"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Киевский режим бросил в Курахово хорошо подготовленную бригаду, теперь она гибнет впустую. Это напоминает ситуацию в Ольговском лесу, когда российские бойцы заблокировали связь украинским военным, и к ним так и не подошла помощь. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Дальнее между Успеновкой и Курахово. По мнению эксперта, карман противника в районе Успеновки обречен, потому что ВС РФ заняли там высоты.
"Это чем-то напоминает ситуацию в Ольговском лесу, куда зашла украинская бригада. Ей не дали команду на выход, мы ей стали блокировать связь, и помощь к ней так и не подошла. Потому что даже тысячу человек нельзя снабжать с беспилотников. Это нереально", — отметил Евсеев.
Он сообщил, что когда бойцы взяли Зеленый Шлях, то перерезали основную дорогу снабжения ВСУ, а с Малой Локни им тоже не пройти. И теперь то же самое повторяется в Курахово. Киевский режим там бросил хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, а она теперь гибнет впустую, подчеркнул эксперт.
"Может быть, противник пожертвовал одной бригадой, чтобы остальные пять совершили нападение на Россию до инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа. Но если вы постоянно будете оставлять бригады на убой, они у вас закончатся", — указал Евсеев.
При этом в самом Курахово российские бойцы совершили героический бросок и взяли элеватор. А когда они зачистят все карманы, город не продержится больше недели, потому что будет перерезана дорога на Покровск, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.
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