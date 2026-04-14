https://ukraina.ru/20260414/1031120568.html

Легендарный капитан киевского "Динамо": 115 лет Константину Щегоцкому

Других таких капитанов у «Динамо» (Киев) больше не было и не будет. Этот человек пережил невероятные взлёты и падения: лидер одной из лучших футбольных команд СССР и узник Лукьяновской тюрьмы, первый среди украинских футболистов орденоносец и замёрзший окруженец. Если бы в 1941-м он остался в Киеве — наверняка играл бы в «Матче смерти»

2026-04-14T07:57

история

футбол

спорт

киев

ссср

москва

"динамо"

"спартак"

нквд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103112/14/1031121482_0:166:900:672_1920x0_80_0_0_0c9f1b12bc7631b7eba14149ab57de44.jpg

Константин Щегоцкий родился 13 апреля 1911 года в Москве. Отец Казимира (так на самом деле назвали его родители) умер довольно рано, так что матери пришлось самой содержать детей и престарелую бабушку.От того, чтобы не стать шантрапой, паренька спас футбол. Он и его товарищи создали сборную команду улицы, которую в шутку назвали "ЛПЧМ" – "Любители погонять чужой мяч". Со временем на месте бывшего угольного склада появилось собственное поле. После каждой игры покрытые чёрной пылью мальчишки шли купаться на Москву-реку. Постоянно не хватало денег, и болельщики сбрасывались, чтобы купить футболистам мяч или форму.Щегоцкий был щуплым, невысоким – недостаток силы он компенсировал ловкостью, быстротой, техникой игры и меткостью.В 1927 году Константина пригласили в команду студентов горного института "Горняк". Одновременно он пошёл работать в хозотдел треста "Сантехстрой".В 1928 году Щегоцкий отправился в своё первое турне – в Донбассе "Горняк" сыграл в 28 товарищеских играх с шахтёрскими командами. Студенты в 25 матчах, два свели к ничьей и только один проиграли.В 1929 году "Горняк" прекратил своё существование. Костя пошёл играть за команду завода "Серп и Молот", а в 1930 году перешёл в московскую "Трёхгорку", с которой стал чемпионом столицы.В конце сезона "Трёхгорка" неполным составом отправилась на Украину, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей. Первая остановка была в Киеве. Уже тогда в 1930 году зелёный город над Днепром покорил Костино сердце. В первой же игре соперник – "Динамо" (Киев) – переиграл москвичей, потом была победа над командой профсоюзов, потом были две победные игры в Днепропетровске.В следующем сезоне Щегоцкий уже выступал за команду АМО (в будущем команда ЗИЛа). Переход был вызван постановлением, в соответствии с которым игроки обязывались выступать за команды тех ведомств, к которым относились. Из-за этого "Трёхгорка" стала третьеразрядной командой – все "звёзды" из неё вынужденно ушли.В составе АМО Костя впервые принял участие в международном матче с немецкой командой. В этом же году его включили в "молодёжку" Москвы, он играл и за второй состав взрослой сборной города.В сезоне 1932 года Щегоцкому вновь довелось посетить Украину – в составе молодёжной сборной Москвы, а в январе 1933 года его пригласили играть за киевское "Динамо".Спортивный клуб "Динамо" создан чекистами, работниками милиции и внутренних войск. Первую футбольную команду "Динамо" сформировали в начале мая 1923 года в Москве. Название "Динамо" (а не "Чекист", например) предложил работавший до того на одноимённом заводе начальник политотдела ОГПУ Леонид Недоля-Гончаренко. Киевский клуб появился четыре года спустя – 13 мая 1927 года.Константина пригласили в команду, потому что в Иваново уехал и "увёл" большую часть команды создатель киевского "Динамо" и его первый руководитель Сергей Барминский.Щегоцкий сразу же стал центрфорвардом и лидером команды. Весной команда поехала в турне по маршруту Баку – Ереван – Тбилиси. 14 апреля 1933 года по дороге в Ереван случилась катастрофа, в которой динамовцы уцелели только благодаря случайности. Проводник первого вагона, в который у игроков были билеты, не пустил их раньше времени, и они договорились с проводником одного из последних вагонов — восьмого, да в нём и остались. В районе Ленинакана (совр. Гюмри) локомотив сошёл с рельс, большая часть вагонов разбилась, кроме двух последних, в одном из которых и ехали динамовцы. Погиб и проводник, который фактически спас футболистов.Это турне сплотило команду, и в первом матче чемпионата своего спортклуба против столичного харьковского "Динамо" киевляне выиграли со счётом 2:1. После завершения турнира Щегоцкого и вратаря киевлян Антона Идзковского включили в сборную СССР.Сборная СССР проиграла сборную Турции (Щегоцкий был на скамейке запасных), а сборная УССР – выиграла (Щегоцкий был на поле).Через несколько месяцев после приезда в Киев Константина назначили капитаном команды. Самым сложным выдался сезон 1934 года –динамовцам ради заработка приходилось соглашаться на участие в товарищеских матчах. Чаще всего играли с футболистами Днепропетровска, и киевляне постоянно выигрывали.В конце концов "от бескормицы" несколько ведущих игроков оставили команду, из 20 человек прошлогоднего состава осталось 8. Тогда Щегоцкий пошёл на провокацию – сделал вид, что собирается уйти в днепропетровское "Динамо". Его вернули и начали выделять на команду какие-то дотации.Щегоцкому доверили наново сформировать почти развалившуюся команду. Летом его вызвали в Москву, где сборная СССР 7 августа 1934 года обыграла сборную Турции со счётом 2:1.20 августа Щегоцкий уже играл с турками в Киеве в качестве игрока сборной УССР и опять победил.13 августа 1935 года сборная УССР выехала для участия в показательных матчах фестиваля рабочего спорта Франции. Украинские футболисты сыграли 7 матчей с любительскими командами Франции и Бельгии, а 29 августа состоялся единственный матч с французскими профессионалами – парижской командой "Ред Стар Олимпик". Сборная УССР обыграла её со счётом 6:1. Одессит Николай Трусевич всухую отстоял ворота, и Константин пригласил его играть за "Динамо".В середине октября Щегоцкий отправился во второе и последнее в своей карьере иностранное турне – сборная СССР сыграла в Турции шесть матчей. Три матча наши футболисты выиграли, а три свели к ничьей.Весной 1936 года стартовал первый чемпионат СССР. "Динамо" (Киев) заняло в весеннем первенстве второе место из семи возможных, пропустив вперёд одного из извечных своих соперников – московских одноклубников.Летом в Киеве на стадионе "Динамо" начались съёмки легендарного для отечественного кинематографа фильма – "Вратарь". Динамовцев пригласили в качестве актёров – они изображали советскую команду, причём Константин и в кино играл роль капитана. Эти съёмки – единственные кинокадры, на которых запечатлены участники "Матча смерти".Под конец сезона у Константина на нервной почве нарушился обмен веществ. Ему приходилось несколько раз в месяц обращаться за помощью к хирургу, терпеть болезненные уколы. Возможно, именно поэтому во втором осеннем всесоюзном чемпионате команда призовые места не взяла.В 1937 году киевляне победили в турнире на Кубок УССР, а в розыгрыше Кубка СССР дошли до 1/4 финала, что стало лучшим кубковым достижением команды в довоенный период.Ещё одна неудача этого года – проигрыш сборной Басконии. Почти везде баски выигрывали, не стал исключением и Киев. Команда Константина проиграла 1:3 – она ничего не смогла противопоставить схеме игры "дубль вэ" – в отечественном футболе в нападении играли "пять в линию".Однако Щегоцкому довелось ещё раз сыграть против басков – в московском "Спартаке". Руководителем команды был Николай Старостин – один из четырёх братьев Старостиных ("спартачам" не надо объяснять, кто они такие). Это единственная игра, в которой гости проиграли, встреча закончилась со счётом 6:2.В июле 1938 года Щегоцкого – первым среди украинских футболистов – наградили орденом "Знак почёта", а уже в августе арестовали. Щегоцкий отсидел 2,5 месяца во внутренней тюрьме НКВД и ещё год в Лукьяновской тюрьме, пока не был арестован Ежов. Только тогда его выпустили.Через два месяца Константину вернули документы и орден. Он поехал в Москву, к матери. Вскоре к нему обратился руководитель "Спартака" Николай Старостин, но в Киеве Щегоцкому предложили остаться в "Динамо".Зиму 1940 года он провёл в санатории. Весной начались тренировки, которые показали, что игрок полностью здоров. Но в сезоне игра у "Динамо" "не пошла", клуб занял всего лишь 8-е место из 13 возможных.22 июня должно было состояться открытие нового центрального стадиона республики – современного Олимпийского стадиона. Спортивный праздник планировалось завершить матчем футбольного чемпионата СССР: "Динамо" (Киев) – ЦДКА (Москва), но игру отменили.Через четверть века зрители, не попавшие на открытие стадиона, смогли посетить по купленным билетам матч памяти, в котором участвовали выжившие игроки "Динамо" и ЦДКА (ЦСКА).В армию Щегоцкого не мобилизовали по здоровью. Тренер команды Михаил Бутусов взял его в динамовский штаб, занимавшийся вопросами клуба в военное время. Курировал его замначальника НКВД УССР и председатель Украинского совета клуба "Динамо" полковник Тимофей Строкач, будущий начальник Украинского штаба партизанского движения (УШПД). С его помощью динамовцы эвакуировали в Днепропетровск семьи новых игроков, совсем недавно приехавших в Киев из западных областей Украины.В начале августа в разгар боёв за Киев на стадион, где размещался динамовский штаб, пришёл боец. Он принёс записку от раненого Трусевича, тот просил передать ему чего-нибудь вкусненького. Динамовский штаб нагрузил его всей едой, какую только смог собрать, а Константин проводил до выхода. Он не знал, что видит своего друга в последний раз и что тому предстоит стать капитаном команды "Старт", игры которой в оккупации станут легендой, известной как "Матч смерти".В те же дни Щегоцкий получил назначение на должность старшего инструктора военно-физической подготовки киевского отдела пожарной охраны, а 19 сентября Киев заняли немцы.Через 67 дней Щегоцкий вышел из окружения где-то в районе Ростовской области. Дальше была Казань, где он играл за местное "Динамо", потом Узбекистан и "Динамо" (Ташкент). В 1944 году Константин стал победителем Спартакиады республик Средней Азии и Казахстана.***После войны какое-то время Щегоцкий играл и тренировал одесский "Пищевик", потом вернулся в Киев, стал помощником динамовского тренера (на эту должность из эвакуации вернулся Бутусов).В 1948 году Константин Васильевич сам стал тренировать "Динамо", но значительных результатов не добился. В дальнейшем Щегоцкий тренировал целый ряд украинских команд, особых высот с ними не достиг.Скончался Константин Васильевич 23 января 1989 года в Киеве.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

