Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Нет смысла рассуждать, кто дал разрешение на удары ракетами по РФ, Байден или Трамп, и какую роль тут сыграли европейцы. Это логика повышения ставок для стороны, которая находится не в лучшем положении перед переговорами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
По мнению политолога, что сейчас Россия входит в период, где "красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом". И предварительный торг уже начался, добавил он.
"Не факт, что попытки договориться закончатся чем-то успешным, но стороны тщательно готовятся. Поэтому нет смысла рассуждать, кто дал разрешение на удары ракетами по России, [действующий президент США Джо] Байден или [вновь избранный президент Америки Дональд] Трамп, и какую роль в этом сыграли европейцы", — указал Скоробогатый.
По словам эксперта, это понятная логика повышения ставок для той стороны, которая находится не в лучшем положении перед переговорами. Это характерно не только для Украины, которая терпит военное поражение и неуклонно движется к капитуляции, но и для Запада, который на Украине израсходовал свой ресурс и зашел дальше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
О том, каким образом части ВСУ будут выходить из Курской области — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
21 ноября, 20:54Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и ЛондонуНо подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России.