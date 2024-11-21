Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством - 21.11.2024 Украина.ру
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Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством
Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством - 21.11.2024 Украина.ру
Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством
Американские военные в Ираке и Афганистане жили в условиях повстанческой войны, когда нет тыла и фронта, а есть только потенциальные враги. Естественно, что это провоцировало серьезные психологические травмы и массовые разводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-11-21T05:45
2024-11-21T05:45
новости
сша
ирак
афганистан
станислав крапивник
военные
травма
психология
развод
наркотики
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Ранее Пентагон привел официальную статистику, согласно которой за год около 500 американских военнослужащих заканчивают свою жизнь самоубийством (493 в 2022 году и 523 в 2023 году), что равняется численности усиленного батальона.По мнению эксперта, число самоубийств среди действующих американских военнослужащих и особенно среди ветеранов в свое время доходило до 22 человек в день. По его мнению, это связано с тем, что людей посылали в Ирак и в Афганистан по семь-девять раз за семь-девять лет. Американские военные там жили в условиях повстанческой войны, когда нет тыла и фронта, а есть только потенциальные враги, добавил он. США в тех конфликтах действовали по бригадной системе. В каждой бригаде по три батальона. Один батальон – на фронте, второй – только что вернулся с поля боя и восстанавливается в тылу, а третий батальон готовится пойти в бой, сообщил он."Вот и получается, что военнослужащие страдают от депрессии, чувства вины и наркотической зависимости. Если ты восемь лет живешь в таких условиях с короткими перерывами, у тебя крыша поедет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О других аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
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новости, сша, ирак, афганистан, станислав крапивник, военные, травма, психология, развод, наркотики, детали, суицид
Новости, США, Ирак, Афганистан, Станислав Крапивник, военные, травма, психология, развод, наркотики, детали, суицид

Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством

05:45 21.11.2024
 
© NATO Иностранный наемник НАТО
Иностранный наемник НАТО
© NATO
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Американские военные в Ираке и Афганистане жили в условиях повстанческой войны, когда нет тыла и фронта, а есть только потенциальные враги. Естественно, что это провоцировало серьезные психологические травмы и массовые разводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее Пентагон привел официальную статистику, согласно которой за год около 500 американских военнослужащих заканчивают свою жизнь самоубийством (493 в 2022 году и 523 в 2023 году), что равняется численности усиленного батальона.
По мнению эксперта, число самоубийств среди действующих американских военнослужащих и особенно среди ветеранов в свое время доходило до 22 человек в день.
По его мнению, это связано с тем, что людей посылали в Ирак и в Афганистан по семь-девять раз за семь-девять лет. Американские военные там жили в условиях повстанческой войны, когда нет тыла и фронта, а есть только потенциальные враги, добавил он.
"Естественно, что это провоцировало серьезные психологические травмы и массовые разводы. Сохранить семью в таких условиях почти невозможно. Отсюда и решения покончить с собой", — подчеркнул Крапивник.
США в тех конфликтах действовали по бригадной системе. В каждой бригаде по три батальона. Один батальон – на фронте, второй – только что вернулся с поля боя и восстанавливается в тылу, а третий батальон готовится пойти в бой, сообщил он.
"Вот и получается, что военнослужащие страдают от депрессии, чувства вины и наркотической зависимости. Если ты восемь лет живешь в таких условиях с короткими перерывами, у тебя крыша поедет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
О других аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 07:58
Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную УкраинуМы можем сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок
 
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