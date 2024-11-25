"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду - 25.11.2024 Украина.ру
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"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду - 25.11.2024 Украина.ру
"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
Киевский режим бросил в Курахово хорошо подготовленную бригаду, теперь она гибнет впустую. Это напоминает ситуацию в Ольговском лесу, когда российские бойцы заблокировали связь украинским военным, и к ним так и не подошла помощь. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-11-25T06:15
2024-11-25T06:15
новости
курахово
россия
владимир евсеев
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Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Дальнее между Успеновкой и Курахово. По мнению эксперта, карман противника в районе Успеновки обречен, потому что ВС РФ заняли там высоты.Он сообщил, что когда бойцы взяли Зеленый Шлях, то перерезали основную дорогу снабжения ВСУ, а с Малой Локни им тоже не пройти. И теперь то же самое повторяется в Курахово. Киевский режим там бросил хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, а она теперь гибнет впустую, подчеркнул эксперт."Может быть, противник пожертвовал одной бригадой, чтобы остальные пять совершили нападение на Россию до инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа. Но если вы постоянно будете оставлять бригады на убой, они у вас закончатся", — указал Евсеев.При этом в самом Курахово российские бойцы совершили героический бросок и взяли элеватор. А когда они зачистят все карманы, город не продержится больше недели, потому что будет перерезана дорога на Покровск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О том, как на Западе отреагировали на успешное испытание новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник" — в материале Павла Котова "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник" на сайте Украина.ру.
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курахово
россия
покровск/красноармейск
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новости, курахово, россия, владимир евсеев, покровск/красноармейск, донбасс, русский донбасс, наступление, вс рф, сво, спецоперация, дональд трамп, нападение, детали
Новости, Курахово, Россия, Владимир Евсеев, Покровск/Красноармейск, Донбасс, Русский Донбасс, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Дональд Трамп, нападение, детали

"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду

06:15 25.11.2024
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Киевский режим бросил в Курахово хорошо подготовленную бригаду, теперь она гибнет впустую. Это напоминает ситуацию в Ольговском лесу, когда российские бойцы заблокировали связь украинским военным, и к ним так и не подошла помощь. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Дальнее между Успеновкой и Курахово. По мнению эксперта, карман противника в районе Успеновки обречен, потому что ВС РФ заняли там высоты.
"Это чем-то напоминает ситуацию в Ольговском лесу, куда зашла украинская бригада. Ей не дали команду на выход, мы ей стали блокировать связь, и помощь к ней так и не подошла. Потому что даже тысячу человек нельзя снабжать с беспилотников. Это нереально", — отметил Евсеев.
Он сообщил, что когда бойцы взяли Зеленый Шлях, то перерезали основную дорогу снабжения ВСУ, а с Малой Локни им тоже не пройти. И теперь то же самое повторяется в Курахово. Киевский режим там бросил хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, а она теперь гибнет впустую, подчеркнул эксперт.
"Может быть, противник пожертвовал одной бригадой, чтобы остальные пять совершили нападение на Россию до инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа. Но если вы постоянно будете оставлять бригады на убой, они у вас закончатся", — указал Евсеев.
При этом в самом Курахово российские бойцы совершили героический бросок и взяли элеватор. А когда они зачистят все карманы, город не продержится больше недели, потому что будет перерезана дорога на Покровск, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, как на Западе отреагировали на успешное испытание новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник" — в материале Павла Котова "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 12:05
Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплеватьТрампу глубоко наплевать, что Путин применяет по Европе ракеты средней и меньшей дальности. Европа — это место, которое предельно презирает любой американский консерватор. Евроатлантическое единство это для либералов. Трампу нужны были ракеты средней дальности как фактор давления на Китай, который можно использовать в районе Тайваньского пролива.
 
НовостиКураховоРоссияВладимир ЕвсеевПокровск/КрасноармейскДонбассРусский ДонбасснаступлениеВС РФСВОСпецоперацияДональд Трампнападениедетали
 
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