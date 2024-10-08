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Хроника энергетической войны: страсти вокруг украинского транзита и хитрый Казахстан

Хроника энергетической войны: страсти вокруг украинского транзита и хитрый Казахстан - 08.10.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: страсти вокруг украинского транзита и хитрый Казахстан

В соответствии с Соглашением об Ассоциации с ЕС, Украина обязана обеспечить транзит газа через свою ГТС по запросу европейских партнеров. Если газ формально будет азербайджанским, отказать Киев не сможет

2024-10-08T10:32

2024-10-08T10:32

2024-10-08T12:54

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Украина торгуется относительно продолжения транзита газа в ЕвропуВопрос продолжения транзита российского газа через Украину в страны ЕС стал главным на вторых словацко-украинских межправительственных консультациях, которые прошли 7 октября неподалёку от Ужгорода.Накануне этой встречи премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет убеждать Украину не прекращать транспортировку газа в ЕС с завершением 2024 года, когда истекает срок действия транзитного соглашения "Нафтогаза Украины" с "Газпромом".Фицо сказал, что не исключает с начала 2025 года проблем с поставками газа в Словакию, который она получает транзитом через Украину. "Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу... Если Украина хочет сохранить эту инфраструктуру, её нужно использовать", — сказал Фицо. По его словам, от этого выиграли бы и Словакия, и Украина, ведь за транзит взимается плата.При этом Фицо говорил о "сохранении транзита", избегая упоминания о газе из РФ, что словацкие комментаторы посчитали намёком на схему замещения российского газа азербайджанским. Ещё в июле 2024 года Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите.В сентябре текущего года источник в правительстве Украины сообщил киевскому изданию "Европейская правда", что между Украиной и Азербайджаном нет ни подписанного договора о транзите газа, ни соответствующих переговоров. "Однако если Венгрия или Словакия, исключительно при поддержке Еврокомиссии, в соответствии с нашим Соглашением об ассоциации, попросят нас транспортировать, например, азербайджанский газ, у нас не будет оснований им отказать", — уточнил он. При этом в Киеве понимают, что замещение поставок из России газом из Азербайджана является лишь формальностью, чтобы не покупать газ напрямую у РФ.Подобные словесные игры продолжились и на встрече в Ужгороде. С одной стороны, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в очередной раз подтвердил, что Киев не рассматривает продление соглашения с российским "Газпромом" о транзите после того, как с завершением 2024 года истечет срок действия существующего соглашения.Шмыгаль отметил, что стратегическая цель Украины — лишить Кремль доходов от продажи энергоресурсов, из которых Россия финансирует свои военные расходы. "Призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из Российской Федерации. Мы понимаем острую зависимость некоторых государств, в том числе Словакии, от этого ресурса и рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", — сказал премьер-министр Украины.В то же время, по его словам, "Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС и договора к Энергетической Хартии". Как уточняли в конце сентября в "Нафтогазе Украины", согласно статье 272 Соглашения об Ассоциации с ЕС Украина обязана обеспечить такой транзит при поступлении соответствующих обращений европейских партнеров. В украинской компании подчеркнули, что ЕС не ограничивает Венгрию и Словакию при закупках трубопроводного газа.Как сообщало издание Украина.ру, в начале сентября 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о ведущихся переговорах по вопросу поставок азербайджанского газа в Европу через Россию и Украину, без которых, по его словам, украинская ГТС может быть "парализована"."Если транзит остановится, а это придется на декабрь, несколько стран Европейского Союза столкнутся с серьезными трудностями с физической недоступностью природного газа. Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газотранспортная система Украины будет полностью парализована", — отметил Алиев.По его словам, Азербайджан находится в контакте с обеими странами, и есть "определенный оптимизм и почва для серьезного продвижения". "Сейчас фактически посредством Азербайджана обе страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа и поставках азербайджанского газа через Россию и Украину в Европу", – сказал президент Азербайджана.British Petroleum не хочет сокращать добычу нефти и газаБританская энергетическая компания British Petroleum (BP) может отказаться от своих планов по сокращению объёмов добычи нефти и газа к 2030 году. Об этом 7 октября сообщило агентство Reuters.Компания намеревается изменить свою нынешнюю стратегию, предусматривающую сокращение на 40% добычи нефти и газа в пользу развития возобновляемых источников энергии. Такое решение было принято в связи с желанием акционеров ВР сконцентрироваться на краткосрочной прибыли, а не на энергетическом переходе, сообщили источники агентства.Сообщается, что BP рассматривает возможность новых инвестиций на Ближнем Востоке и в Латинской Америке с целью увеличения добычи традиционных видов топлива. Планируется, что компания представит обновленную стратегию в феврале 2025 года.По итогам первого полугодия 2024 -го чистая прибыль нефтегазовой компании BP, приходящаяся на её акционеров, сократилась в 4,7 раза, и составила 2,134 млрд долларов – по сравнению с 10,01 млрд долларов за предыдущий период.Базовая прибыль BP после учета скорректированных показателей и связанных с ними налогов уменьшилась на 27% в первом полугодии, и составила 5,479 млрд долларов, хотя во втором квартале наблюдался незначительный прирост (2,756 млрд долларов по сравнению с 2,589 млрд долларов годом ранее). При этом выручка BP за второй квартал 2024 года снизилась, и составила 48,250 млрд долларов – по сравнению с 69,5 млрд долларов за аналогичный период в 2023 году.В Казахстане построят АЭС. Каковы шансы "Росатома" получить подряд?По предварительным данным, граждане Казахстана на прошедшем 6 октября 2024 года поддержали строительство АЭС в стране. Число граждан, проголосовавших положительное по вопросу, вынесенному на референдум, составило 5 561 937 человек или 71,12%.Указ о проведении в Казахстане общенационального референдума по строительству АЭС президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 2 сентября 2024 года, сам референдум был назначен на 6 октября. На референдум был вынесен вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?" В качестве главной причины строительства АЭС Токаев назвал острую потребность в надежных и экологически чистых источниках энергии в условиях энергодефицита.Вопрос о целесообразности строительства АЭС в Казахстане поднимается с 1990-х годов. В стране до 1998 года действовала Шевченковская АЭС на базе реактора БН-350, который производил электроэнергию, вырабатывал пар, опреснял морскую воду для города Актау. Сейчас в Казахстане есть действующие исследовательские ядерные реакторы, кроме того, страна лидирует по добыче урана и производит ядерное топливо на экспорт. Одновременно для Казахстана строительство АЭС является очень чувствительным вопросом в связи с наследием Семипалатинского ядерного полигона. При этом генерация электроэнергии в стране более чем на 70% обеспечивается угольными ТЭС и ТЭЦ, многие из которых сильно изношены.Ранее власти Казахстана приводили планируемые параметры и местоположение АЭС: мощность около 2,4 ГВт, предпочтительное местоположение – село Улькен в Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш на юге страны (площадка для Балхашской АЭС изучалась ещё во времена СССР, общественные слушания уже проведены). Среди потенциальные поставщиков ядерных технологий назывались китайская CNNC (реакторы HPR-1000 и CNP-600+), южнокорейская KHNP (реакторы APR-1000 и APR-1400), "Росатом" (ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000) и французская EDF (реактор ATMEA1).Проголосовав на референдуме 6 октября, Касым-Жомар Токаев сообщил, что в случае согласия граждан Казахстана строительством АЭС должен заняться международный консорциум. "Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры, но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями,ну а дальше, как говорится, жизнь покажет", – заявил президент Казахстана.Примеры успешного международного сотрудничества в мировой практике имеются – в первую очередь это строительство 3-го и 4-го энергоблоков Тяньваньской АЭС в Китае. АЭС Тяньвань, расположенная в провинции Цзянсу, состоит из 6 энергоблоков (4 энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 российского дизайна и 2 энергоблока с реакторами ACPR-1000 – китайский PWR), строятся еще 2 энергоблока с реакторами ВВЭР-1200.Если при строительстве первых двух блоков АЭС Тяньвань российский "Атомстройэкспорт" (дочка "Росатома") занимался и ядерным островом, и неядерным, то 3-й и 4-й энергоблоки стали совместным проектом "Атомстройэкспорта" и China Nuclear Power Engineering, Ltd. (CNPE), дочки CNNC. Российская сторона отвечала за проектирование ядерного острова, китайские партнеры проектировали и поставляли неядерный.Сотрудничество оказалось очень успешным: строительство 3-го энергоблока Тяньваньской АЭС стало для "Росатома" рекордным по срокам строительства АЭС в новейшей истории российской атомной отрасли, пуск реактора энергоблока состоялся менее чем через пять лет после начала его строительства. Аналогичная схема сотрудничества применяется и при строительстве 7-го и 8-го энергоблоков АЭС Тяньвань: российская сторона спроектировала ядерный остров АЭС, а также поставляет ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.Накануне референдума министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в случае положительного ответа граждан правительство страны выберет вендора АЭС под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)."Если решение на референдуме будет положительное, в пользу строительства, мы вернемся к переговорам, и детально каждому потенциальному вендору будем задавать самые важные вопросы: подготовка кадров, управление отработанным ядерным топливом (ОЯТ), системы безопасности, финансирование, социальный пакет, стоимость строительства, стоимость электроэнергии", – сказал Саткалиев.По словам главы Минэнерго Казахстана, не исключен вариант, что строить АЭС будет консорциум, "однако на данном этапе сложно принять решение о сотрудничестве, иправительство Казахстана не находится в спешке".О том, что происходит в экономике Украины - в статье "Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, казахстан, россия, роберт фицо, касым-жомарт токаев, денис шмыгаль, ес, росатом, газпром, эксклюзив