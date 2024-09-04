Борис Джонсон расстроился, что Киев мобилизовал мало молодежи
10:14 04.09.2024 (обновлено: 10:54 04.09.2024)
© AP / Bernat ArmangueБорис Джонсон
© AP / Bernat Armangue
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине нужно мобилизовать в армию больше молодых людей. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), думая, что говорит с идеологом "оранжевых революций" Жаком Аттали
"У них [на Украине] еще не было массовой мобилизации. У них еще не было массовой мобилизации, и украинская армия, ветераны, которых я видел, - это люди довольно солидные, в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей", - сказал Джонсон.
Джонсон признал, что Запад уже фактически участвует в конфликте на Украине, однако заявил, что отправлять туда своих солдат все же не стоит во избежание эскалации.
Также экс-глава британского правительства назвал себя настолько рьяным сторонником Киева, что пообещал лично возглавить на Украине иностранный легион "при наличии необходимой подготовки".
На уточняющий вопрос собеседника о вступлении Украины в НАТО Джонсон уклончиво ответил, что в этом вопросе могут быть "различные варианты".
Примерно месяц назад лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фараж обвинил Джонсона в гибели украинских солдат, напомнив, что именно экс-премьер потребовал от Киева не подписывать мирный договор с Москвой в 2022 году.
В январе этого года глава генштаба вооруженных сил Британии Патрик Сандерс призвал граждан быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тогда 60-летний Джонсон объявил, что запишется в армию. Правда, выразил надежду, что его услуги в армии не потребуются, так как он "не будет самым ловким из новобранцев".
По последним данным Минобороны РФ, за весь период СВО погибло более 700 тысяч военнослужащих ВСУ. Благодаря новому закону о мобилизации на Украине в 2,5 раза увеличили число подлежащих призыву.