Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260414/germaniya-pomozhet-ukraine-vernut-muzhchin-prizyvnogo-vozrasta-1077880669.html
Германия поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста
Германия будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине, пишут украинские СМИ
2026-04-14T14:53
новости
украина
германия
берлин
фридрих мерц
владимир зеленский
ес
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_cee68e09585471c4353d5677b6fc7b60.jpg
"Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране", - сказал канцлер.Зеленский поддержал это заявление Мерца.Сейчас Евросоюз готовит новые правила для украинских беженцев, делая ставку на трудоустройство, а не на социальную поддержку. Ожидается, что после 4 марта 2027 года автоматическое продление коллективной временной защиты для украинцев в ЕС прекратится.
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073170240_104:0:1031:695_1920x0_80_0_0_489c3f63e3de7167d7ba353efe18bb31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Германия поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста

14:53 14.04.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Германия будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине, пишут украинские СМИ
"Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране", - сказал канцлер.
Зеленский поддержал это заявление Мерца.
"Согласен с вами относительно людей мобилизационного возраста, которые выехали временно, но оказалось - на годы. Многие нарушили правила пересечения границы. Наши ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись", - сказал Зеленский.
Сейчас Евросоюз готовит новые правила для украинских беженцев, делая ставку на трудоустройство, а не на социальную поддержку. Ожидается, что после 4 марта 2027 года автоматическое продление коллективной временной защиты для украинцев в ЕС прекратится.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГерманияБерлинФридрих МерцВладимир ЗеленскийЕСУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
