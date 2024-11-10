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Украинца приговорили к 11 годам тюрьмы за доступ к российским телеканалам

Украинца приговорили к 11 годам тюрьмы за доступ к российским телеканалам - 10.11.2024 Украина.ру

Украинца приговорили к 11 годам тюрьмы за доступ к российским телеканалам

К 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и поражением в правах после отбытия наказания приговорён житель Купянска. Его обвинили в налаживании доступа местных жителей к российским телеканалам, а также неприемлемой для Киева трактовке событий в интервью.

2024-11-10T16:59

2024-11-10T16:59

2024-11-10T16:59

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Обоснование обвинения собирали СБУ и Нацполиция Украины. По их данным, после прихода российской армии осужденный обеспечил трансляцию в регионе центральных телеканалов России."Осужденным является бывший инженер радио-телестанции на территории Купянского района", - уточнили в СБУ.Помимо этого, в вину инженеру были вменены выражение отношения к СВО и трактовка других событий, не совпадающая с точкой зрения киевской пропаганды. В частности, осужденному вменены откровения в интервью известной спортсменке, волонтёру и военкору Марьяне Наумовой.Вскоре после начала СВО на Украине были запрещены трансляции российских телеканалов, исполнения русскоязычных музыкальных и других произведений. Были ликвидированы независимые СМИ, оппозиционные журналисты подверглись репрессиям. ЕС и США одобрили такие практики нынешнего руководства Украины.

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новости, украина, купянск, киев, сбу, нацполиция, репрессии, телевидение, телеканал, тв, гражданские свободы, свобода слова, информационная война, приговор, харьковская область, сво, демократия