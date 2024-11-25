https://ukraina.ru/20241125/1059135883.html

Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу

Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу - 25.11.2024 Украина.ру

Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу

Нет смысла рассуждать, кто дал разрешение на удары ракетами по РФ, Байден или Трамп, и какую роль тут сыграли европейцы. Это логика повышения ставок для стороны, которая находится не в лучшем положении перед переговорами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый

2024-11-25T05:45

2024-11-25T05:45

2024-11-25T05:45

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пётр скоробогатый

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"орешник"

южмаш

джо байден

дональд трамп

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Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.По мнению политолога, что сейчас Россия входит в период, где "красные линии складываются в пул козырей перед большим торгом". И предварительный торг уже начался, добавил он.По словам эксперта, это понятная логика повышения ставок для той стороны, которая находится не в лучшем положении перед переговорами. Это характерно не только для Украины, которая терпит военное поражение и неуклонно движется к капитуляции, но и для Запада, который на Украине израсходовал свой ресурс и зашел дальше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.О том, каким образом части ВСУ будут выходить из Курской области — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059115330.html

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новости, россия, украина, запад, пётр скоробогатый, ракеты, "орешник", южмаш, джо байден, дональд трамп, европа, сша, переговоры, сво, спецоперация, детали