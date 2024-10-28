В НАТО впервые заявили о северокорейских военных в зоне СВО
16:14 28.10.2024 (обновлено: 16:18 28.10.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить". Об этом 28 октября заявил генсек НАТО Марка Рютте
"В августе военные Киева захватили части Курска в ходе операции, которая стала первым военным наступлением на территорию России со времен Второй мировой войны. Помощь Пхеньяна на поле боя президенту России Владимиру Путину встревожила западных союзников, и Рютте указал на развертывание северокорейских войск как на "опасное расширение" конфликта", - сказано в публикации издания Politico.
На самом деле ВСУ с иностранными наёмниками не заходили в Курск, как пишет Politico, а оккупировали часть Курской области.
"Я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию, а северокорейские военные подразделения были направлены в Курскую область", — заявил журналистам новый генсек НАТО вскоре после встречи с высокопоставленным чиновником разведывательной службы Южной Кореи.
Генсек НАТО также заявил, отметило издание, что развёртывание северокорейских солдат в российском регионе показывает слабость России и является "признаком растущего отчаяния Путина".
"НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия", — добавил Рютте.
Ранее, 17 октября, Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.
День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске.
И Москва и Пхеньян опровергли эти обвинения, заявив, что это "беспочвенные стереотипные слухи", направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и России, а также подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между ними.
В интервью журналистке Ольге Скабеевой президент России Владимир Путин сказал, что "если есть снимки, значит, они что-то отражают" и напомнил о 4 статье договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, которая предполагает военную помощь второй стороне, подвергшейся нападению.
Накануне стало известно, что Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского