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Нацификация Украины. Омбудсмен докладывает о достижении плановых показателей

Нацификация Украины. Омбудсмен докладывает о достижении плановых показателей - 16.10.2024 Украина.ру

Нацификация Украины. Омбудсмен докладывает о достижении плановых показателей

В 2021 году на Украине подготовлен, а в 2023 году принят закон об утверждении украинской национальной и гражданской идентичности, цель которого — уничтожить русскую культуру на Украине. Омбудсмен Украины отчитывается о выполнении плановых показателей по этому закону.

2024-10-16T06:05

2024-10-16T06:05

2024-10-16T06:05

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Права нацменьшинств, но не всехВ рамках проекта "Поддержка внедрения европейских стандартов касательно борьбы с дискриминацией и прав национальных меньшинств на Украине" украинский омбудсмен при поддержке Совета Европы представил специальный доклад "О соблюдении прав национальный меньшинств (сообществ) и коренных народов в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".Значительная часть доклада посвящена анализу изменений в национальной и языковой идентичности населения Украины за период СВО, но также анализируются и изменения, которые произошли после Майдана. По факту омбудсмен отчитывается об успехах гомогенизации населения, в процессе которого русские Украины теряют свою идентичность. Этноцид русского населения Украины активно реализуется после госпереворота 2014 года с целью окончательно разорвать все социальные связи Украины с Россией, тем самым закрепив культурную и политическую гегемонию Запада. Законодательно задача устранения русской культуры на Украине с плановыми показателями была поставлена еще до СВО и закреплена в законе "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности", который был подготовлен в 2021 году и вступил в силу 1 января 2023 года. Согласно этому закону, основными задачами государственной политики в сфере насаждения украинской национальной идентичности являются: "формирование и сохранение украинской национальной идентичности", "устранение влияния государства-агрессора в информационной, образовательной и культурной сферах Украины", "формирование в обществе традиций почитания памяти умерших ветеранов войны", "оборонное сознание" и "формирование готовности граждан к выполнению конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины".Доклад омбудсмена является отчетом о нацификации Украины, согласно показателям, утвержденным законом.Базой, от которой следует оттолкнуться, украинский омбудсмен называет перепись населения 2001 года, согласно которой 77% населения считало себя украинцами, а 17% — русскими. "Актуальной задачей является организация и проведение новой переписи населения, где должно быть отражено и этническое самосознание граждан Украины в современных условиях", — указано в докладе. Современные условия — это война, которая сыграла на руку нацификаторам. То, что они рассчитывали, займет десятилетия, в военных условиях удалось сделать за пару лет.Отказ от родной культурыПроисходят изменения в культурной идентичности, пишет омбудсмен. По результатам соцопросов в мае 2023 года 81% респондентов отнес себя к украинской культурной традиции. До Майдана это показатель был на уровне 56%, т.е. почти половина жителей Украины не считала себя украинцами по своей культуре. С 7% до 10% выросла часть тех, кто идентифицирует себя с европейской культурой, с 11% до 0,5% снизилась часть ассоциирующих себя с культурой русской, и с 16% до 4% — с культурой советской.Изменения произошли, прежде всего, за счет самых русских регионов — юга и востока. На юге доля людей с украинской культурной традицией выросла с 50% до 80%, а на востоке — с 46% до 76%. Впрочем, это может быть связано и с потерей Киевом контроля над самыми русскими территориями, но да, оставшиеся люди меняются. Многие, даже помня о своем русском происхождении, уже идентифицируют себя с украинской культурой. Это один из типичных показателей этноцида. Украинский омбудсмен подтверждает эти выводы, говоря о том, что изменения произошли за счет русскоязычного населения. Среди русскоязычных с 29% до 60% выросла доля назвавших своей культурой украинскую, а среди украиноязычных изменения небольшие — с 80% до 85,5%. Если до Майдана большинство "этнических русских" относило себя к русской культурной традиции, то после Майдана это число постепенно упало до 26%, а сейчас составляет всего 2%.При этом в качестве доказательства демократичности Украины и неправомочности цели СВО о денацификации, в докладе перечисляются десятки национально-культурных организаций, которые занимаются гуманитарной деятельностью во время войны. Только ни одной русской среди них нет. Можно было бы подумать, что русские культурные организации на Украине перестали действовать во время войны с Россией, однако омбудсмен перечисляет центры культур нацменьшинств, которые действовали по состоянию на 1 января 2021 года, среди которых 17 еврейских, 16 польских, 23 немецких и т.д., но ни одного русского, при том, что русских на Украине (даже по опросам того времени) было значительно больше, чем евреев, поляков или немцев.Далее обсуждаются мероприятия по контролю за соблюдением прав нацменьшинств, но русское меньшинство также нигде не упоминается. Русских организаций нет, они разгромлены, а их лидеры либо сидят в тюрьмах, как львовянин Александр Косторный, либо находятся в политической эмиграции.В докладе указано, что изменяется структура потребления культурного контента. До 46% опрошенных полностью или частично отказались от российских фильмов и музыки (но больше половины вообще не отказались), 26% — от российских блогеров (то есть абсолютное большинство их продолжает смотреть), 27% — от российских сайтов и по 31% от российских книг и YouTube-каналов. При этом большинство отказавшихся от российского культурного продукта переходят не на украинский, а на западный.Интересно, что выпуск книг и брошюр на русском языке на Украине не прекращен. За первое полугодие 2023 года таковых было напечатано 146 тысяч экземпляров. Но на украинском языке — 5,3 млн экземпляров. Соответствует ли это процентному распределению языков, представленному в исследованиях выше?Важным фактором изменений является массовое перемещение населения как внутри Украины, так и за границу. Это миллионы человек. Несмотря на то, что статистика по их национальной принадлежности отсутствует, очевидно, что наибольшее число беженцев — из самых русских регионов юго-востока. Выехавшие за границу русские и русскоязычные выпадают из статистики, а переехавшие на запад Украины вынуждены ассимилироваться (хотя в публичное пространство попадает много скандалов на национальной и языковой почве)."Угрозы безопасности стали одним из триггеров, которые влияют на самосознание граждан Украины разной этнической принадлежности", сказано в докладе. И здесь надо отметить, что "угрозы безопасности" — это не только угроза попасть под ракетный удар, но и угроза репрессий и проблем с социализацией в украинизируемом обществе. Не исключено, что в обстоятельствах отсутствия государственного давления, люди естественным образом вернутся к родной культуре.Русский язык есть, а русских нетЦентральным пунктом нацификации Украины является языковой вопрос. Омбудсмен отмечает конституционное право нацменьшинств пользоваться родным языком, а также напоминает о ратификации Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая касается всех нацменьшинств Украины, в т.ч. русского (упомянуто среди других). Интересно, что по переписи 2001 года только русские вполне считали родным язык своего народа. Более 40% представителей других нацменьшинств считали своим родным языком русский язык. Естественно, омбудсмен объясняет это "последствиями системной политики языковой русификации в СССР и Российском империи", но ничего не говорит о системной политике современной украинизации, вследствие чего многие русские Украины отказались от своей родной культуры и родного языка. Первое выставляется негативным явлением, второе — умалчивается.В 2001 году русский язык был родным для 39,5% населения (для 22% украинцев, 96,5% русских, 44% других национальностей). Через 11 лет, в 2012 году (перед Майданом), 50% населения называло родным украинский язык, 29% — русский, 20% — оба языка и 1% — другие языки. Правильнее было бы спросить, на каком языке люди говорят дома, потому что "родной" — это и субъективный, и политизированный оценочный фактор, а использование дома — факт. И очень показательно, что в 2017 году (после Майдана, после активной фазы войны на Донбассе и после нескольких лет антироссийской истерии) при опросе вопрос сформулировали именно так. Выяснилось, что украинский язык как язык повседневного общения использует 50,5% населения, два языка — 24%, другие языки — 1%. Про русский ничего не сказано, но очевидно, что это оставшиеся 24,5%. Два языка — это чаще всего русскоязычные, которые пользуются суржиком или вставляют в свою речь украинские слова. То есть половина населения пользуется русским языком, но русских школ нет, на русском нет вещания, кинотеатров и т.д.Картина по сравнению с предмайданным годом почти не изменилась, значит люди, считавшие своим родным тот или иной язык в 2012 году и говорящие на нем в 2017 году — более-менее одни и те же люди. А это в свою очередь значит, что потеря Украиной русскоязычных Крыма и части Донбасса на общей языковой статистике особенно не отразилась. Национальные и культурные идентичности сильно поменялись, а язык, как более устойчивое явление, еще нет. Устойчивость языковых предпочтений — проблема для нацификаторов, поскольку через русский язык все еще можно отыграть нацификацию назад. Но СВО, как уже было сказано, во многом решило проблему.В 2022-2023 годах "поступательно меняется динамика языковых предпочтений, в частности это касается соотношения употребления русского и украинского языка". 60% заявило, что говорят дома по-украински, 30% пользуется двумя языками, 9% — русским языком. При этом русский язык назвало своим родным 16% респондентов. По сравнению с 2017 годом, часть тех, кто пользуется исключительно украинским языком, выросла на 8%, а тех, кто пользуется исключительно русским — упала на 11%.Видно, что почти половина тех, кто все еще осознает свое русское происхождение, перешла на украинский язык. По крайней мере, так они сказали интервьюеру. Но подобные данные встречаются и в других исследованиях, причем даже западных грантовых и сделанных до СВО (пропаганда о вторжении РФ на Донбасс привела к тому, что часть русских Украины стала стыдиться своего происхождения, но процент здесь выявить сложно). Также уже было сказано, что уменьшение пользования русским языком объективно связано с потерей Украиной самых русскоязычных регионов и отъездом за границу также в большей степени жителей русскоязычных регионов.В этом аспекте украинский омбудсмен вскользь обращает внимание на интересный факт — переселенцы и беженцы за границей чаще пользуются двумя языками или русским (исключительно украинский язык — 41%), при том, что 70% из них признают своим родным украинский язык. Вырвавшись из-под давления государства и языковых радикалов, люди естественным образом переходят на родной язык (в Европе русский еще и становится для них "лингва франка"), хотя все еще продолжают пребывать под гегемонистскими политическими представлениями об украинском языке, как родном. Из этого можно сделать два важных вывода: русский язык продолжает оставаться культурной точкой входа для денацификации Украины; вырываясь из Украины даже в Европу, люди вырываются из-под давления и быстро возвращаются к родной культуре, т.е. России выгодно делать все, чтобы люди из Украины уезжали.10 лет нацификацииДинамика языковой нацификации за период после Майдана выглядила, согласно докладу, так:Считающие родным языком украинский, в 2012 году — 57%, в 2022 году — 76%; считающие родным языком русский, в 2012 году — 42%, в 2022 году — 20%.Омбудсмен обращает внимание на то, что основные изменения в языковой идентификации произошли в период до 2016 года. Это, кстати, период активных боевых действий на Донбассе. С этим и связаны социальные изменения. В то же время мы замечали, что распределение в употреблении языков в тот период изменилось незначительно. Сначала произошла политическая переидентификация русского населения (признание украинских языка и культуры родными) и только после 2022 года начались значительные изменения в использовании языков в повседневном общении. По данным Министерства образования Украины, с 22,9% до 0,2% уменьшилось количество учеников, которые хотели бы изучать русский язык в том или ином формате. Но это должно быть объяснено не столько русофобией детей (в таком возрасте она минимальна), сколько прагматикой родителей — по-русски дети и так говорят, но его хорошее знание не принесет им практической пользы, поскольку доступное образование либо на украинском, либо в Европе. Вряд ли многие сегодня на Украине готовят детей для поступления в МГУ.Омбудсмен указывает, что абсолютное большинство опрошенных считает, что на Украине нет проблем с употреблением русского языка и русскоязычных не притесняют. Однако динамика ухудшается. Если в марте 2022 года таковых было 93%, то в 2023 году — уже 84%. В 2022 году 5% считало, что притеснения есть, а в 2023 так считает уже 8%. И аж 13% опрошенных указали, что в течение 2023 года подвергались дискриминации из-за русского языка общения. Остается только представить, какой процент заявит о дискриминации, когда люди перестанут бояться последствий таких заявлений.Также в докладе рассмотрена проблема языка ненависти и преступлений на почве предубеждений. "На фоне военных преступлений российской стороны, органами правопорядка фиксируется большое количество преступлений, совершенных на почве нетерпимости", — пишет омбудсмен Украины. Правда, ничего не сказано, против кого совершены эти преступления и в чем их причина. "На фоне военных преступлений российской стороны" имплицитно считывается, что преступления совершили россияне против украинцев, но конкретики никакой. О преступлениях на почве ненависти против проживающих на Украине русских, омбудсмен молчит и отмечает, что в украинском законодательстве отсутствует определение "языка ненависти" и "преступлений на почве нетерпимости", поэтому возможности привлечения за подобные правонарушения ограничены. Практика показывает, что по ст. 161 УК Украины (разжигание ненависти) чаще всего привлекают священников УПЦ, которые критикуют церковный раскол.Несмотря на то, что культура русского нацменьшинства вроде как защищена законом, в докладе представлен отчет о переименовании топонимов. Например, к 1 октября 2023 года в Одессе переименовали 39 объектов, но "не удалось переименовать площадь Льва Толстого, которую было предложено назвать в честь одного из основоположников еврейской литературы — Менделя Мойхер-Сфроима, возможно, из-за отсутствия достаточной информационной кампании о нем среди горожан". То есть горожане не захотели переименовывать площадь Льва Толстого, поскольку их еще не смогли в достаточной степени "обработать".Переименования подаются как забота о нацменьшинствах. В случае Одессы — о еврейском, в случае, например, Закарпатья — о румынском и венгерском. Но каждый раз "забота" осуществляется за счет русского меньшинства и его культурного наследия, что происходит строго по закону "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизацию топонимии". То, что этот закон противоречит положениям Конституции и даже положениям современного закона о нацменьшинствах, никого не волнует.Итог 10 лет нацификации, который подводит омбудсмен, заключается в том, что в 2023 году 96% респондентов отнесли себя к украинцам, 3% — к русским и 2% — к другим национальностям. Учитывая, что в 2001 году русскими себя считали 17% граждан Украины, это явный успех. Да, это не перепись населения, а только соцопрос по выборке, поэтому реальные данные могут отличаться, но тенденция очевидна даже по сравнению с соцопросами предыдущих лет до СВО. И здесь снова заметен фактор этноцида — когда родной язык еще сохранен, но национальная идентичность уже изменена.Пока ситуацию вряд ли можно назвать устойчивой и в результате денацификации соотношение явно поменяется. Но дальнейшая политика нацификации с индикаторами, определенным в законе "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности", если она не будет остановлена, вполне может закрепить такие результаты и русские Украины окончательно превратятся в крошечное, маргинальное и не влияющее не политику сообщество. Даже не сообщество, поскольку эти несколько процентов не будут сконцентрированы в определенных населенных пунктах.Подробности о работе украинских социологов в рамках процесса нацификации Украины — в материале "К вечной войне — готовы! Как украинская социология контролирует госзаказ по нацификации"

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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