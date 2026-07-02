Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО
В Оболонском районе Киева горят складские помещения, их пытаются потушить, посетовал мэр столицы Украины Виталий Кличко. Об этом и других важных событиях рассказал 2 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы гремели минувшей ночью и утром в Киеве.
🟥 В Шевченковском районе столицы загорелась крыша трехэтажного нежилого здания, рассказал Кличко.
🟥 Взрывы также слышали в Запорожье, Николаеве, пригороде Харькова.
🟥 На машиностроительном заводе "Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения" и в окрестностях троллейбусного парка полыхают крупные пожары.
Машиностроительный завод специализируется на производстве арматуры и гидропневматических агрегатов для атомных и тепловых электростанций, нефтегазовой, химической и аэрокосмической промышленности.
Машиностроительный завод специализируется на производстве арматуры и гидропневматических агрегатов для атомных и тепловых электростанций, нефтегазовой, химической и аэрокосмической промышленности.
🟥 Также крупный пожар разгорается в промышленной зоне на севере Киева. Он возник в результате попадания баллистических ракет "Искандер-М" и/или крылатых ракет Х-101.
В промзоне находится машиностроительный завод "Евроформат" и логистический склад "Евротерминал".
В промзоне находится машиностроительный завод "Евроформат" и логистический склад "Евротерминал".
О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.
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