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Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО

Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО - 02.07.2026 Украина.ру

Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО

В Оболонском районе Киева горят складские помещения, их пытаются потушить, посетовал мэр столицы Украины Виталий Кличко. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-02T07:27

2026-07-02T07:27

2026-07-02T07:27

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🟥 Взрывы гремели минувшей ночью и утром в Киеве.🟥 В Шевченковском районе столицы загорелась крыша трехэтажного нежилого здания, рассказал Кличко.🟥 Взрывы также слышали в Запорожье, Николаеве, пригороде Харькова.🟥 На машиностроительном заводе "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" и в окрестностях троллейбусного парка полыхают крупные пожары.Машиностроительный завод специализируется на производстве арматуры и гидропневматических агрегатов для атомных и тепловых электростанций, нефтегазовой, химической и аэрокосмической промышленности.🟥 Также крупный пожар разгорается в промышленной зоне на севере Киева. Он возник в результате попадания баллистических ракет "Искандер-М" и/или крылатых ракет Х-101.В промзоне находится машиностроительный завод "Евроформат" и логистический склад "Евротерминал".О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, киев, украина, запорожье, украина.ру