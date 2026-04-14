Германия поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста

Германия будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине, пишут украинские СМИ

2026-04-14T14:53

"Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране", - сказал канцлер.Зеленский поддержал это заявление Мерца.Сейчас Евросоюз готовит новые правила для украинских беженцев, делая ставку на трудоустройство, а не на социальную поддержку. Ожидается, что после 4 марта 2027 года автоматическое продление коллективной временной защиты для украинцев в ЕС прекратится.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

