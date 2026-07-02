https://ukraina.ru/20260702/pvo-za-noch-sbila-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1080924650.html

ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией - 02.07.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 2 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-02T08:21

2026-07-02T08:21

2026-07-02T08:21

сво

спецоперация

россия

краснодарский край

черное море

украина.ру

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Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе "Макс" уточнил, что над регионом сбили семь дронов. Воздушная опасность отменена.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении свыше 25 БПЛА в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

черное море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, украина.ру