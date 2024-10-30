Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками - 30.10.2024 Украина.ру
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Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками
Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками - 30.10.2024 Украина.ру
Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками
Четверо полицейских Киева несколько раз пользовались услугами местных проституток, прежде, чем отдать их под суд. Силовики заявили в суде, что это нужно было ради следственного эксперимента, пишет издание "Страна.ua"
2024-10-30T15:44
2024-10-30T15:45
новости
украина
киев
виталий кличко
проституция
полицейские
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Известно, что полицейские заплатили "ночным бабочкам" по 1,5 тысячи гривен (порядка 3,5 тысяч рублей) "за раз".Сами девушки свою вину не признали, заявив, что полицейские действовали из мести, так как продавщицы интимных услуг отказались с ними сотрудничать, платить "за крышу" и организовывать порностудию.Итог суда - три гражданки Украины и одна представительница Грузии получили по четыре года тюрьмы.Тема оказания интимных услуг занимает особое место на Украине. Так, буквально пару дней назад местная журналистка Диана Панченко заявила, что мэр Киева Виталий Кличко занимается продажей украинских женщин в секс-рабство в США и страны ЕС.По информации Панченко, на сегодняшний день Кличко является настоящим "королем секс-индустрии" на Украине, так как под его контролем находится огромное количество стрип-клубов, которые фактически являются борделями. Сотня из них, утверждает журналистка, находятся в Киеве. Более того, Панченко заверяет, что в доме, где живет сам мэр, располагается сразу два таких заведения, где содержится до 200 девушек.В мае на Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ: новым налогоплательщиком НДС в стране стала компания Ethical Capital Partners, владеющая PornHub.В феврале всемирно известная актриса порнофильмов Джозефина Джексон (по паспорту Юлия Сенюк) проводила время в обществе солдат ВСУ, лишенных конечностей. О легализации на Украине такого досуга для ветеранов боевых действий тогда написал немецкий Deutsche Welle*.Подробности у автора издания Украина.ру Александра Савко в материале "Проституция превратилась в бренд Украины". В Европе рассказали об украинском секс-бизнесе.* СМИ-иноагент
https://ukraina.ru/20241018/1058192231.html
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новости, украина, киев, виталий кличко, проституция, полицейские
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, проституция, полицейские

Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками

15:44 30.10.2024 (обновлено: 15:45 30.10.2024)
 
Фото: национальная полиция Украины
Фото: национальная полиция Украины
Читать в
Четверо полицейских Киева несколько раз пользовались услугами местных проституток, прежде, чем отдать их под суд. Силовики заявили в суде, что это нужно было ради следственного эксперимента, пишет издание "Страна.ua"
Известно, что полицейские заплатили "ночным бабочкам" по 1,5 тысячи гривен (порядка 3,5 тысяч рублей) "за раз".
Сами девушки свою вину не признали, заявив, что полицейские действовали из мести, так как продавщицы интимных услуг отказались с ними сотрудничать, платить "за крышу" и организовывать порностудию.
Итог суда - три гражданки Украины и одна представительница Грузии получили по четыре года тюрьмы.
Тема оказания интимных услуг занимает особое место на Украине. Так, буквально пару дней назад местная журналистка Диана Панченко заявила, что мэр Киева Виталий Кличко занимается продажей украинских женщин в секс-рабство в США и страны ЕС.
По информации Панченко, на сегодняшний день Кличко является настоящим "королем секс-индустрии" на Украине, так как под его контролем находится огромное количество стрип-клубов, которые фактически являются борделями. Сотня из них, утверждает журналистка, находятся в Киеве. Более того, Панченко заверяет, что в доме, где живет сам мэр, располагается сразу два таких заведения, где содержится до 200 девушек.
Виталий Кличко
18 октября, 14:06
Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществУкраинская журналистка Диана Панченко заявила, что мэр Киева Виталий Кличко занимается продажей украинских женщин в секс-рабство в США и страны ЕС, а также распространяет запрещенные вещества. Свои выводы корреспондент подтвердила результатами журналистского расследования
В мае на Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ: новым налогоплательщиком НДС в стране стала компания Ethical Capital Partners, владеющая PornHub.
В феврале всемирно известная актриса порнофильмов Джозефина Джексон (по паспорту Юлия Сенюк) проводила время в обществе солдат ВСУ, лишенных конечностей. О легализации на Украине такого досуга для ветеранов боевых действий тогда написал немецкий Deutsche Welle*.
ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем
28 февраля, 00:00
Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем Всемирно известная актриса порнофильмов под псевдонимом Джозефина Джексон, а в действительности – Юлия Сенюк из-подо Львова, проводит время в обществе солдат, лишённых конечностей. На Украине организовали такой досуг для ветеранов боевых действий и назвали всё это "реабилитацией", информирует Deutsche Welle*
Подробности у автора издания Украина.ру Александра Савко в материале "Проституция превратилась в бренд Украины". В Европе рассказали об украинском секс-бизнесе.
* СМИ-иноагент
 
НовостиУкраинаКиевВиталий Кличкопроституцияполицейские
 
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