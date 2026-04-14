Мерц предложил Мадьяру поменять трубы - 14.04.2026 Украина.ру
Мерц предложил Мадьяру поменять трубы
Мерц предложил Мадьяру поменять трубы - 14.04.2026 Украина.ру
Мерц предложил Мадьяру поменять трубы
Евросоюз предложит новому правительству Венгрии использовать для поставок нефти трубопровод, проходящий через Хорватию, вместо "Дружбы". Об этом 14 апреля заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине
2026-04-14T15:15
2026-04-14T15:15
новости
венгрия
россия
киев
фридрих мерц
мадьяр
владимир зеленский
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию", - сказал он, напомнив, что "это предложение предыдущее венгерское правительство не приняло". "Я надеюсь, что и в этом отношении сейчас многое изменится и что Венгрия больше не будет искать близости с Россией, но постарается вместе с нами на европейском уровне принять столько решений, сколько возможно", - утверждал канцлер."Эти выборы [в Венгрии] будут иметь последствия и для нашей поддержки для Украины", - считает Мерц. Он отметил, что теперь надеется на скорейшее предоставление Киеву кредита в размере €90 млрд, а также принятие нового санкционного пакета против России.Как обстоят дела с кредитом ЕС для Украины: Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования на €90 млрд
венгрия
россия
киев
новости, венгрия, россия, киев, фридрих мерц, мадьяр, владимир зеленский, еврокомиссия
Новости, Венгрия, Россия, Киев, Фридрих Мерц, Мадьяр, Владимир Зеленский, Еврокомиссия

Мерц предложил Мадьяру поменять трубы

15:15 14.04.2026
 
Евросоюз предложит новому правительству Венгрии использовать для поставок нефти трубопровод, проходящий через Хорватию, вместо "Дружбы". Об этом 14 апреля заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине
"Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию", - сказал он, напомнив, что "это предложение предыдущее венгерское правительство не приняло".
"Я надеюсь, что и в этом отношении сейчас многое изменится и что Венгрия больше не будет искать близости с Россией, но постарается вместе с нами на европейском уровне принять столько решений, сколько возможно", - утверждал канцлер.
"Эти выборы [в Венгрии] будут иметь последствия и для нашей поддержки для Украины", - считает Мерц. Он отметил, что теперь надеется на скорейшее предоставление Киеву кредита в размере €90 млрд, а также принятие нового санкционного пакета против России.
Как обстоят дела с кредитом ЕС для Украины: Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования на €90 млрд
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияРоссияКиевФридрих МерцМадьярВладимир ЗеленскийЕврокомиссия
 
15:37Россия заработает на нефти сейчас, но напряжённость может перерасти в перебои — эксперт
15:27На фронт поступят бронежилеты с максимальной защитой от осколков
15:15Мерц предложил Мадьяру поменять трубы
15:14Молдавского гражданина мобилизовали в ВСУ - депутат
15:10США прислали около 15 кораблей в район Оманского залива и Аравийского моря для морской блокады
15:00Сербия вернет службу по призыву: причина - в НАТО
14:53Германия поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста
14:48Госдума приняла два важных закона, ФРГ думает о сокращении украинских мужчин. Новости к этому часу
14:35Российские "Герани" ударили по подстанции в Днепропетровской области
14:18А что, если Трамп на самом деле сошёл с ума? Странная болезнь президента США, или "хитрый план"?
14:13Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования на €90 млрд
13:59Миру представят лучшие БПЛА России
13:49Председатель КНР предложил меры урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
13:39Главы МИД России и Китая рассказали об итогах переговоров
13:35Венгрия не откажется от АЭС "Пакш" даже после смены правительства — Станкевич
13:31Кремль пояснил, к чему приведет продвижение ВС РФ в зоне СВО. Важные заявления Пескова
13:27Ложь Зеленского украинцам увидела даже бывший пресс-секретарь
13:25С начала 2024 года пресечены 37 попыток нападений на школы — за ними стоит Украина
13:21Сумское направление: российская армия нанесла поражение ВСУ
13:09Неевклидова геополитика. От Ирана к Украине
Лента новостейМолния