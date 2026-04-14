"Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию": Станкевич о ситуации на станции
Запорожская АЭС в настоящее время не вырабатывает электроэнергию — все энергоблоки переведены в состояние останова. Станция получает электричество для собственных нужд по внешним линиям электропередачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
2026-04-14T15:48
Журналист спросил, что сейчас питает Запорожскую АЭС и в каком статусе она находится. Станкевич пояснил, что станция не работает на генерацию, а только поддерживает собственную жизнедеятельность.
"Запорожская АЭС в настоящее время не вырабатывает электроэнергию. Все энергоблоки переведены в так называемое "состояние останова". Станция получает электроэнергию для собственных нужд по внешним линиям электропередачи", — заявил депутат.
По словам Станкевича, главный приоритет сейчас — ядерная безопасность станции. "Главная задача — обеспечение ядерной и физической безопасности объекта", — подчеркнул он.
"Ситуация остается чувствительной, но поддерживается в контролируемом состоянии при участии наших специалистов и под наблюдением международных структур", — констатировал собеседник издания.