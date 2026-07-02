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ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией - 02.07.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-02T08:21
2026-07-02T08:21
2026-07-02T08:21
сво
спецоперация
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Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе "Макс" уточнил, что над регионом сбили семь дронов. Воздушная опасность отменена.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении свыше 25 БПЛА в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, украина.ру
ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе "Макс" уточнил, что над регионом сбили семь дронов. Воздушная опасность отменена.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении свыше 25 БПЛА в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.