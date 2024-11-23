В Ольговском лесу украинских военных снабжает "Баба Яга", пока ВС РФ не показывают, что "сказочке конец" - 23.11.2024 Украина.ру
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В Ольговском лесу украинских военных снабжает "Баба Яга", пока ВС РФ не показывают, что "сказочке конец"
В Ольговском лесу украинских военных снабжает "Баба Яга", пока ВС РФ не показывают, что "сказочке конец" - 23.11.2024 Украина.ру
В Ольговском лесу украинских военных снабжает "Баба Яга", пока ВС РФ не показывают, что "сказочке конец"
Там очень активно работают российские РЭБ ((войска радиоэлектронной борьбы), которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части ВСУ остаются без снабжения и в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв, отчего несут тяжелейшие потери
2024-11-23T07:40
2024-11-23T07:40
новости
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
дроны
бпла
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области. Эксперт отметил, что тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали.В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин заявил, что “и Россия, и Украина идут сейчас ноздря в ноздрю”.“Мне приходится грустно шутить, что мы сейчас соревнуемся в том, кто больше закупит у Китая запчастей для беспилотной авиации. У нас пока не локализовано их производство, хотя есть интересные разработки, которые на фронт штабелями в 200 штук привозят. Только собирай и запускай”, — рассказал Стешин.Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колодаРанее украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%."Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, дроны, бпла, детали
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, детали

В Ольговском лесу украинских военных снабжает "Баба Яга", пока ВС РФ не показывают, что "сказочке конец"

07:40 23.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Там очень активно работают российские РЭБ ((войска радиоэлектронной борьбы), которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части ВСУ остаются без снабжения и в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв, отчего несут тяжелейшие потери
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области. Эксперт отметил, что тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали.
“Но с того времени многое поменялось. Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Это аграрные дроны, которые могут брать до 50 кг боеприпасов или продуктов. При наличии связи украинцы запрашивают помощь, и эта помощь по воздуху осуществляется. Там очень активно работают наши РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части остаются без снабжения и в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв и несут тяжелейшие потери”, — подробно объяснил Кнутов.
В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин заявил, что “и Россия, и Украина идут сейчас ноздря в ноздрю”.
“Мне приходится грустно шутить, что мы сейчас соревнуемся в том, кто больше закупит у Китая запчастей для беспилотной авиации. У нас пока не локализовано их производство, хотя есть интересные разработки, которые на фронт штабелями в 200 штук привозят. Только собирай и запускай”, — рассказал Стешин.
Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.
“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.
Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
Ранее украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%.
"Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
20 ноября, 10:08
"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах Слухи о развитии производства дронов на Украине оказались сильно преувеличенными. Об этом 20 ноября сообщает телеграм-канал "Легитимный".
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает
 
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