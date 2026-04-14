Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов - 14.04.2026 Украина.ру
Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов
Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов - 14.04.2026 Украина.ру
Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов
Относительно небольшая часть руководителей украинских военкоматов и призывных комиссий подверглась антикоррупционным преследованиям. Об этом сообщает 14 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-14T18:07
2026-04-14T18:07
С 2022 года НАПК (НАЗК - Національне агентство з питань запобігання корупції) завершило 32 проверки руководителей ТЦК (переименованных военкоматов) и призывных комиссий. В девяти из них были обнаружены признаки незаконного обогащения — в общей сложности почти на 368 миллионов гривен (около $8,5 млн).Анализу подвергнуты состояния 62 руководителей областных военкоматов и призывных комиссий во всех регионах Украины, которые занимали свои должности в 2022–2026 годах. Оказалось, что только 10% из них стали объектами уголовных преследований и исков о конфискации."Правосудие по-киевски защитит кого угодно, кроме простого украинца, живущего под гнетом душегубов, желающих отправить его на смерть. И при этом услужливо закроет глаза на вопиющую коррупцию самих военкомов", - констатировал тг-канал.Накануне В Киеве отца пятерых детей оштрафовали за уклонение от мобилизацииБольше новостей дня представлено в обзоре Киев остался без 90 млрд, Словения хочет выйти из НАТО, Иран выставил огромный счет США. Итоги 14 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина, тцк, киев, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, коррупция, антикоррупционеры, расследование
Новости, Украина, ТЦК, Киев, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, коррупция, антикоррупционеры, Расследование

Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов

18:07 14.04.2026
 
© НАЗК / Перейти в фотобанкНАПК Новый глава НАПК Александр Мангул
Относительно небольшая часть руководителей украинских военкоматов и призывных комиссий подверглась антикоррупционным преследованиям. Об этом сообщает 14 апреля телеграм-канал Украина.ру
С 2022 года НАПК (НАЗК - Національне агентство з питань запобігання корупції) завершило 32 проверки руководителей ТЦК (переименованных военкоматов) и призывных комиссий. В девяти из них были обнаружены признаки незаконного обогащения — в общей сложности почти на 368 миллионов гривен (около $8,5 млн).
Анализу подвергнуты состояния 62 руководителей областных военкоматов и призывных комиссий во всех регионах Украины, которые занимали свои должности в 2022–2026 годах. Оказалось, что только 10% из них стали объектами уголовных преследований и исков о конфискации.
"Правосудие по-киевски защитит кого угодно, кроме простого украинца, живущего под гнетом душегубов, желающих отправить его на смерть. И при этом услужливо закроет глаза на вопиющую коррупцию самих военкомов", - констатировал тг-канал.
Накануне В Киеве отца пятерых детей оштрафовали за уклонение от мобилизации
Больше новостей дня представлено в обзоре Киев остался без 90 млрд, Словения хочет выйти из НАТО, Иран выставил огромный счет США. Итоги 14 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаТЦККиевУкраина.румобилизация на Украинеситуация на УкраинекоррупцияантикоррупционерыРасследование
 
Архив
RSS
18:48В Иране уцелели российские вертолеты: чем они помогут Тегерану
18:39Итоги 14.04.26: США душат Иран, Европа будет ловить украинцев
18:29Маска главного миротворца слетела: лицемерие ЕС касательно Украины стремительно вылезает наружу
18:23Насильно мобилизованных в ВСУ содержат как заключенных
18:18Переговоры по урегулированию ливано-израильского кризиса начались в Госдепе США. Новости к этому часу
18:15Немецкие налогоплательщики снова оплатят ПВО для режима Зеленского
18:14Украинцев заставят бесплатно рыть окопы
18:07Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов
18:00Киев остался без 90 млрд, Словения хочет выйти из НАТО, Иран выставил огромный счет США. Итоги 14 апреля
17:44Несмешные перемены. Чем новый премьер Венгрии Мадьяр похож на Зеленского
17:35Миндич больше не хочет показывать фильмы, а Цукерман ещё может порадовать Зеленского
17:07Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв
16:57Три сценария для Ирана, и все - военные. Чем закончатся переговоры Вашингтона и Тегерана
16:13Что получит Зеленский от поражения Орбана и как изменится ЕС: Куликов о рисках новой войны
15:58"Король фельетона" из Донбасса. 105 лет со дня рождения Леонида Лиходеева
15:58Украинский суд встал на сторону бывшей девушки Моргенштерна*, которая не заплатила налоги
15:55"Маркеры идентичности": фонтан вместо памятника Ленину разгневал украинских националистов
15:48"Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию": Станкевич о ситуации на станции
15:42Война - не помеха: инвесторы начали строить жилье в ДНР
15:37Россия заработает на нефти сейчас, но напряжённость может перерасти в перебои — эксперт
Лента новостейМолния