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"Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник

"Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник - 25.11.2024 Украина.ру

"Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник

В сети появился отрывок допроса взятого в плен под Курском британского наемника Джеймса Андерсона. Российским военным "дикий гусь" рассказал, что "попал в окружение, товарищей обнулили, он со слезами на глазах выполз и сдался"

2024-11-25T12:18

2024-11-25T12:18

2024-11-25T12:18

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По словам Андерсона, на родине он служил в 22-м полку 252-го эскадрона ВС Британии. Военные эксперты отмечают, что это подразделение организует связь и коммуникацию на передовой, обеспечивая координацию с пунктом управления в Британии."К примеру, 248-я рота 22 полка участие в свержении Муаммара Каддафи. Также подразделения этой бригады были задействованы в Афганистане на главной базе ВС Британии в этой страны", - уточняет издание "Российская газета".Также Андерсон утверждает, что является бывшим британским военным, а в украинский иностранный легион якобы пошел из-за проблем с финансами и семьей. А еще говорит, что, его насильно забросили в Курскую область."Британские СМИ живо обсуждают захват очередного британского военного в России - 22-летнего Джеймса Андерсона. И конечно, дружно кинулись представлять его как "наемника". Мол, уволился из британской армии перед тем, как отправиться на Украину. Хотя все мы знаем, что они сразу после попадания в плен "бывшими" становятся… Теперь папа этого террориста вовсю плачется в интервью британским газетам: мол, мы его отговаривали, он поехал из чувства долга, Украину ему жалко было. Что ж он в Курской области делал-то?" - прокомментировал ситуацию политолог Владимир Корнилов.Однако не всем наемникам везет так, как Андерсону. По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".На днях появилась информация, что киевский режим пытается эвакуировать своих наемников из Курского котла, однако пока это не удается, и на этом направлении уже ликвидировано порядка 210 "диких гусей".Среди них - граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, уточнил телеграм-канал SHOT.Нередко наемники осознают, что на самом деле происходит на Украине и за кого они воюют, но чаще всего, бывает уже поздно. Такой случай произошел, например, в конце октября. Тогда российские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.Еще по теме: Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством.

https://ukraina.ru/20241120/1059061547.html

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новости, британия, украина, курская область, владимир корнилов, российская газета, вооруженные силы украины, иностранные наемники, плен