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Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее

Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее - 25.11.2024 Украина.ру

Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "Россия 1" заявила, что Украина потеряла уверенность, экономику и своё будущее из-за бывшего британского премьера Бориса Джонсона

2024-11-25T07:31

2024-11-25T07:31

2024-11-25T07:27

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маргарита симоньян

слуга народа

верховная рада

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"Мы все прекрасно помним, как этот лохматый имбецил, бывший уже руководитель Великобритании, с русским почему-то именем Борис, но это же он по сути прекратил те самые соглашения, на которых всё могло и должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Уже не говоря о том, сколько они... потеряли людей, городов, уверенности, экономики, будущего своего, поколения будущего своего. Могло же закончиться, но нет", - напомнила Симоньян.В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия признал, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины.После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.Подробнее о заявлениях Джонсона по Украине - в материале Борис Джонсон расстроился, что Киев мобилизовал мало молодежи на сайте Украина.ру.

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новости, украина, великобритания, киев, борис джонсон, маргарита симоньян, слуга народа, верховная рада