Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу - 25.11.2024 Украина.ру
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Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу
Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу - 25.11.2024 Украина.ру
Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу
Нет смысла рассуждать, кто дал разрешение на удары ракетами по РФ, Байден или Трамп, и какую роль тут сыграли европейцы. Это логика повышения ставок для стороны, которая находится не в лучшем положении перед переговорами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-11-25T05:45
2024-11-25T05:45
новости
россия
украина
запад
пётр скоробогатый
ракеты
"орешник"
южмаш
джо байден
дональд трамп
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Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.По мнению политолога, что сейчас Россия входит в период, где "красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом". И предварительный торг уже начался, добавил он.По словам эксперта, это понятная логика повышения ставок для той стороны, которая находится не в лучшем положении перед переговорами. Это характерно не только для Украины, которая терпит военное поражение и неуклонно движется к капитуляции, но и для Запада, который на Украине израсходовал свой ресурс и зашел дальше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.О том, каким образом части ВСУ будут выходить из Курской области — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, пётр скоробогатый, ракеты, "орешник", южмаш, джо байден, дональд трамп, европа, сша, переговоры, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Украина, Запад, Пётр Скоробогатый, ракеты, "Орешник", Южмаш, Джо Байден, Дональд Трамп, Европа, США, переговоры, СВО, Спецоперация, детали

Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу

05:45 25.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Нет смысла рассуждать, кто дал разрешение на удары ракетами по РФ, Байден или Трамп, и какую роль тут сыграли европейцы. Это логика повышения ставок для стороны, которая находится не в лучшем положении перед переговорами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
По мнению политолога, что сейчас Россия входит в период, где "красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом". И предварительный торг уже начался, добавил он.
"Не факт, что попытки договориться закончатся чем-то успешным, но стороны тщательно готовятся. Поэтому нет смысла рассуждать, кто дал разрешение на удары ракетами по России, [действующий президент США Джо] Байден или [вновь избранный президент Америки Дональд] Трамп, и какую роль в этом сыграли европейцы", — указал Скоробогатый.
По словам эксперта, это понятная логика повышения ставок для той стороны, которая находится не в лучшем положении перед переговорами. Это характерно не только для Украины, которая терпит военное поражение и неуклонно движется к капитуляции, но и для Запада, который на Украине израсходовал свой ресурс и зашел дальше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
О том, каким образом части ВСУ будут выходить из Курской области — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью
21 ноября, 20:54
Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и ЛондонуНо подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападПётр Скоробогатыйракеты"Орешник"ЮжмашДжо БайденДональд ТрампЕвропаСШАпереговорыСВОСпецоперациядетали
 
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