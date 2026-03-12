https://ukraina.ru/20260312/shkolu-v-irane-prinyali-za-fabriku-raskryty-detali-amerikanskogo-udara-khronika-sobytiy-na-utro-12-1076680138.html

Школу в Иране приняли за фабрику: раскрыты детали американского удара. Хроника событий на утро 12 марта

Школу в Иране приняли за фабрику: раскрыты детали американского удара. Хроника событий на утро 12 марта - 12.03.2026 Украина.ру

Школу в Иране приняли за фабрику: раскрыты детали американского удара. Хроника событий на утро 12 марта

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф подтвердил встречу с российской делегацией в США. Между тем в Вашингтоне констатировали, что Иран сохраняет контроль над населением, несмотря на удары. В то же время стало известно, что США могли по ошибке разбомбить школу "Шаджаре Тайебе"

2026-03-12T09:01

2026-03-12T09:01

2026-03-12T09:01

эксклюзив

хроники

сша

иран

россия

кирилл дмитриев

стив уиткофф

владимир мединский

вооруженные силы украины

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076247088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_efbda2074a69a8579055916549cc4d9e.jpg

Делегации России и США провели переговоры во Флориде, обсудив ряд вопросов и договорившись о дальнейших контактах. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.Российскую делегацию на встрече возглавлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он поблагодарил американских переговорщиков за продуктивную беседу, отметив конструктивный характер диалога.Стоит напомнить, что конце января в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей России, Украины и США, в ходе которых стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговорного процесса.По итогам второго раунда встреч Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле "157 на 157". Как отметили в Кремле, американская сторона признала, что без решения территориального вопроса в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта не представляется возможным. При этом важным условием Москвы остается вывод подразделений ВСУ с территории Донбасса.Третий раунд переговоров по мирному урегулированию прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как тяжелые, но деловые, добавив, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Американская разведка признала устойчивость правительства Ирана после двух недель войныПозиции правительства Ирана не пошатнулись за две недели военной кампании США и Израиля против Исламской республики, и в ближайшее время ему не грозит крах. К такому выводу пришла американская разведка, сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.По данным агентства, множественные разведывательные доклады содержат последовательный анализ о том, что иранскому руководству не грозит падение и оно сохраняет контроль над населением страны. Последний доклад с таким заключением был представлен высокопоставленным чиновникам на днях, заявил один из собеседников.Кроме того, высокопоставленные должностные лица США также признают отсутствие уверенности в скором крахе правительства в Тегеране, рассказал источник Reuters. При этом собеседники агентства отмечают, что ситуация на местах остается изменчивой и динамика внутри Ирана может поменяться.Дети Ирана заплатили за ошибку ПентагонаМежду тем издание The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что американские военные могли по ошибке нанести удар по школе для девочек в Иране, приняв ее за военный объект. По данным авторов материала, здание учебного заведения было ошибочно идентифицировано разведкой как фабрика, после чего его утвердили в качестве цели для удара. Другой собеседник WP выдвинул версию, что в районе школы мог находиться склад оружия. При этом источник затруднился ответить, был ли удар по учебному заведению случайным или же военные США атаковали его намеренно, опираясь на неверные разведывательные данные.Двое израильских чиновников опровергли причастность ЦАХАЛ к бомбардировке школы. По их словам, этот объект никогда не обсуждался с израильскими военными. Два источника WP подтвердили, что предварительное расследование Пентагона указывает на ответственность США за этот удар.Таким образом, трагедия с гибелью мирных жителей, вероятно, стала результатом ошибки американских военных планировщиков, которые не смогли корректно идентифицировать гражданский объект. Напомним, что в первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Жертвами трагедии стали не менее 171 школьницы. Об этом заявлял министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 сотрудников учебного заведения.По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. Согласно утверждению газеты, военное расследование, проведенное с участием американских чиновников, подтвердило, что ответственность за удар по школе "Шаджаре Тайебе" несут Соединенные Штаты.Что происходит на фронтеРоссийские средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны РФ.Как уточнили в ведомстве, массированная атака БПЛА была предпринята киевским режимом по ряду российских регионов. Наибольшее количество дронов ликвидировано над Краснодарским краем — 30 беспилотников. Над территорией Крыма уничтожено 14 аппаратов, над Ростовской областью — 10.По данным Минобороны, восемь беспилотников подавлено в акватории Черного моря, по пять — над территориями Брянской и Белгородской областей, три — над Курской областью, два — над Калужской областью, а также два аппарата уничтожено в акватории Азовского моря. Кроме того, один БПЛА был сбит над Воронежской областью.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении населенные пункты Купянск и Купянск-Узловой остаются в серой зоне, где продолжаются тяжелые бои за удержание и улучшение тактических позиций на восточном берегу реки. На Гуляйпольском направлении российские войска расширяют зону контроля в районах Гуляйпольского, Верхней Терсы и Воздвижевки, авиация наносит удары по позициям ВСУ, а в районе населенного пункта Гай уничтожены штурмовые группы противника, пытавшиеся контратаковать.На Краснолиманском направлении идут маневренные бои, часть городской застройки остается в серой зоне, активные столкновения фиксируются в окрестностях Святогорска, однако существенных прорывов линии фронта ни одной из сторон пока не зафиксировано. На Константиновском направлении российские подразделения закрепляются у Ильиновки и пытаются продвигаться к юго-западным окраинам Константиновки, где в самом городе продолжаются позиционные бои в городской застройке.На Запорожском направлении ведутся позиционные бои севернее Степногорска и у Магдалиновки. При этом украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы: под удары попали Васильевка и Энергодар, где, по предварительным данным, есть жертвы среди гражданского населения.

сша

иран

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сша, иран, россия, кирилл дмитриев, стив уиткофф, владимир мединский, вооруженные силы украины, пентагон, дональд трамп, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, сводка сво, спецоперация