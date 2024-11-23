Ищенко: Россия и Запад перебрасывают Украину между собой как горячую картошку — она утешительный приз
Ни Россия, ни Запад на Украину не претендовали как на большой подарок. Ее предлагали друг другу в качестве утешительного приза. Пока не сошлись по поводу условий, идет противостояние. Причем Украина закончится, а противостояние продолжится
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
“Запад подходил к этому так же. Заберите, пожалуйста, хоть все. Все равно это стоит бешеных денег, мы вам и так будем противостоять. Нам все равно, как вы будете расходовать ресурсы: на войну на Украине или на восстановление Украины. То есть как горячую картофелину перебрасывали друг другу. Никто на нее не претендовал как на большой подарок. Ее предлагали друг другу в качестве утешительного приза. Пока не сошлись по поводу условий, идет противостояние. Причем Украина закончится, а противостояние продолжится”, — объяснил Ищенко.
Эксперт добавил, что в худшем случае Запад может организовать еще несколько провокаций, дойти до порога применения ядерного оружия.
“Скорее всего, этот порог перейден не будет, потому что не имеет смысла применять ядерное оружие, учитывая то состояние, в котором находится Украина. Она и так уже помирает. Добивать ее ядерной бомбой себе дороже, овчинка выделки не стоит. Расход ресурсов большой, толку никакого”, — заявил Ищенко.
Он напомнил, что раньше предполагалось, якобы Европа будет финансировать Украину, а та будет воевать.
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