https://ukraina.ru/20260702/sklady-vsu-polupustye-nasonov-pro-tselenapravlennye-udary-po-obektam-gsm-protivnika-1080906704.html

"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника

"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника - 02.07.2026 Украина.ру

"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника

Украинские войска столкнулись с острой нехваткой топлива — наши удары разрушили их систему снабжения. Части ВСУ не могут выполнять оборонительные задачи и вынуждены подвозить горючее издалека. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-07-02T05:15

2026-07-02T05:15

2026-07-02T05:15

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Отвечая на вопрос о том, почему ВСУ не хватает горючего, Насонов объяснил, как устроена логистика. По его словам, ГСМ должно храниться на определенном удалении от передовой, чтобы своевременно заполнять баки. Российские войска вскрыли эти районы, и теперь склады ВСУ полупустые."Части противника теперь не могут выполнять свои оборонительные задачи на должном уровне, потому что им для конкретных групп боевой техники нужно вести топливо из более отдаленных районов", — пояснил собеседник издания.Насонов отметил, что это вынуждает украинцев тратить больше времени и горючего, а также изыскивать дополнительные средства ПВО для прикрытия складов. Он добавил, что ВСУ тоже "охотятся" на нашу топливную инфраструктуру."У нас есть трубопроводные войска, которые быстро, скрытно и защищенно проложить эти трубы, чтобы обеспечить объединения и соединения необходимым запасом ГСМ. Поверьте, что мы армии даем все необходимое", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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