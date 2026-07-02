ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией - 02.07.2026 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией - 02.07.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-02T08:21
2026-07-02T08:21
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Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе "Макс" уточнил, что над регионом сбили семь дронов. Воздушная опасность отменена.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении свыше 25 БПЛА в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, черное море, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Черное море, Украина.ру

ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией

08:21 02.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе "Макс" уточнил, что над регионом сбили семь дронов. Воздушная опасность отменена.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении свыше 25 БПЛА в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.
О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.
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