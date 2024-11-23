https://ukraina.ru/20241123/1059114025.html

Ищенко: Россия и Запад перебрасывают Украину между собой как горячую картошку — она утешительный приз

Ищенко: Россия и Запад перебрасывают Украину между собой как горячую картошку — она утешительный приз - 23.11.2024 Украина.ру

Ищенко: Россия и Запад перебрасывают Украину между собой как горячую картошку — она утешительный приз

Ни Россия, ни Запад на Украину не претендовали как на большой подарок. Ее предлагали друг другу в качестве утешительного приза. Пока не сошлись по поводу условий, идет противостояние. Причем Украина закончится, а противостояние продолжится

2024-11-23T06:30

2024-11-23T06:30

2024-11-23T06:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он напомнил, что Украине уже предлагались очень хорошие условия для мирного решения конфликта. Теперь же, даже если подписать мир с Киевом, через 30-40 лет Украина перестанет существовать как государство, считает Ищенко.По словам эксперта, Россия изначально занимала такую позицию: мы готовы договориться с Западом глобально о разделе сфер влияния, о вопросах безопасности, буферных зонах.Эксперт добавил, что в худшем случае Запад может организовать еще несколько провокаций, дойти до порога применения ядерного оружия.“Скорее всего, этот порог перейден не будет, потому что не имеет смысла применять ядерное оружие, учитывая то состояние, в котором находится Украина. Она и так уже помирает. Добивать ее ядерной бомбой себе дороже, овчинка выделки не стоит. Расход ресурсов большой, толку никакого”, — заявил Ищенко.Он напомнил, что раньше предполагалось, якобы Европа будет финансировать Украину, а та будет воевать.О том, что сейчас происходит с экономикой Украины, — в материале издания Украина.ру Экономика Украины и война: удары по энергетике, любовь к налогам и экспортные рекордыПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине

https://ukraina.ru/20241120/1059083374.html

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сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, сша, европа, сво, детали