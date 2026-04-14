Мерц предложил Мадьяру поменять трубы
Евросоюз предложит новому правительству Венгрии использовать для поставок нефти трубопровод, проходящий через Хорватию, вместо "Дружбы". Об этом 14 апреля заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине
2026-04-14T15:15
"Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию", - сказал он, напомнив, что "это предложение предыдущее венгерское правительство не приняло".
"Я надеюсь, что и в этом отношении сейчас многое изменится и что Венгрия больше не будет искать близости с Россией, но постарается вместе с нами на европейском уровне принять столько решений, сколько возможно", - утверждал канцлер.
"Эти выборы [в Венгрии] будут иметь последствия и для нашей поддержки для Украины", - считает Мерц. Он отметил, что теперь надеется на скорейшее предоставление Киеву кредита в размере €90 млрд, а также принятие нового санкционного пакета против России.