Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО - 02.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260702/klichko-pozhalovalsya-na-pozhary-v-kieve-novosti-svo-1080924607.html
Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО
Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО - 02.07.2026 Украина.ру
Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО
В Оболонском районе Киева горят складские помещения, их пытаются потушить, посетовал мэр столицы Украины Виталий Кличко. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-02T07:27
2026-07-02T07:27
сво
спецоперация
киев
украина
запорожье
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_b3c875109431107ec48c923600fc700f.jpg
🟥 Взрывы гремели минувшей ночью и утром в Киеве.🟥 В Шевченковском районе столицы загорелась крыша трехэтажного нежилого здания, рассказал Кличко.🟥 Взрывы также слышали в Запорожье, Николаеве, пригороде Харькова.🟥 На машиностроительном заводе "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" и в окрестностях троллейбусного парка полыхают крупные пожары.Машиностроительный завод специализируется на производстве арматуры и гидропневматических агрегатов для атомных и тепловых электростанций, нефтегазовой, химической и аэрокосмической промышленности.🟥 Также крупный пожар разгорается в промышленной зоне на севере Киева. Он возник в результате попадания баллистических ракет "Искандер-М" и/или крылатых ракет Х-101.В промзоне находится машиностроительный завод "Евроформат" и логистический склад "Евротерминал".О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.
киев
украина
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_61:0:994:700_1920x0_80_0_0_b4a0671ae05f136459d8dcc7bcbe3719.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, киев, украина, запорожье, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Украина, Запорожье, Украина.ру

Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО

07:27 02.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Оболонском районе Киева горят складские помещения, их пытаются потушить, посетовал мэр столицы Украины Виталий Кличко. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы гремели минувшей ночью и утром в Киеве.
🟥 В Шевченковском районе столицы загорелась крыша трехэтажного нежилого здания, рассказал Кличко.
🟥 Взрывы также слышали в Запорожье, Николаеве, пригороде Харькова.
🟥 На машиностроительном заводе "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" и в окрестностях троллейбусного парка полыхают крупные пожары.

Машиностроительный завод специализируется на производстве арматуры и гидропневматических агрегатов для атомных и тепловых электростанций, нефтегазовой, химической и аэрокосмической промышленности.
🟥 Также крупный пожар разгорается в промышленной зоне на севере Киева. Он возник в результате попадания баллистических ракет "Искандер-М" и/или крылатых ракет Х-101.

В промзоне находится машиностроительный завод "Евроформат" и логистический склад "Евротерминал".
О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияКиевУкраинаЗапорожьеУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:34На Украине за месяц мобилизовали не менее десять священников УПЦ. Главное к этому часу
08:21ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
08:00Атолл Бикини – жертва американского военного пиара. 80 лет с начала ядерных испытаний в Тихом океане
07:52ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве
07:30Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина
07:27Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО
07:00Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну
06:55Метит в президенты и спорит с Зеленским. Чем занимается бывший главком Валерий Залужный
06:30Договор, которого не было и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане Киева
06:25Общество победившего социал-дарвинизма. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:10Алхимия Зеленского - переплавлять деньги в войну. Украина в международном контексте
06:00"Судьба Европы — платить и каяться": платить за Украину будет ЕС, а США получат прибыль — Ищенко
05:51Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:45Военный эксперт: Удар по мостам под Запорожьем лишил ВСУ второго эшелона под Ореховом
05:30"Продвижение из Волчанска": Алёхин о наступлении на восточном фланге у Великого Бурлука
05:15"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника
05:03Темпы российского наступления в июне выросли в шесть раз по сравнению с маем
05:00"Низкая эффективность": Алехин о том, почему ВСУ используют дроны вместо "пресловутых НРТК"
04:45Военный эксперт: ВС РФ увеличили глубину поражения — часть боеприпасов "достает до границы с Польшей"
04:30Ростислав Ищенко: Поражение в Иране заставило Трампа вернуться на украинское направление
Лента новостейМолния