273958.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
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эксклюзив, хроники, украина, россия, сирия, борис джонсон, дмитрий медведев, нато, чвк, совбез
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Сирия, Борис Джонсон, Дмитрий Медведев, НАТО, ЧВК, Совбез

Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября

09:41 29.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в провинции Алеппо
Ситуация в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские дроноводы принимали участие в подготовке атаки террористов в Сирии. На Украине могут быть развёрнуты британские войска, но при одном условии
О том, что украинские специалисты по БПЛА принимать участие в подготовке террористов в Сирии, сообщили сами украинские источники.
"После того, как Путин забрал свои войска из Сирии в Украину, повстанцы, немного подготовившись, достаточно активно ведут там наступление. Примечательно, что они активно используют дроны: как FPV, так и сбросы. Интересно, кто обеспечивал подготовку пилотов повстанцев?" - гласило сообщение в одном из украинских каналов.
Сообщение сопровождалось смайликом. На это сообщение обратил внимание инженер и ракетстроитель Алексей Васильев.
"Наши оппоненты хвастаются, что в ударе по сирийской армии, принимают участие украинские специалисты дроноводы. Это не первый пример, уже подобные случаи были замечены в Африке, но в целом это серьёзный звоночек. Который даёт подсказку, как именно можно сделать больно нашему главному оппоненту с британских островов, у которых очень много всяких разных болевых точек по всему миру. И полным полно недоброжелателей, которые с удовольствием возьмут на себя миссию делать неприятности джентльменам. Ну и туркам конечно стоило бы подумать, прежде чем так легко соглашаться подыграть Лондону и глобалистам, имея огромную занозу у себя в мягкой подбрюшье. Впрочем, стоит ожидать что они скоро это ощутят", - отметил Васильев.
Вчера, 18:00
"Сегодня в течение дня всё возможно". Итоги 28 ноября на УкраинеПрезидент России Владимир Путин рассказал об ударах по центрам принятия решений, а также о производстве ракет и других видов вооружений
Ранее, в сентябре, турецкие СМИ сообщали о переговорах украинских спецслужб с руководством группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*. Встреча прошла в Идлибе.
"Стороны обсудили взаимодействие и освобождение ряда чеченских, туркменских и афганских боевиков из тюрем ХТШ*. По данным журналистов, в обмен на это украинские спецслужбы предложили объединению семьдесят пять БПЛА-камикадзе для ударов по объектам ВС САР и ВС РФ. Освобожденных террористов планировалось переправить через Турцию на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. По утверждению журналистов, сделка между украинскими спецслужбами и ХТШ* состоялась. В материале указано, что освобождению террористов способствовал некий чеченский полевой командир Умар Аш-Шишани. Его полный тезка был т.н. “министром войны” "Исламского государства"*, однако он был ликвидирован в 2016 году в Ираке. Умара часто путали с другим выходцем из Чечни - Муслимом Аш-Шишани, который несколько лет находится в опале у ХТШ*", - отметил телеграм-канал Directorate 4.
Авторы канала указали, что журналисты могли ошибиться.
"На наш взгляд, журналистами могла быть допущена неосознанная ошибка, т.к. в Сирии находятся сотни выходцев из Чечни, участвующих в конфликте на стороне НВФ. Наиболее вероятным связующим звеном между террористическими группировками в Сирии и спецслужбами Украины мог стать террорист Абдулхаким Аш-Шишани, по паспорту уроженец Грозненского района ЧИАССР Рустам Ажиев. В 2022 году у нас вышел о нем материал, после того как Ажиев c более чем сотней террористов перебрался из Сирии на Украину. Киев облегчил ему передвижение между странами, выдав заграничный паспорт. На Украине Ажиев принял участие в боевых действиях против ВС РФ и ЧВК "Вагнер" под Артёмовском (Бахмут), а также нападениях в Белгородской области", - указывалось в публикации канала.
Авторы Directorate 4 отметили, что уже писали о перспективах сотрудничества между сирийскими террористами и спецслужбами Украины после утечки документов американской разведки, предполагая, что ключевым звеном в этой цепи станет именно Ажиев.
Вечером 28 ноября РИА Новости сообщило о том, что сирийские правительственные войска уничтожили западнее Алеппо несколько диверсионно-разведывательных групп из террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, переодетых в форму армии Сирии. Об этом агентству сообщили в силовых структурах Сирийской Арабской Республики.
"Несколько групп террористов пытались проникнуть в тыл наших войск на западе Алеппо и на трассе М5 "Алеппо-Дамаск", но были уничтожены. В одном случае боевики были одеты в форму Сирийской Арабской Армии, также на плечах у них были нашивки наших подразделений, которые несут службу в данных районах. Это говорит о заблаговременной и серьёзной подготовке террористов", - рассказал собеседник агентства.
Ранее украинские специалисты были замечены в Африке, где также оказывали помощь исламистским группировкам, что вызвало возмущение в ряде африканских государств. Подготовленные украинскими специалистами террористы отметились рядом нападений.
Вчера, 13:00
Отрицание Вашингтона и обсуждения в Европе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 ноябряДействующая американская администрация отрицает намерения поставить Киеву ядерное оружие, а в Европе обсуждают, но пока не планируют отправку войск на Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Британские войска на Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад воюет с Россией чужими руками.
"Мы ведём войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы её ведём, возможности делать их дело", - заявил Джонсон в интервью The Daily Telegraph.
Он также заявил о необходимости ввода британских военных на Украине в случае прекращения огня.
"Я не думаю, что нам следует отправлять боевые части. ... Но, как часть итогового решения, [можно разместить] многонациональные европейские миротворческие силы для контроля границы и помощи украинцам. Я не могу представить, чтобы такая операция могла быть осуществлена без участия британцев", — заявил Джонсон.
Он заявил, что Великобритания несёт "моральную ответственность" за происходящее на Украине, т. к. Лондон подписал Будапештский меморандум, обеспечив условия для отказа Киева от ядерного оружия. Тем самым США и Великобритания, заявил Джонсон, "лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня".
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что после разрешения Украине бить западным оружием вглубь территории РФ НАТО вступило в войну с Россией. При этом Медведев допустил возможность ударов России по военным базам НАТО в Польше и Румынии.
"Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт", - подчеркнул Медведев.
Так он прокомментировал удары ATACM Storm Shadow/SCALP.
награждение бойцов 3-й ошбр - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Вчера, 09:45
Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноябряВ МИД России прокомментировали последствия передачи Украине ядерного оружия. США настаивают на снижении мобилизационного возраста на Украине
Ранее, 26 ноября, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что страна не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.
"Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу", - заявил он в интервью итальянской газете La Repubblica.
До этого французское издание Le Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Издание отмечало, что "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые ещё предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
* - запрещённая в РФ террористическая организация
О требованиях США снизить возраст мобилизации на Украине — в статье Виктории Титовой ""Спасайте своих детей". Как Запад принуждает Украину воевать до последнего украинца - мнения экспертов".
 
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10:51"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат
10:37НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР
10:29Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ
09:51Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
09:41Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября
09:12Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД Украины
08:40Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
08:18Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
08:11Главное за ночь 29 ноября
07:59Синопское сражение – не "пиррова" победа Черноморского флота
07:56Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан
07:34Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине
07:22Историческое "контрнаступление". Почему Вашингтон хочет, чтобы русские убивали украинцев
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