Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины - 26.09.2024 Украина.ру
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Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины
Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины - 26.09.2024 Украина.ру
Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины
Уточнения ядерной доктрины России - это четкий сигнал Западу, новые угрозы Киеву. И они могут привести к изменению действий Киева в конфликте. Это основные выводы, которые мировые СМИ сделали из слов президента РФ Владимира Путина, озвученных им 26 сентября
2024-09-26T14:41
2024-09-26T14:41
новости
россия
запад
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
financial times
new york times
bloomberg
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Американская газета Washington Post посчитала объявление Путина "новой ядерной угрозой в отношении Запада и Украины", сформулированной на фоне просьб Киева разрешить бить вглубь РФ.Издание также обратило внимание на то, что в последнее время диалог Москвы и Вашингтона по контролю над ядерными вооружениями практически сошел на нет, а "ядерный шантаж возрос".Британская Financial Times сочла уточнения ядерной доктрины России четкой угрозой, а американское издание Semafor назвало российское предупреждение Западу "суровым"."Угрозы, которые, как ожидается, будут закреплены в российской доктрине, стали одними из наиболее прямых, которые президент выдвинул в отношении применения ядерного оружия с момента [начала СВО]", - говорится в комментарии Semafor.Американская газета New York Times увидела в изменениях доктрины якобы "эскалацию" усилий Москвы по предотвращению расширения военной помощи США Украине. В то же время издание отметило, что объявление Путина не случайно совпало с визитом Владимира Зеленского в США.Британские Times и Telegraph выдвинули свою версию, написав, что объявив об изменениях в доктрине, Россия якобы попыталась усилить ядерную напряженность вокруг конфликта на Украине в преддверии переговоров Зеленского в Белом доме о применении западных ракет для ударов вглубь России.Испанская газета ABC также не посчитала совпадением, что заявление из РФ прозвучало именно в тот момент, когда Украина запросила у Запада снятие вето на атаку российских территорий.Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat посчитала, что предложенные изменения в принципах возможности использования Россией ядерного оружия существенно повлияют на Украину и удары, которые она наносит по России.Вот заголовки еще нескольких крупных мировых изданий: В четверг, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерную доктрину страны предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия."Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал глава государства, уточнив, что агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.Также было сказано о том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.Чуть позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины, будет сообщен позже, не стоит забегать вперед".Также Песков подчеркнул, что озвученные президентом уточнения в ядерную доктрину России стоит считать определенным сигналом недружественным страна.В мае в России прошли внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия. В маневрах были задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.Другие темы - Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов.
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, financial times, new york times, bloomberg, сми, ядерная угроза, доктрина
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Financial Times, New York Times, bloomberg, СМИ, ядерная угроза, доктрина

Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины

14:41 26.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезентация инсталляции "Дальневосточный финал" в Музее Победы
Презентация инсталляции Дальневосточный финал в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Уточнения ядерной доктрины России - это четкий сигнал Западу, новые угрозы Киеву. И они могут привести к изменению действий Киева в конфликте. Это основные выводы, которые мировые СМИ сделали из слов президента РФ Владимира Путина, озвученных им 26 сентября
Американская газета Washington Post посчитала объявление Путина "новой ядерной угрозой в отношении Запада и Украины", сформулированной на фоне просьб Киева разрешить бить вглубь РФ.
Издание также обратило внимание на то, что в последнее время диалог Москвы и Вашингтона по контролю над ядерными вооружениями практически сошел на нет, а "ядерный шантаж возрос".
Британская Financial Times сочла уточнения ядерной доктрины России четкой угрозой, а американское издание Semafor назвало российское предупреждение Западу "суровым".
"Угрозы, которые, как ожидается, будут закреплены в российской доктрине, стали одними из наиболее прямых, которые президент выдвинул в отношении применения ядерного оружия с момента [начала СВО]", - говорится в комментарии Semafor.
Американская газета New York Times увидела в изменениях доктрины якобы "эскалацию" усилий Москвы по предотвращению расширения военной помощи США Украине. В то же время издание отметило, что объявление Путина не случайно совпало с визитом Владимира Зеленского в США.
Британские Times и Telegraph выдвинули свою версию, написав, что объявив об изменениях в доктрине, Россия якобы попыталась усилить ядерную напряженность вокруг конфликта на Украине в преддверии переговоров Зеленского в Белом доме о применении западных ракет для ударов вглубь России.
Испанская газета ABC также не посчитала совпадением, что заявление из РФ прозвучало именно в тот момент, когда Украина запросила у Запада снятие вето на атаку российских территорий.
Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat посчитала, что предложенные изменения в принципах возможности использования Россией ядерного оружия существенно повлияют на Украину и удары, которые она наносит по России.
Вот заголовки еще нескольких крупных мировых изданий:
  • AP: "Путин снижает порог применения ядерного оружия, выражая новые предупреждения Западу по поводу Украины";
  • NBC: "Путин выразил ядерное предупреждение Западу по поводу Украины";
  • The Hill: "Путин выразил новую ядерную угрозу Западу";
  • Bloomberg: "Путин расширяет ядерную доктрину для противодействия "агрессии" Запада";
  • Reuters: "Путин выразил ядерное предупреждение Западу по поводу ударов по территории России с Украины";
  • Al Jazeera: "Путин обозначил новые правила применения Россией её масштабного ядерного арсенала";
  • DPA: "Путин посылает предостережение Западу, обновляя ядерную доктрину России".
В четверг, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерную доктрину страны предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.
"Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал глава государства, уточнив, что агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.
Также было сказано о том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.
Чуть позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины, будет сообщен позже, не стоит забегать вперед".
Также Песков подчеркнул, что озвученные президентом уточнения в ядерную доктрину России стоит считать определенным сигналом недружественным страна.
В мае в России прошли внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия. В маневрах были задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.
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