Главное за ночь 29 ноября - 29.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 29 ноября
Главное за ночь 29 ноября - 29.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 29 ноября
ПВО за ночь уничтожила и перехватила 47 украинских БПЛА над российскими регионами: 29 уничтожено над Ростовской областью, восемь - над Краснодарским краем, по... Украина.ру, 29.11.2024
2024-11-29T08:11
2024-11-29T08:13
новости
россия
джо байден
украина
ростовская область
андрей марочко
борис джонсон
вооруженные силы украины
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ПВО за ночь уничтожила и перехватила 47 украинских БПЛА над российскими регионами: 29 уничтожено над Ростовской областью, восемь - над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Бойцы РФ за минувшие сутки нанесли самый массированный удар с начала года по военным объектам ВСУ и энергосистеме Харькова. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области идут тяжёлые бои. Группировка войск "Север" сообщает, что есть продвижения в н.п. Новоивановка и в лесных массивах возле н.п. Малая Локня, ожесточенные бои идут возле н.п. Плехово. В районе н.п. Николаево-Дарьино ракетным ударом РСЗО "Торнадо-С" поражен крупный пункт дислокации подразделений БпЛА ВСУ;- в Харьковской области идут бои за каждый дом в Волчанске (сообщают об освобождении четырех зданий в городе). Враг пытается перебрасывать резервы через р. Волчья. Ожесточенные бои возле н.п. Липцы;- в Торецке (Дзержинске) ВС России продвинулись в южной части Нелеповки на глубину до 250 метров, признает противник. Южнее Торецка наши войска прошли в лесопосадке на участке шириной до 1.2 км на глубину до 650 метров;- с Покровского направления поступают данные о решительном рывке на 3 км наших подразделений от Петровки к Желтому;- на Кураховском направлении ВС России закрепляются на занятых рубежах в районе Ильинки (южнее ворохранилища), боях в районе Берестков, продолжающемся сражении в Курахово;- на Запорожском фронте на Ореховском направлении продолжились позиционные бои севернее Работино и в районе Малой Токмачки. ЛБС без значительных изменений. Ведется контрбатарейная борьба с обеих сторон. Фиксируется большое количество ударных и разведывательных БПЛА с обеих сторон.Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph.Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов России, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными". Он отметил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву.Спецназ вытеснил протестующих со всего проспекта Руставели в Тбилиси, сообщают корреспонденты с мест.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, джо байден, украина, ростовская область, андрей марочко, борис джонсон, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Джо Байден, Украина, Ростовская область, Андрей Марочко, Борис Джонсон, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 29 ноября

08:11 29.11.2024 (обновлено: 08:13 29.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПВО за ночь уничтожила и перехватила 47 украинских БПЛА над российскими регионами: 29 уничтожено над Ростовской областью, восемь - над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
Бойцы РФ за минувшие сутки нанесли самый массированный удар с начала года по военным объектам ВСУ и энергосистеме Харькова. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области идут тяжёлые бои. Группировка войск "Север" сообщает, что есть продвижения в н.п. Новоивановка и в лесных массивах возле н.п. Малая Локня, ожесточенные бои идут возле н.п. Плехово. В районе н.п. Николаево-Дарьино ракетным ударом РСЗО "Торнадо-С" поражен крупный пункт дислокации подразделений БпЛА ВСУ;
- в Харьковской области идут бои за каждый дом в Волчанске (сообщают об освобождении четырех зданий в городе). Враг пытается перебрасывать резервы через р. Волчья. Ожесточенные бои возле н.п. Липцы;
- в Торецке (Дзержинске) ВС России продвинулись в южной части Нелеповки на глубину до 250 метров, признает противник. Южнее Торецка наши войска прошли в лесопосадке на участке шириной до 1.2 км на глубину до 650 метров;
- с Покровского направления поступают данные о решительном рывке на 3 км наших подразделений от Петровки к Желтому;
- на Кураховском направлении ВС России закрепляются на занятых рубежах в районе Ильинки (южнее ворохранилища), боях в районе Берестков, продолжающемся сражении в Курахово;
- на Запорожском фронте на Ореховском направлении продолжились позиционные бои севернее Работино и в районе Малой Токмачки. ЛБС без значительных изменений. Ведется контрбатарейная борьба с обеих сторон. Фиксируется большое количество ударных и разведывательных БПЛА с обеих сторон.
Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph.
Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов России, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными".
"Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - заявил Байден.
Он отметил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву.
Спецназ вытеснил протестующих со всего проспекта Руставели в Тбилиси, сообщают корреспонденты с мест.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДжо БайденУкраинаРостовская областьАндрей МарочкоБорис ДжонсонВооруженные силы Украины
 
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