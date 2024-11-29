https://ukraina.ru/20241129/1059299666.html

Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября

Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября - 29.11.2024 Украина.ру

Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября

Украинские дроноводы принимали участие в подготовке атаки террористов в Сирии. На Украине могут быть развёрнуты британские войска, но при одном условии

2024-11-29T09:41

2024-11-29T09:41

2024-11-29T09:41

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О том, что украинские специалисты по БПЛА принимать участие в подготовке террористов в Сирии, сообщили сами украинские источники."После того, как Путин забрал свои войска из Сирии в Украину, повстанцы, немного подготовившись, достаточно активно ведут там наступление. Примечательно, что они активно используют дроны: как FPV, так и сбросы. Интересно, кто обеспечивал подготовку пилотов повстанцев?" - гласило сообщение в одном из украинских каналов.Сообщение сопровождалось смайликом. На это сообщение обратил внимание инженер и ракетстроитель Алексей Васильев."Наши оппоненты хвастаются, что в ударе по сирийской армии, принимают участие украинские специалисты дроноводы. Это не первый пример, уже подобные случаи были замечены в Африке, но в целом это серьёзный звоночек. Который даёт подсказку, как именно можно сделать больно нашему главному оппоненту с британских островов, у которых очень много всяких разных болевых точек по всему миру. И полным полно недоброжелателей, которые с удовольствием возьмут на себя миссию делать неприятности джентльменам. Ну и туркам конечно стоило бы подумать, прежде чем так легко соглашаться подыграть Лондону и глобалистам, имея огромную занозу у себя в мягкой подбрюшье. Впрочем, стоит ожидать что они скоро это ощутят", - отметил Васильев.Ранее, в сентябре, турецкие СМИ сообщали о переговорах украинских спецслужб с руководством группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*. Встреча прошла в Идлибе."Стороны обсудили взаимодействие и освобождение ряда чеченских, туркменских и афганских боевиков из тюрем ХТШ*. По данным журналистов, в обмен на это украинские спецслужбы предложили объединению семьдесят пять БПЛА-камикадзе для ударов по объектам ВС САР и ВС РФ. Освобожденных террористов планировалось переправить через Турцию на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. По утверждению журналистов, сделка между украинскими спецслужбами и ХТШ* состоялась. В материале указано, что освобождению террористов способствовал некий чеченский полевой командир Умар Аш-Шишани. Его полный тезка был т.н. “министром войны” "Исламского государства"*, однако он был ликвидирован в 2016 году в Ираке. Умара часто путали с другим выходцем из Чечни - Муслимом Аш-Шишани, который несколько лет находится в опале у ХТШ*", - отметил телеграм-канал Directorate 4.Авторы канала указали, что журналисты могли ошибиться."На наш взгляд, журналистами могла быть допущена неосознанная ошибка, т.к. в Сирии находятся сотни выходцев из Чечни, участвующих в конфликте на стороне НВФ. Наиболее вероятным связующим звеном между террористическими группировками в Сирии и спецслужбами Украины мог стать террорист Абдулхаким Аш-Шишани, по паспорту уроженец Грозненского района ЧИАССР Рустам Ажиев. В 2022 году у нас вышел о нем материал, после того как Ажиев c более чем сотней террористов перебрался из Сирии на Украину. Киев облегчил ему передвижение между странами, выдав заграничный паспорт. На Украине Ажиев принял участие в боевых действиях против ВС РФ и ЧВК "Вагнер" под Артёмовском (Бахмут), а также нападениях в Белгородской области", - указывалось в публикации канала.Авторы Directorate 4 отметили, что уже писали о перспективах сотрудничества между сирийскими террористами и спецслужбами Украины после утечки документов американской разведки, предполагая, что ключевым звеном в этой цепи станет именно Ажиев.Вечером 28 ноября РИА Новости сообщило о том, что сирийские правительственные войска уничтожили западнее Алеппо несколько диверсионно-разведывательных групп из террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, переодетых в форму армии Сирии. Об этом агентству сообщили в силовых структурах Сирийской Арабской Республики."Несколько групп террористов пытались проникнуть в тыл наших войск на западе Алеппо и на трассе М5 "Алеппо-Дамаск", но были уничтожены. В одном случае боевики были одеты в форму Сирийской Арабской Армии, также на плечах у них были нашивки наших подразделений, которые несут службу в данных районах. Это говорит о заблаговременной и серьёзной подготовке террористов", - рассказал собеседник агентства.Ранее украинские специалисты были замечены в Африке, где также оказывали помощь исламистским группировкам, что вызвало возмущение в ряде африканских государств. Подготовленные украинскими специалистами террористы отметились рядом нападений.Британские войска на УкраинеБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад воюет с Россией чужими руками."Мы ведём войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы её ведём, возможности делать их дело", - заявил Джонсон в интервью The Daily Telegraph.Он также заявил о необходимости ввода британских военных на Украине в случае прекращения огня."Я не думаю, что нам следует отправлять боевые части. ... Но, как часть итогового решения, [можно разместить] многонациональные европейские миротворческие силы для контроля границы и помощи украинцам. Я не могу представить, чтобы такая операция могла быть осуществлена без участия британцев", — заявил Джонсон.Он заявил, что Великобритания несёт "моральную ответственность" за происходящее на Украине, т. к. Лондон подписал Будапештский меморандум, обеспечив условия для отказа Киева от ядерного оружия. Тем самым США и Великобритания, заявил Джонсон, "лишили украинцев ядерного оружия, которое они могли бы использовать сегодня".Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что после разрешения Украине бить западным оружием вглубь территории РФ НАТО вступило в войну с Россией. При этом Медведев допустил возможность ударов России по военным базам НАТО в Польше и Румынии."Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт", - подчеркнул Медведев.Так он прокомментировал удары ATACM Storm Shadow/SCALP.Ранее, 26 ноября, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что страна не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине."Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу", - заявил он в интервью итальянской газете La Repubblica.До этого французское издание Le Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Издание отмечало, что "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые ещё предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.* - запрещённая в РФ террористическая организацияО требованиях США снизить возраст мобилизации на Украине — в статье Виктории Титовой ""Спасайте своих детей". Как Запад принуждает Украину воевать до последнего украинца - мнения экспертов".

https://ukraina.ru/20241128/1059290801.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сирия, борис джонсон, дмитрий медведев, нато, чвк, совбез