Украинца приговорили к 11 годам тюрьмы за доступ к российским телеканалам - 10.11.2024 Украина.ру
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Украинца приговорили к 11 годам тюрьмы за доступ к российским телеканалам
Украинца приговорили к 11 годам тюрьмы за доступ к российским телеканалам - 10.11.2024 Украина.ру
Украинца приговорили к 11 годам тюрьмы за доступ к российским телеканалам
К 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и поражением в правах после отбытия наказания приговорён житель Купянска. Его обвинили в налаживании доступа местных жителей к российским телеканалам, а также неприемлемой для Киева трактовке событий в интервью.
2024-11-10T16:59
2024-11-10T16:59
новости
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купянск
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сбу
нацполиция
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Обоснование обвинения собирали СБУ и Нацполиция Украины. По их данным, после прихода российской армии осужденный обеспечил трансляцию в регионе центральных телеканалов России."Осужденным является бывший инженер радио-телестанции на территории Купянского района", - уточнили в СБУ.Помимо этого, в вину инженеру были вменены выражение отношения к СВО и трактовка других событий, не совпадающая с точкой зрения киевской пропаганды. В частности, осужденному вменены откровения в интервью известной спортсменке, волонтёру и военкору Марьяне Наумовой.Вскоре после начала СВО на Украине были запрещены трансляции российских телеканалов, исполнения русскоязычных музыкальных и других произведений. Были ликвидированы независимые СМИ, оппозиционные журналисты подверглись репрессиям. ЕС и США одобрили такие практики нынешнего руководства Украины.
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новости, украина, купянск, киев, сбу, нацполиция, репрессии, телевидение, телеканал, тв, гражданские свободы, свобода слова, информационная война, приговор, харьковская область, сво, демократия
Новости, Украина, Купянск, Киев, СБУ, Нацполиция, репрессии, телевидение, телеканал, ТВ, гражданские свободы, свобода слова, информационная война, приговор, Харьковская область, СВО, демократия

Украинца приговорили к 11 годам тюрьмы за доступ к российским телеканалам

16:59 10.11.2024
 
© Роман Головин 155 000 тарелка спутникового ТВ под эгидой проекта "Русский мир" в ДНР
155 000 тарелка спутникового ТВ под эгидой проекта Русский мир в ДНР
© Роман Головин
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К 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и поражением в правах после отбытия наказания приговорён житель Купянска. Его обвинили в налаживании доступа местных жителей к российским телеканалам, а также неприемлемой для Киева трактовке событий в интервью.
Обоснование обвинения собирали СБУ и Нацполиция Украины. По их данным, после прихода российской армии осужденный обеспечил трансляцию в регионе центральных телеканалов России.
"Осужденным является бывший инженер радио-телестанции на территории Купянского района", - уточнили в СБУ.
Помимо этого, в вину инженеру были вменены выражение отношения к СВО и трактовка других событий, не совпадающая с точкой зрения киевской пропаганды. В частности, осужденному вменены откровения в интервью известной спортсменке, волонтёру и военкору Марьяне Наумовой.
Вскоре после начала СВО на Украине были запрещены трансляции российских телеканалов, исполнения русскоязычных музыкальных и других произведений. Были ликвидированы независимые СМИ, оппозиционные журналисты подверглись репрессиям. ЕС и США одобрили такие практики нынешнего руководства Украины.
 
НовостиУкраинаКупянскКиевСБУНацполициярепрессиителевидениетелеканалТВгражданские свободысвобода словаинформационная войнаприговорХарьковская областьСВОдемократия
 
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