Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко - 12.11.2024 Украина.ру
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Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко
Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко - 12.11.2024 Украина.ру
Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко
На Украине на днях нашли очередного виновного в продвижении российской армии. Скандальная нардеп Марьяна Безуглая обвинила бывшего депутата Надежду Савченко в отступлении из Очеретино. Савченко сейчас находится на фронте в звании капитана и служит командиром роты 112 бригады теробороны. Там же служит и ее сестра Вера Савченко.
2024-11-12T04:13
2024-11-12T04:13
очеретино
украина
донецкая народная республика
надежда савченко
марьяна безуглая
юлия тимошенко
сизо
рада
батькивщина
f-16
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"Как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой "эффект домино" прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск", - написала Безуглая. Она также требует от СБУ заняться Савченко и обращает внимание на её рацию, которая, дескать, легко может прослушиваться.Опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, в октябре писал, что Савченко якобы получала деньги от российской ФСБ, как и Юлия Тимошенко, которая провела ее в Раду.Савченко буквально "везет" с украинскими спецслужбами. При Порошенко она сидела за попытку организовать государственный переворот. В конце прошлого года Офис генерального прокурора Украины сообщал, что судебное рассмотрение этого дела продолжается.При Зеленском против нее открыли уголовное дело за подделку Covid-сертификатов. Ранее она сидела в российской тюрьме за соучастие в убийстве журналистов под Славянском в 2014 году. Ее тогда сделали украинским символом, обменяли и протолкнули в Раду по квоте партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".И вот Савченко снова стала неугодна, хотя и пошла на фронт добровольцем 24 февраля 2022 года. Ее сослуживцы сообщали, что весной ее присыпало в блиндаже во время обстрела, она получила легкое ранение, но после лечения вернулась в бригаду.В недавних интервью Савченко критиковала методы украинских властей, которые, по ее словам, слишком уж дурачат общество, приукрашивая картинку. В частности она посетовала, что украинское общество обманывают сказками об истребителях F-16. "Однако меня не так легко обдурить сказками из-за границы, чтобы я начала воспринимать это так, как воспринимают большинство украинского общества", – рассказывала Савченко.Также она критически восприняла декриминализацию дезертирства (самовольное оставление части), с помощью чего власти пытаются заманить дезертиров назад, поскольку число их перевалило за 100 000."Государство сделало большую ошибку, не проведя вовремя мобилизацию, не подготовив демобилизацию, и декриминализовало самовольное оставление и дезертирство. Это тоже был неправильный подход. Потому что почему-то в нашем искривлённом обществе сложилось понимание, что, если мы людям дадим возможность вернуться снова умирать, то они вернутся. Нет, не вернутся. Вместо того, это увеличило отток людей, которые понимают, что им первый раз за это ничего не будет", - говорит экс-депутат.Надежда Савченко — украинская военнослужащая, принимавшая участие во вторжении в Ирак под руководством США. В 2014 году принимала участие в боевых действиях против ДНР и ЛНР в рядах неонацистского батальона "Айдар". В июне 2014 года ее взял в плен батальон луганских ополченцев "Заря". На допросе в плену она призналась на видео, что "убивала сепаратистов" и была наводчицей. В РФ ей было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.У российских органов также возникли подозрения относительно состояния психического здоровья Савченко, но психиатрическая экспертиза подтвердила ее вменяемость.На Западе различные активисты тогда бегали с плакатами Free Savchenko, а Петр Порошенко наградил ее званием героя Украины. В российском СИЗО Савченко объявила голодовку, после которой заметно пополнела, так как отказалась только от приема твердой пищи, но продолжала употреблять жидкие витаминизированные смеси. В знак солидарности с ней голодовку объявили некоторые депутаты из Литвы, Польши, Чехии и Испании.Пока она находилась в СИЗО, ее приняли в ряды партии "Батькивщина" и выдвинули первым номером в списке на парламентских выборах.В 2016 год Донецкий городской суд Ростовской области признал Надежду Савченко виновной в убийстве журналистов и приговорил к 22 годам лишения свободы. Но в том же году она была помилована и обменяна на двух российских граждан.В Верховной Раде Савченко вела себя достаточно эксцентрично, появлялась босиком, делала заявления, смысл которых никто не мог понять. Из "Батькивщины" ее исключили в том же году, через несколько месяцев после начала работы в Раде. В 2016 году она тайно встречалась в Минске с лидерами ДНР и ЛНР.В 2018 году с нее сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали прямо в здании Рады.Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил тогда, что она подозревается в организации переворота и теракта. По словам Луценко, в ходе теракта она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи в парламенте, обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет. Она также якобы планировала минометный обстрел Верховной рады с баржи на Днепре, штурм правительственного квартала тактическими группами, захват власти и установление военной диктатуры. Ради реализации этого плана она якобы и ездила в Минск.Самое интересное, что нечто такое Савченко. действительно, говорила во время обильного возлияния, которое ей организовала СБУ с помощью своих агентов-провокаторов в ВСУ. То есть вся эта история )записанная СБУ на пленку) - есть обычный пьяный бред, который потом использовали, чтобы вывести Савченко из игры, поскольку в раде она играла не по установленным в политбомонде Украины правилам.В сущности, Савченко - яркий пример, когда несистемного, но популярного на Украине сначала раскручивают, чтобы другим (тем, кто стоит за ее спиной) собрать политические дивиденды. А потом безжалостно "выплевывают", когда такие люди перестают быть нужны.В апреле 2019 года, в ходе президентских выборов, Савченко отпустили из-под стражи, но дело против нее так и не закрыли. Сейчас же ее обвинили в отступлении и обвале фронта в Очеретино. Таким образом, героиня Украины может вновь оказаться в СИЗО или в подвале СБУ, если, конечно, ей не придумают какое-нибудь самоубийственное боевое задание – например, силами роты отбить назад Очеретино.Об особенностях другого героя пост майданного времени - в статье Дмитрия Ковалевича "Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко"
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очеретино
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Дмитрий Ковалевич
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очеретино, украина, донецкая народная республика, надежда савченко, марьяна безуглая, юлия тимошенко, сизо, рада, батькивщина, f-16, эксклюзив
Очеретино, Украина, Донецкая Народная Республика, Надежда Савченко, Марьяна Безуглая, Юлия Тимошенко, СИЗО, Рада, Батькивщина, F-16, Эксклюзив

Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко

04:13 12.11.2024
 
© Марʼяна Безугла/Telegram
© Марʼяна Безугла/Telegram
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине на днях нашли очередного виновного в продвижении российской армии. Скандальная нардеп Марьяна Безуглая обвинила бывшего депутата Надежду Савченко в отступлении из Очеретино. Савченко сейчас находится на фронте в звании капитана и служит командиром роты 112 бригады теробороны. Там же служит и ее сестра Вера Савченко.
"Как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой "эффект домино" прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск", - написала Безуглая. Она также требует от СБУ заняться Савченко и обращает внимание на её рацию, которая, дескать, легко может прослушиваться.
Опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, в октябре писал, что Савченко якобы получала деньги от российской ФСБ, как и Юлия Тимошенко, которая провела ее в Раду.
Савченко буквально "везет" с украинскими спецслужбами. При Порошенко она сидела за попытку организовать государственный переворот. В конце прошлого года Офис генерального прокурора Украины сообщал, что судебное рассмотрение этого дела продолжается.
При Зеленском против нее открыли уголовное дело за подделку Covid-сертификатов. Ранее она сидела в российской тюрьме за соучастие в убийстве журналистов под Славянском в 2014 году. Ее тогда сделали украинским символом, обменяли и протолкнули в Раду по квоте партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".
И вот Савченко снова стала неугодна, хотя и пошла на фронт добровольцем 24 февраля 2022 года. Ее сослуживцы сообщали, что весной ее присыпало в блиндаже во время обстрела, она получила легкое ранение, но после лечения вернулась в бригаду.
В недавних интервью Савченко критиковала методы украинских властей, которые, по ее словам, слишком уж дурачат общество, приукрашивая картинку. В частности она посетовала, что украинское общество обманывают сказками об истребителях F-16. "Однако меня не так легко обдурить сказками из-за границы, чтобы я начала воспринимать это так, как воспринимают большинство украинского общества", – рассказывала Савченко.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2024
8 ноября, 05:35
Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко В среду 6 ноября украинские СМИ сообщили, что известного неонациста и бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко разыскивает Приморский ТЦК (военкомат) Одессы
Также она критически восприняла декриминализацию дезертирства (самовольное оставление части), с помощью чего власти пытаются заманить дезертиров назад, поскольку число их перевалило за 100 000.
"Государство сделало большую ошибку, не проведя вовремя мобилизацию, не подготовив демобилизацию, и декриминализовало самовольное оставление и дезертирство. Это тоже был неправильный подход. Потому что почему-то в нашем искривлённом обществе сложилось понимание, что, если мы людям дадим возможность вернуться снова умирать, то они вернутся. Нет, не вернутся. Вместо того, это увеличило отток людей, которые понимают, что им первый раз за это ничего не будет", - говорит экс-депутат.
Надежда Савченко — украинская военнослужащая, принимавшая участие во вторжении в Ирак под руководством США. В 2014 году принимала участие в боевых действиях против ДНР и ЛНР в рядах неонацистского батальона "Айдар". В июне 2014 года ее взял в плен батальон луганских ополченцев "Заря". На допросе в плену она призналась на видео, что "убивала сепаратистов" и была наводчицей. В РФ ей было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
У российских органов также возникли подозрения относительно состояния психического здоровья Савченко, но психиатрическая экспертиза подтвердила ее вменяемость.
На Западе различные активисты тогда бегали с плакатами Free Savchenko, а Петр Порошенко наградил ее званием героя Украины. В российском СИЗО Савченко объявила голодовку, после которой заметно пополнела, так как отказалась только от приема твердой пищи, но продолжала употреблять жидкие витаминизированные смеси. В знак солидарности с ней голодовку объявили некоторые депутаты из Литвы, Польши, Чехии и Испании.
Пока она находилась в СИЗО, ее приняли в ряды партии "Батькивщина" и выдвинули первым номером в списке на парламентских выборах.
В 2016 год Донецкий городской суд Ростовской области признал Надежду Савченко виновной в убийстве журналистов и приговорил к 22 годам лишения свободы. Но в том же году она была помилована и обменяна на двух российских граждан.
В Верховной Раде Савченко вела себя достаточно эксцентрично, появлялась босиком, делала заявления, смысл которых никто не мог понять. Из "Батькивщины" ее исключили в том же году, через несколько месяцев после начала работы в Раде. В 2016 году она тайно встречалась в Минске с лидерами ДНР и ЛНР.
В 2018 году с нее сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали прямо в здании Рады.
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил тогда, что она подозревается в организации переворота и теракта. По словам Луценко, в ходе теракта она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи в парламенте, обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет. Она также якобы планировала минометный обстрел Верховной рады с баржи на Днепре, штурм правительственного квартала тактическими группами, захват власти и установление военной диктатуры. Ради реализации этого плана она якобы и ездила в Минск.
Самое интересное, что нечто такое Савченко. действительно, говорила во время обильного возлияния, которое ей организовала СБУ с помощью своих агентов-провокаторов в ВСУ. То есть вся эта история )записанная СБУ на пленку) - есть обычный пьяный бред, который потом использовали, чтобы вывести Савченко из игры, поскольку в раде она играла не по установленным в политбомонде Украины правилам.
В сущности, Савченко - яркий пример, когда несистемного, но популярного на Украине сначала раскручивают, чтобы другим (тем, кто стоит за ее спиной) собрать политические дивиденды. А потом безжалостно "выплевывают", когда такие люди перестают быть нужны.
В апреле 2019 года, в ходе президентских выборов, Савченко отпустили из-под стражи, но дело против нее так и не закрыли. Сейчас же ее обвинили в отступлении и обвале фронта в Очеретино. Таким образом, героиня Украины может вновь оказаться в СИЗО или в подвале СБУ, если, конечно, ей не придумают какое-нибудь самоубийственное боевое задание – например, силами роты отбить назад Очеретино.
Об особенностях другого героя пост майданного времени - в статье Дмитрия Ковалевича "Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко"
 
ОчеретиноУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНадежда СавченкоМарьяна БезуглаяЮлия ТимошенкоСИЗОРадаБатькивщинаF-16Эксклюзив
 
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