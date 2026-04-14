Миндич больше не хочет показывать фильмы, а Цукерман ещё может порадовать Зеленского
2026-04-14T17:35
Миндич больше не значится в перечне украинских предпринимателей.Железняк опубликовал скриншоты из украинского реестра ИП — в апреле закрылось предприятие по "Распространению кино и видеофильмов" Тимура Миндича."И это, можно сказать, на пике своей карьеры! Когда видео о нём смотрели по всему миру! "— сыронизировал украинский парламентарий.Он также обратил внимание на других фигурантов громкого коррупционного скандала, связанного с Владимиром Зеленским - братьев Цукерманов, также сбежавших в Израиль. Один из них "ещё держится", отметил Железняк."А вот союзник Миндича по преступным схемам и старый коллега Зеленского Цукерман вполне в строю и не собирается уходить из медиа. На него требование об экстрадиции не составляли! Неужели Миндич не вернется в Киев?", - отметил тг-канал.Таким образом, известный украинский предприниматель Цукерман ещё может порадовать Зеленского как минимум налоговыми отчислениями.Ранее Егор Леев обратил внимание на криминальную историю в публикации Он ещё и "Хирург": что происходит с делом Миндича на Украине, и какие "сюрпризы" ждут ЕрмакаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока ВС РФ освобождают земли, Зеленский уже готовится к новой войне. Хроника событий на 13.00 14 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Скрывшийся в Израиле известный украинский предприниматель Тимур Миндич свернул бизнес на Украине. Об этом рассказал украинский парламентарий Ярослав Железняк
Миндич больше не значится в перечне украинских предпринимателей.
Железняк опубликовал скриншоты из украинского реестра ИП — в апреле закрылось предприятие по "Распространению кино и видеофильмов" Тимура Миндича.
"И это, можно сказать, на пике своей карьеры! Когда видео о нём смотрели по всему миру! "— сыронизировал украинский парламентарий.
Он также обратил внимание на других фигурантов громкого коррупционного скандала, связанного с Владимиром Зеленским - братьев Цукерманов, также сбежавших в Израиль. Один из них "ещё держится", отметил Железняк.
"А вот союзник Миндича по преступным схемам и старый коллега Зеленского Цукерман вполне в строю и не собирается уходить из медиа. На него требование об экстрадиции не составляли! Неужели Миндич не вернется в Киев?", - отметил тг-канал.
Таким образом, известный украинский предприниматель Цукерман ещё может порадовать Зеленского как минимум налоговыми отчислениями.
Ранее Егор Леев обратил внимание на криминальную историю в публикации Он ещё и "Хирург": что происходит с делом Миндича на Украине, и какие "сюрпризы" ждут Ермака
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока ВС РФ освобождают земли, Зеленский уже готовится к новой войне. Хроника событий на 13.00 14 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
