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Российские военные рассекают оборону ВСУ в Курахово — Пушилин

Российские военные рассекают оборону ВСУ в Курахово — Пушилин - 25.11.2024 Украина.ру

Российские военные рассекают оборону ВСУ в Курахово — Пушилин

Российские войска в Курахово Донецкой Народной Республики рассекают оборону украинских сил. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2024-11-25T10:05

2024-11-25T10:05

2024-11-25T10:05

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курахово

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

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"С нетерпением ждали освобождение Кураховки, потому что именно оттуда самые ожесточенные обстрелы Донецка, именно Петровского района происходили и запуск беспилотников. И теперь ждем хороших новостей из соседнего Курахово, где Вооруженные силы Российской Федерации практически рассекают сейчас оборону противника. Безусловно, бои продолжаются", - сказал Пушилин.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее про обстановку в регионе - в материале "Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду на сайте Украина.ру.

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новости, курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины