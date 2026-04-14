"Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию": Станкевич о ситуации на станции - 14.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260414/zaporozhskaya-aes-ne-vyrabatyvaet-elektroenergiyu-stankevich-o-situatsii-na-stantsii-1077882399.html
"Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию": Станкевич о ситуации на станции
"Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию": Станкевич о ситуации на станции - 14.04.2026 Украина.ру
"Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию": Станкевич о ситуации на станции
Запорожская АЭС в настоящее время не вырабатывает электроэнергию — все энергоблоки переведены в состояние останова. Станция получает электричество для собственных нужд по внешним линиям электропередачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
2026-04-14T15:48
2026-04-14T15:48
россия
юрий станкевич
запорожская аэс
аэс
атомные электростанции
энергетика
безопасность
новости
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/43/1034064318_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_a947343d25976fed33ff55470f320d1d.jpg
Журналист спросил, что сейчас питает Запорожскую АЭС и в каком статусе она находится. Станкевич пояснил, что станция не работает на генерацию, а только поддерживает собственную жизнедеятельность."Запорожская АЭС в настоящее время не вырабатывает электроэнергию. Все энергоблоки переведены в так называемое "состояние останова". Станция получает электроэнергию для собственных нужд по внешним линиям электропередачи", — заявил депутат.По словам Станкевича, главный приоритет сейчас — ядерная безопасность станции. "Главная задача — обеспечение ядерной и физической безопасности объекта", — подчеркнул он."Ситуация остается чувствительной, но поддерживается в контролируемом состоянии при участии наших специалистов и под наблюдением международных структур", — констатировал собеседник издания.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/43/1034064318_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_1cf0b6352f1c35ace425d6c5b53c2e09.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, юрий станкевич, запорожская аэс, аэс, атомные электростанции, энергетика, безопасность, новости, главные новости, главное, эксперты, аналитики, аналитика
Россия, Юрий Станкевич, Запорожская АЭС, АЭС, атомные электростанции, энергетика, безопасность, Новости, Главные новости, главное, эксперты, аналитики, Аналитика

"Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию": Станкевич о ситуации на станции

15:48 14.04.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Запорожская АЭС в настоящее время не вырабатывает электроэнергию — все энергоблоки переведены в состояние останова. Станция получает электричество для собственных нужд по внешним линиям электропередачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
Журналист спросил, что сейчас питает Запорожскую АЭС и в каком статусе она находится. Станкевич пояснил, что станция не работает на генерацию, а только поддерживает собственную жизнедеятельность.
"Запорожская АЭС в настоящее время не вырабатывает электроэнергию. Все энергоблоки переведены в так называемое "состояние останова". Станция получает электроэнергию для собственных нужд по внешним линиям электропередачи", — заявил депутат.
По словам Станкевича, главный приоритет сейчас — ядерная безопасность станции. "Главная задача — обеспечение ядерной и физической безопасности объекта", — подчеркнул он.
"Ситуация остается чувствительной, но поддерживается в контролируемом состоянии при участии наших специалистов и под наблюдением международных структур", — констатировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЮрий СтанкевичЗапорожская АЭСАЭСатомные электростанцииэнергетикабезопасностьНовостиГлавные новостиглавноеэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:07Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв
16:57Три сценария для Ирана, и все - военные. Чем закончатся переговоры Вашингтона и Тегерана
16:13Что получит Зеленский от поражения Орбана и как изменится ЕС: Куликов о рисках новой войны
15:58"Король фельетона" из Донбасса. 105 лет со дня рождения Леонида Лиходеева
15:58Украинский суд встал на сторону бывшей девушки Моргенштерна*, которая не заплатила налоги
15:55"Маркеры идентичности": фонтан вместо памятника Ленину разгневал украинских националистов
15:48"Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию": Станкевич о ситуации на станции
15:42Война - не помеха: инвесторы начали строить жилье в ДНР
15:37Россия заработает на нефти сейчас, но напряжённость может перерасти в перебои — эксперт
15:27На фронт поступят бронежилеты с максимальной защитой от осколков
15:15Мерц предложил Мадьяру поменять трубы
15:14Молдавского гражданина мобилизовали в ВСУ - депутат
15:10США прислали около 15 кораблей в район Оманского залива и Аравийского моря для морской блокады
15:00Сербия вернет службу по призыву: причина - в НАТО
14:53Германия поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста
14:48Госдума приняла два важных закона, ФРГ думает о сокращении украинских мужчин. Новости к этому часу
14:35Российские "Герани" ударили по подстанции в Днепропетровской области
14:18А что, если Трамп на самом деле сошёл с ума? Странная болезнь президента США, или "хитрый план"?
14:13Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования на €90 млрд
13:59Миру представят лучшие БПЛА России
Лента новостейМолния