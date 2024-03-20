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Заслонил командира от вражеского дрона: боец спас жизнь будущему Герою России

Заслонил командира от вражеского дрона: боец спас жизнь будущему Герою России - 20.03.2024 Украина.ру

Заслонил командира от вражеского дрона: боец спас жизнь будущему Герою России

Мужественный поступок совершил боец российской армии Сергей Соленов с позывным "Колючий" в зоне проведения спецоперации. Он спас жизнь командира танка "Алёша" Александра Левакова, закрыв его собой при очередной атаке противника, сообщает министерство обороны РФ

2024-03-20T21:48

2024-03-20T21:48

2024-03-20T21:48

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При выполнении боевой задачи на переднем крае Сергей Соленов увидел, что над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым завис украинский беспилотный летательный аппарат. Не раздумывая боец закрыл своим телом командира, тем самым спас жизнь будущему Герою России. Александр Леваков рассказал, что самого взрыва он не услышал, так как всё произошло слишком быстро. Именно благодаря мужественному поступку Соленова, командир продолжил руководить личным составом и подразделение выполнило боевую задачу. В последующем Александр Леваков совершил подвиг в составе экипажа танка "Алёша". Сам "Колючий" считает, что Левакову нельзя было пострадать, потому что в таком случае он не проявил бы свой командирский характер. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, Соленов награжден орденом Мужества. "Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Александр поступил бы также", – отметил боец. Напомним, в 2023 году экипаж танка "Алёша" в одиночку остановил наступление украинской бронегруппы на запорожском направлении. Бойцы российской армии уничтожили в бою восемь единиц техники противника. Они были удостоены звания Героев России.

https://ukraina.ru/20240228/1053606557.html

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новости, россия, герой россии, сво, спецоперация