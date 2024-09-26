https://ukraina.ru/20240926/1057703465.html

Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины

Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины - 26.09.2024 Украина.ру

Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины

Уточнения ядерной доктрины России - это четкий сигнал Западу, новые угрозы Киеву. И они могут привести к изменению действий Киева в конфликте. Это основные выводы, которые мировые СМИ сделали из слов президента РФ Владимира Путина, озвученных им 26 сентября

2024-09-26T14:41

2024-09-26T14:41

2024-09-26T14:41

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Американская газета Washington Post посчитала объявление Путина "новой ядерной угрозой в отношении Запада и Украины", сформулированной на фоне просьб Киева разрешить бить вглубь РФ.Издание также обратило внимание на то, что в последнее время диалог Москвы и Вашингтона по контролю над ядерными вооружениями практически сошел на нет, а "ядерный шантаж возрос".Британская Financial Times сочла уточнения ядерной доктрины России четкой угрозой, а американское издание Semafor назвало российское предупреждение Западу "суровым"."Угрозы, которые, как ожидается, будут закреплены в российской доктрине, стали одними из наиболее прямых, которые президент выдвинул в отношении применения ядерного оружия с момента [начала СВО]", - говорится в комментарии Semafor.Американская газета New York Times увидела в изменениях доктрины якобы "эскалацию" усилий Москвы по предотвращению расширения военной помощи США Украине. В то же время издание отметило, что объявление Путина не случайно совпало с визитом Владимира Зеленского в США.Британские Times и Telegraph выдвинули свою версию, написав, что объявив об изменениях в доктрине, Россия якобы попыталась усилить ядерную напряженность вокруг конфликта на Украине в преддверии переговоров Зеленского в Белом доме о применении западных ракет для ударов вглубь России.Испанская газета ABC также не посчитала совпадением, что заявление из РФ прозвучало именно в тот момент, когда Украина запросила у Запада снятие вето на атаку российских территорий.Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat посчитала, что предложенные изменения в принципах возможности использования Россией ядерного оружия существенно повлияют на Украину и удары, которые она наносит по России.Вот заголовки еще нескольких крупных мировых изданий: В четверг, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерную доктрину страны предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия."Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал глава государства, уточнив, что агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.Также было сказано о том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.Чуть позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины, будет сообщен позже, не стоит забегать вперед".Также Песков подчеркнул, что озвученные президентом уточнения в ядерную доктрину России стоит считать определенным сигналом недружественным страна.В мае в России прошли внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия. В маневрах были задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.Другие темы - Приезжают в госпитали уже без почки: боевики ВСУ становятся жертвами чёрных трансплантологов.

https://ukraina.ru/20240512/1054965182.html

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