https://ukraina.ru/20260414/ukrainskoe-antikorruptsionnoe-agentstvo-nazvalo-protsent-nezakonno-obogativshikhsya-voenkomov-1077886018.html
Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов
Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов - 14.04.2026 Украина.ру
Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов
Относительно небольшая часть руководителей украинских военкоматов и призывных комиссий подверглась антикоррупционным преследованиям.
2026-04-14T18:07
2026-04-14T18:07
2026-04-14T18:07
С 2022 года НАПК (НАЗК - Національне агентство з питань запобігання корупції) завершило 32 проверки руководителей ТЦК (переименованных военкоматов) и призывных комиссий. В девяти из них были обнаружены признаки незаконного обогащения — в общей сложности почти на 368 миллионов гривен (около $8,5 млн).Анализу подвергнуты состояния 62 руководителей областных военкоматов и призывных комиссий во всех регионах Украины, которые занимали свои должности в 2022–2026 годах. Оказалось, что только 10% из них стали объектами уголовных преследований и исков о конфискации."Правосудие по-киевски защитит кого угодно, кроме простого украинца, живущего под гнетом душегубов, желающих отправить его на смерть. И при этом услужливо закроет глаза на вопиющую коррупцию самих военкомов", - констатировал тг-канал.Накануне В Киеве отца пятерых детей оштрафовали за уклонение от мобилизацииБольше новостей дня представлено в обзоре Киев остался без 90 млрд, Словения хочет выйти из НАТО, Иран выставил огромный счет США. Итоги 14 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
новости, украина, тцк, киев, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, коррупция, антикоррупционеры, расследование
Новости, Украина, ТЦК, Киев, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, коррупция, антикоррупционеры, Расследование
Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов
Относительно небольшая часть руководителей украинских военкоматов и призывных комиссий подверглась антикоррупционным преследованиям. Об этом сообщает 14 апреля телеграм-канал Украина.ру