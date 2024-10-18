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Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ

Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ - 18.10.2024 Украина.ру

Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что мэр Киева Виталий Кличко занимается продажей украинских женщин в секс-рабство в США и страны ЕС, а также распространяет запрещенные вещества. Свои выводы корреспондент подтвердила результатами журналистского расследования

2024-10-18T14:06

2024-10-18T14:06

2024-10-18T14:06

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виталий кличко

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По информации Панченко, на сегодняшний день Кличко является настоящим "королем секс-индустрии" на Украине, так как под его контролем находится огромное количество стрип-клубов, которые фактически являются борделями. Сотня из них, утверждает журналистка, находятся в Киеве.Панченко заверяет, что в доме, где живет сам мэр, располагается сразу два таких заведения, где содержится до 200 девушек."Он продает сотни девушек в ЕС и США. Он продает наркотики на Украине. Он также находится под следствием по обвинению в коррупции и государственной измене", - резюмировала Панченко.На ее расследование обратил внимание оппозиционный депутат немецкого Бундестага Клаус Эрнст. Его возмутило, что Европа дает деньги стране, в которой существует подобное.В украинском сегменте интернета уже предположили, что Кличко назовет эти обвинения против себя сфабрикованными Владимиром Зеленским, с которым у столичного мэра давний конфликт. Что именно они не поделили, читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Неоппозиционная оппозиция киевского мэра Виталия Кличко.

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новости, киев, украина, сша, ес, владимир зеленский, украина.ру, торговля людьми, наркотики, виталий кличко