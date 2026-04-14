Россия заработает на нефти сейчас, но напряжённость может перерасти в перебои — эксперт
Рост мировых цен на нефть выгоден России, но есть и риски. Сильное удорожание усиливает инфляционное давление в мире, что может замедлить глобальную экономику и снизить спрос на нефть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
2026-04-14T15:37
Продолжая разговор о ситуации на нефтяном рынке, эксперт предупредил о возможных негативных последствиях для России, несмотря на краткосрочную выгоду.
"Резкое обострение может привести к турбулентности на валютных и финансовых рынках, что косвенно отражается и на России. В случае масштабного конфликта возможны вторичные санкционные риски и изменение логистики потоков", — заявил Станкевич.
По словам парламентария, рынок реагирует не на саму блокаду, а на угрозу её возникновения. "Базовый сценарий — сохранение нервозности и ценовой поддержки нефти без перехода к длительному шоку предложения", — пояснил эксперт.
"Для России это означает краткосрочный ценовой плюс, но в долгосрочной перспективе всё будет зависеть не от заявлений, а от того, перерастет ли напряженность в реальные перебои поставок", — подчеркнул собеседник издания.