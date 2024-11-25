https://ukraina.ru/20241125/1059171025.html

"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду

"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду - 25.11.2024 Украина.ру

"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду

Киевский режим бросил в Курахово хорошо подготовленную бригаду, теперь она гибнет впустую. Это напоминает ситуацию в Ольговском лесу, когда российские бойцы заблокировали связь украинским военным, и к ним так и не подошла помощь. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-11-25T06:15

2024-11-25T06:15

2024-11-25T06:15

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Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Дальнее между Успеновкой и Курахово. По мнению эксперта, карман противника в районе Успеновки обречен, потому что ВС РФ заняли там высоты.Он сообщил, что когда бойцы взяли Зеленый Шлях, то перерезали основную дорогу снабжения ВСУ, а с Малой Локни им тоже не пройти. И теперь то же самое повторяется в Курахово. Киевский режим там бросил хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, а она теперь гибнет впустую, подчеркнул эксперт."Может быть, противник пожертвовал одной бригадой, чтобы остальные пять совершили нападение на Россию до инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа. Но если вы постоянно будете оставлять бригады на убой, они у вас закончатся", — указал Евсеев.При этом в самом Курахово российские бойцы совершили героический бросок и взяли элеватор. А когда они зачистят все карманы, город не продержится больше недели, потому что будет перерезана дорога на Покровск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О том, как на Западе отреагировали на успешное испытание новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник" — в материале Павла Котова "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241124/1059146510.html

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