"Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник - 25.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241125/1059181213.html
"Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник
"Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник - 25.11.2024 Украина.ру
"Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник
В сети появился отрывок допроса взятого в плен под Курском британского наемника Джеймса Андерсона. Российским военным "дикий гусь" рассказал, что "попал в окружение, товарищей обнулили, он со слезами на глазах выполз и сдался"
2024-11-25T12:18
2024-11-25T12:18
новости
британия
украина
курская область
владимир корнилов
российская газета
вооруженные силы украины
иностранные наемники
плен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059178841_0:296:1034:877_1920x0_80_0_0_32c1fa2c06306f2b3bf0c2f2f96d1778.jpg
По словам Андерсона, на родине он служил в 22-м полку 252-го эскадрона ВС Британии. Военные эксперты отмечают, что это подразделение организует связь и коммуникацию на передовой, обеспечивая координацию с пунктом управления в Британии."К примеру, 248-я рота 22 полка участие в свержении Муаммара Каддафи. Также подразделения этой бригады были задействованы в Афганистане на главной базе ВС Британии в этой страны", - уточняет издание "Российская газета".Также Андерсон утверждает, что является бывшим британским военным, а в украинский иностранный легион якобы пошел из-за проблем с финансами и семьей. А еще говорит, что, его насильно забросили в Курскую область."Британские СМИ живо обсуждают захват очередного британского военного в России - 22-летнего Джеймса Андерсона. И конечно, дружно кинулись представлять его как "наемника". Мол, уволился из британской армии перед тем, как отправиться на Украину. Хотя все мы знаем, что они сразу после попадания в плен "бывшими" становятся… Теперь папа этого террориста вовсю плачется в интервью британским газетам: мол, мы его отговаривали, он поехал из чувства долга, Украину ему жалко было. Что ж он в Курской области делал-то?" - прокомментировал ситуацию политолог Владимир Корнилов.Однако не всем наемникам везет так, как Андерсону. По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".На днях появилась информация, что киевский режим пытается эвакуировать своих наемников из Курского котла, однако пока это не удается, и на этом направлении уже ликвидировано порядка 210 "диких гусей".Среди них - граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, уточнил телеграм-канал SHOT.Нередко наемники осознают, что на самом деле происходит на Украине и за кого они воюют, но чаще всего, бывает уже поздно. Такой случай произошел, например, в конце октября. Тогда российские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.Еще по теме: Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством.
https://ukraina.ru/20241120/1059061547.html
https://ukraina.ru/20241025/1058357879.html
британия
украина
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059178841_0:199:1034:974_1920x0_80_0_0_e3d949b05d18433c9fd90a89da9e57ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, украина, курская область, владимир корнилов, российская газета, вооруженные силы украины, иностранные наемники, плен
Новости, Британия, Украина, Курская область, Владимир Корнилов, Российская газета, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, плен

"Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник

12:18 25.11.2024
 
© КОРНИЛОВ / Telegram
© КОРНИЛОВ / Telegram
Читать в
В сети появился отрывок допроса взятого в плен под Курском британского наемника Джеймса Андерсона. Российским военным "дикий гусь" рассказал, что "попал в окружение, товарищей обнулили, он со слезами на глазах выполз и сдался"
По словам Андерсона, на родине он служил в 22-м полку 252-го эскадрона ВС Британии. Военные эксперты отмечают, что это подразделение организует связь и коммуникацию на передовой, обеспечивая координацию с пунктом управления в Британии.
"К примеру, 248-я рота 22 полка участие в свержении Муаммара Каддафи. Также подразделения этой бригады были задействованы в Афганистане на главной базе ВС Британии в этой страны", - уточняет издание "Российская газета".
Также Андерсон утверждает, что является бывшим британским военным, а в украинский иностранный легион якобы пошел из-за проблем с финансами и семьей. А еще говорит, что, его насильно забросили в Курскую область.
"Британские СМИ живо обсуждают захват очередного британского военного в России - 22-летнего Джеймса Андерсона. И конечно, дружно кинулись представлять его как "наемника". Мол, уволился из британской армии перед тем, как отправиться на Украину. Хотя все мы знаем, что они сразу после попадания в плен "бывшими" становятся… Теперь папа этого террориста вовсю плачется в интервью британским газетам: мол, мы его отговаривали, он поехал из чувства долга, Украину ему жалко было. Что ж он в Курской области делал-то?" - прокомментировал ситуацию политолог Владимир Корнилов.
© Срочно, Сейчас / Telegram
© Срочно, Сейчас / Telegram
Однако не всем наемникам везет так, как Андерсону. По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".
На днях появилась информация, что киевский режим пытается эвакуировать своих наемников из Курского котла, однако пока это не удается, и на этом направлении уже ликвидировано порядка 210 "диких гусей".
Среди них - граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании, уточнил телеграм-канал SHOT.
Чешские иностранные наемники
20 ноября, 13:10
Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под КурскомВооруженные силы РФ окружили войска Украины в Курской области, из-за чего иностранные наемники ВСУ, вторгнувшиеся туда, массово погибают. Киевский режим пытается эвакуировать "диких гусей" из котла, в который они попали, но пока безуспешно. Об этом 20 ноября сообщил Телеграм-канал SHOT
Нередко наемники осознают, что на самом деле происходит на Украине и за кого они воюют, но чаще всего, бывает уже поздно. Такой случай произошел, например, в конце октября. Тогда российские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев
"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.
25 октября, 11:16
"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУРоссийские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев
Еще по теме: Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством.
 
НовостиБританияУкраинаКурская областьВладимир КорниловРоссийская газетаВооруженные силы Украиныиностранные наемникиплен
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу
15:17Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
15:10Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJ
15:07Цифры недели. Латвия вошла в "спираль смерти", 20 минут - и США проиграют Китаю, секс во Франции
14:28Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы
14:20Вымогатели поплатились за попытку похитить участника спецоперации — СК
14:18О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный"
13:50Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области
13:33"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС
13:29Турецкая многозначность: о чем Путин говорил с Эрдоганом
13:28Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков
13:26"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине
13:20Коррупционный джокер в колоде Зеленского
13:13Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине
13:00Удар "Орешником": последствия, мнения, выводы - на Западе, Украине и в России
13:00"Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября
12:56"План победы" Порошенко
12:47Удар в Одессе нанесён по зданию силовиков - СМИ
12:44Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей
12:40Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником"
Лента новостейМолния