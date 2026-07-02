"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника - 02.07.2026 Украина.ру
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"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника
"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника - 02.07.2026 Украина.ру
"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника
Украинские войска столкнулись с острой нехваткой топлива — наши удары разрушили их систему снабжения. Части ВСУ не могут выполнять оборонительные задачи и вынуждены подвозить горючее издалека. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-07-02T05:15
2026-07-02T05:15
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Отвечая на вопрос о том, почему ВСУ не хватает горючего, Насонов объяснил, как устроена логистика. По его словам, ГСМ должно храниться на определенном удалении от передовой, чтобы своевременно заполнять баки. Российские войска вскрыли эти районы, и теперь склады ВСУ полупустые."Части противника теперь не могут выполнять свои оборонительные задачи на должном уровне, потому что им для конкретных групп боевой техники нужно вести топливо из более отдаленных районов", — пояснил собеседник издания.Насонов отметил, что это вынуждает украинцев тратить больше времени и горючего, а также изыскивать дополнительные средства ПВО для прикрытия складов. Он добавил, что ВСУ тоже "охотятся" на нашу топливную инфраструктуру."У нас есть трубопроводные войска, которые быстро, скрытно и защищенно проложить эти трубы, чтобы обеспечить объединения и соединения необходимым запасом ГСМ. Поверьте, что мы армии даем все необходимое", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Склады ВСУ полупустые": Насонов про целенаправленные удары по объектам ГСМ противника

05:15 02.07.2026
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : ДСНС / Telegram
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Украинские войска столкнулись с острой нехваткой топлива — наши удары разрушили их систему снабжения. Части ВСУ не могут выполнять оборонительные задачи и вынуждены подвозить горючее издалека. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о том, почему ВСУ не хватает горючего, Насонов объяснил, как устроена логистика. По его словам, ГСМ должно храниться на определенном удалении от передовой, чтобы своевременно заполнять баки. Российские войска вскрыли эти районы, и теперь склады ВСУ полупустые.
"Части противника теперь не могут выполнять свои оборонительные задачи на должном уровне, потому что им для конкретных групп боевой техники нужно вести топливо из более отдаленных районов", — пояснил собеседник издания.
Насонов отметил, что это вынуждает украинцев тратить больше времени и горючего, а также изыскивать дополнительные средства ПВО для прикрытия складов. Он добавил, что ВСУ тоже "охотятся" на нашу топливную инфраструктуру.
"У нас есть трубопроводные войска, которые быстро, скрытно и защищенно проложить эти трубы, чтобы обеспечить объединения и соединения необходимым запасом ГСМ. Поверьте, что мы армии даем все необходимое", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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