https://ukraina.ru/20260702/voennyy-ekspert-vs-rf-uvelichili-glubinu-porazheniya--chast-boepripasov-dostaet-do-granitsy-s-polshey-1080907588.html

Военный эксперт: ВС РФ увеличили глубину поражения — часть боеприпасов "достает до границы с Польшей"

Военный эксперт: ВС РФ увеличили глубину поражения — часть боеприпасов "достает до границы с Польшей" - 02.07.2026 Украина.ру

Военный эксперт: ВС РФ увеличили глубину поражения — часть боеприпасов "достает до границы с Польшей"

Россия изменила характер и приоритетность целей, увеличив глубину поражения до границы с Польшей. Также под удары попадают морские суда с оружием, объекты энергетики и склады ГСМ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-07-02T04:45

2026-07-02T04:45

2026-07-02T04:45

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Отвечая на вопрос о целях в стратегическом тылу Украины, Насонов заявил, что Россия изменила характер и приоритетность целей. По его словам, российские войска увеличили глубину поражения: часть боеприпасов достает до границы Украины с Польшей."Мы стали поражать морские суда, которые доставляют из Румынии в Одессу те или иные вооружения и боеприпасы. Уже несколько из них довели до состояния колоши", — пояснил собеседник издания.Эксперт также отметил, что были вскрыты объекты энергетики, обеспечивавшие сборку БПЛА, и им изрядно досталось. Он подчеркнул, что удары по украинским объектам ВПК осуществляются ночью."Мы посмотрели, какие альтернативные источники энергии противник включил. Увидели, как перемещаются сотрудники. Правда, мы не бандеровцы. Мы по гражданскому населению не бьем. Наши удары по украинским объектам ВПК осуществляются ночью, поскольку они работают в одну-две смены. А вот киевский режим по нам бьет днем", — сказал он.По словам Насонова, более целенаправленно стали поражаться объекты ГСМ, что дает эффект. "Их противнику стало не хватать. Из-за этого ВСУ стали менять свои подходы. Так что в плане ударов по тылам мы не спим, а совершенствуемся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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