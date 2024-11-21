https://ukraina.ru/20241121/1059064918.html

Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством

Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством - 21.11.2024 Украина.ру

Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством

Американские военные в Ираке и Афганистане жили в условиях повстанческой войны, когда нет тыла и фронта, а есть только потенциальные враги. Естественно, что это провоцировало серьезные психологические травмы и массовые разводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-11-21T05:45

2024-11-21T05:45

2024-11-21T05:45

новости

сша

ирак

афганистан

станислав крапивник

военные

травма

психология

развод

наркотики

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Ранее Пентагон привел официальную статистику, согласно которой за год около 500 американских военнослужащих заканчивают свою жизнь самоубийством (493 в 2022 году и 523 в 2023 году), что равняется численности усиленного батальона.По мнению эксперта, число самоубийств среди действующих американских военнослужащих и особенно среди ветеранов в свое время доходило до 22 человек в день. По его мнению, это связано с тем, что людей посылали в Ирак и в Афганистан по семь-девять раз за семь-девять лет. Американские военные там жили в условиях повстанческой войны, когда нет тыла и фронта, а есть только потенциальные враги, добавил он. США в тех конфликтах действовали по бригадной системе. В каждой бригаде по три батальона. Один батальон – на фронте, второй – только что вернулся с поля боя и восстанавливается в тылу, а третий батальон готовится пойти в бой, сообщил он."Вот и получается, что военнослужащие страдают от депрессии, чувства вины и наркотической зависимости. Если ты восемь лет живешь в таких условиях с короткими перерывами, у тебя крыша поедет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О других аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241120/1059034508.html

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новости, сша, ирак, афганистан, станислав крапивник, военные, травма, психология, развод, наркотики, детали, суицид