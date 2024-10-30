Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками
15:44 30.10.2024 (обновлено: 15:45 30.10.2024)
Фото: национальная полиция Украины
Четверо полицейских Киева несколько раз пользовались услугами местных проституток, прежде, чем отдать их под суд. Силовики заявили в суде, что это нужно было ради следственного эксперимента, пишет издание "Страна.ua"
Известно, что полицейские заплатили "ночным бабочкам" по 1,5 тысячи гривен (порядка 3,5 тысяч рублей) "за раз".
Сами девушки свою вину не признали, заявив, что полицейские действовали из мести, так как продавщицы интимных услуг отказались с ними сотрудничать, платить "за крышу" и организовывать порностудию.
Тема оказания интимных услуг занимает особое место на Украине. Так, буквально пару дней назад местная журналистка Диана Панченко заявила, что мэр Киева Виталий Кличко занимается продажей украинских женщин в секс-рабство в США и страны ЕС.
По информации Панченко, на сегодняшний день Кличко является настоящим "королем секс-индустрии" на Украине, так как под его контролем находится огромное количество стрип-клубов, которые фактически являются борделями. Сотня из них, утверждает журналистка, находятся в Киеве. Более того, Панченко заверяет, что в доме, где живет сам мэр, располагается сразу два таких заведения, где содержится до 200 девушек.
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* СМИ-иноагент