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Борис Джонсон расстроился, что Киев мобилизовал мало молодежи

Борис Джонсон расстроился, что Киев мобилизовал мало молодежи - 04.09.2024 Украина.ру

Борис Джонсон расстроился, что Киев мобилизовал мало молодежи

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине нужно мобилизовать в армию больше молодых людей. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), думая, что говорит с идеологом "оранжевых революций" Жаком Аттали

2024-09-04T10:14

2024-09-04T10:14

2024-09-04T10:54

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Он добавил, что Запад должен передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS и снять все ограничения на удары по территории России, чтобы помочь украинцам "снести Керченский мост" и "поставить Крым под угрозу".Джонсон признал, что Запад уже фактически участвует в конфликте на Украине, однако заявил, что отправлять туда своих солдат все же не стоит во избежание эскалации.Также экс-глава британского правительства назвал себя настолько рьяным сторонником Киева, что пообещал лично возглавить на Украине иностранный легион "при наличии необходимой подготовки".На уточняющий вопрос собеседника о вступлении Украины в НАТО Джонсон уклончиво ответил, что в этом вопросе могут быть "различные варианты".Примерно месяц назад лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фараж обвинил Джонсона в гибели украинских солдат, напомнив, что именно экс-премьер потребовал от Киева не подписывать мирный договор с Москвой в 2022 году.Фараж уверен, что Джонсон сделал это "по личным причинам", а вот посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что вероятнее всего, Джонсон сорвал переговоры по указанию США.В январе этого года глава генштаба вооруженных сил Британии Патрик Сандерс призвал граждан быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тогда 60-летний Джонсон объявил, что запишется в армию. Правда, выразил надежду, что его услуги в армии не потребуются, так как он "не будет самым ловким из новобранцев".По последним данным Минобороны РФ, за весь период СВО погибло более 700 тысяч военнослужащих ВСУ. Благодаря новому закону о мобилизации на Украине в 2,5 раза увеличили число подлежащих призыву.

https://ukraina.ru/20230909/1049292381.html

https://ukraina.ru/20240830/1057141591.html

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