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Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее - 25.11.2024 Украина.ру
Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "Россия 1" заявила, что Украина потеряла уверенность, экономику и своё будущее из-за бывшего британского премьера Бориса Джонсона
2024-11-25T07:31
2024-11-25T07:31
2024-11-25T07:27
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великобритания
киев
борис джонсон
маргарита симоньян
слуга народа
верховная рада
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"Мы все прекрасно помним, как этот лохматый имбецил, бывший уже руководитель Великобритании, с русским почему-то именем Борис, но это же он по сути прекратил те самые соглашения, на которых всё могло и должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Уже не говоря о том, сколько они... потеряли людей, городов, уверенности, экономики, будущего своего, поколения будущего своего. Могло же закончиться, но нет", - напомнила Симоньян.В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия признал, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины.После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.Подробнее о заявлениях Джонсона по Украине - в материале Борис Джонсон расстроился, что Киев мобилизовал мало молодежи на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великобритания, киев, борис джонсон, маргарита симоньян, слуга народа, верховная рада
Новости, Украина, Великобритания, Киев, Борис Джонсон, Маргарита Симоньян, Слуга народа, Верховная Рада
Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "Россия 1" заявила, что Украина потеряла уверенность, экономику и своё будущее из-за бывшего британского премьера Бориса Джонсона