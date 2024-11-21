Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством
© NATO Иностранный наемник НАТО
© NATO
Американские военные в Ираке и Афганистане жили в условиях повстанческой войны, когда нет тыла и фронта, а есть только потенциальные враги. Естественно, что это провоцировало серьезные психологические травмы и массовые разводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее Пентагон привел официальную статистику, согласно которой за год около 500 американских военнослужащих заканчивают свою жизнь самоубийством (493 в 2022 году и 523 в 2023 году), что равняется численности усиленного батальона.
По мнению эксперта, число самоубийств среди действующих американских военнослужащих и особенно среди ветеранов в свое время доходило до 22 человек в день.
По его мнению, это связано с тем, что людей посылали в Ирак и в Афганистан по семь-девять раз за семь-девять лет. Американские военные там жили в условиях повстанческой войны, когда нет тыла и фронта, а есть только потенциальные враги, добавил он.
"Естественно, что это провоцировало серьезные психологические травмы и массовые разводы. Сохранить семью в таких условиях почти невозможно. Отсюда и решения покончить с собой", — подчеркнул Крапивник.
США в тех конфликтах действовали по бригадной системе. В каждой бригаде по три батальона. Один батальон – на фронте, второй – только что вернулся с поля боя и восстанавливается в тылу, а третий батальон готовится пойти в бой, сообщил он.
"Вот и получается, что военнослужащие страдают от депрессии, чувства вины и наркотической зависимости. Если ты восемь лет живешь в таких условиях с короткими перерывами, у тебя крыша поедет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
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