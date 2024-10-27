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Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского
Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского - 27.10.2024 Украина.ру
Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского
Даже н Балканах дружественные нынешнему руководству Украины политики озабочены пребыванием солдат КНДР в России. Об этом в опубликованном 27 октября интервью Corriere della Sera заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак
2024-10-27T18:07
2024-10-27T18:07
2024-10-27T18:07
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По словам Ермака, в Киеве пока не располагают конкретными данными о военной мощи военнослужащих Северной Кореи в России."Мы знаем, что они уже находятся на территории России и готовы участвовать в боевых действиях, это подтверждают наши союзники и говорят из Москвы", - заявил Ермак.Он также поведал о меняющихся обстоятельствах и представил северокорейских военных на территории России большой угрозой, которая доходит даже до юга европейской части Евразии. Ермак уверен, что к военнослужащим КНДР в России следует отнестись настолько серьёзно, чтобы сообща "предотвратить следующую агрессию"."В противном случае риск достигнет и стран Балтии и угрожает дружественным странам на Балканах, которые, в свою очередь, заявляют, что очень обеспокоены. Если Украина не заблокирует вторжение, они будут следующими", - заявил глава офиса украинского президента.При этом он уклончиво ответил на вопрос о том, находится ли сегодня Украина в состоянии войны с КНДР.В этом же интервью он назвал "войной" специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Официально войны не объявляли ни Москва, ни Киев. Однако в Киеве предпочитают говорить о "войне", используя также другие заменитель термина СВО.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела историю итальянского гражданина во время СВО в публикации Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву Также на эту тему: Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией
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новости, россия, украина, кндр, андрей ермак, владимир зеленский, сво, ес, балканы, прибалтика, бывший ссср
Новости, Россия, Украина, КНДР, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, СВО, ЕС, Балканы, Прибалтика, бывший СССР
Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского
Даже н Балканах дружественные нынешнему руководству Украины политики озабочены пребыванием солдат КНДР в России. Об этом в опубликованном 27 октября интервью Corriere della Sera заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак
По словам Ермака, в Киеве пока не располагают конкретными данными о военной мощи военнослужащих Северной Кореи в России.
"Мы знаем, что они уже находятся на территории России и готовы участвовать в боевых действиях, это подтверждают наши союзники и говорят из Москвы", - заявил Ермак.
Он также поведал о меняющихся обстоятельствах и представил северокорейских военных на территории России большой угрозой, которая доходит даже до юга европейской части Евразии
. Ермак уверен, что к военнослужащим КНДР в России следует отнестись настолько серьёзно, чтобы сообща "предотвратить следующую агрессию".
"В противном случае риск достигнет и стран Балтии и угрожает дружественным странам на Балканах, которые, в свою очередь, заявляют, что очень обеспокоены. Если Украина не заблокирует вторжение, они будут следующими", - заявил глава офиса украинского президента.
При этом он уклончиво ответил на вопрос о том, находится ли сегодня Украина в состоянии войны с КНДР.
"Де-факто можно сказать, что Северная Корея участвует в этом конфликте. Де-юре официального объявления войны со стороны Пхеньяна не было, но де-факто они присоединились к военной агрессии против нашей страны, конфликту, который длится уже десять лет", - сказал Ермак.
В этом же интервью он назвал "войной" специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Официально войны не объявляли ни Москва
, ни Киев. Однако в Киеве предпочитают говорить о "войне", используя также другие заменитель термина СВО.