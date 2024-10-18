https://ukraina.ru/20241018/1058192231.html
Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ
Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ - 18.10.2024 Украина.ру
Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ
Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что мэр Киева Виталий Кличко занимается продажей украинских женщин в секс-рабство в США и страны ЕС, а также распространяет запрещенные вещества. Свои выводы корреспондент подтвердила результатами журналистского расследования
2024-10-18T14:06
2024-10-18T14:06
2024-10-18T14:06
новости
киев
украина
сша
ес
владимир зеленский
украина.ру
торговля людьми
наркотики
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103186/76/1031867663_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_04579b0ade0807fad0bdbc6993a7a24d.jpg
По информации Панченко, на сегодняшний день Кличко является настоящим "королем секс-индустрии" на Украине, так как под его контролем находится огромное количество стрип-клубов, которые фактически являются борделями. Сотня из них, утверждает журналистка, находятся в Киеве.Панченко заверяет, что в доме, где живет сам мэр, располагается сразу два таких заведения, где содержится до 200 девушек."Он продает сотни девушек в ЕС и США. Он продает наркотики на Украине. Он также находится под следствием по обвинению в коррупции и государственной измене", - резюмировала Панченко.На ее расследование обратил внимание оппозиционный депутат немецкого Бундестага Клаус Эрнст. Его возмутило, что Европа дает деньги стране, в которой существует подобное.В украинском сегменте интернета уже предположили, что Кличко назовет эти обвинения против себя сфабрикованными Владимиром Зеленским, с которым у столичного мэра давний конфликт. Что именно они не поделили, читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Неоппозиционная оппозиция киевского мэра Виталия Кличко.
киев
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103186/76/1031867663_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1b2b23025dc3d5a6972e6f87ecc9862e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, сша, ес, владимир зеленский, украина.ру, торговля людьми, наркотики, виталий кличко
Новости, Киев, Украина, США, ЕС, Владимир Зеленский, Украина.ру, торговля людьми, наркотики, Виталий Кличко
Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ
Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что мэр Киева Виталий Кличко занимается продажей украинских женщин в секс-рабство в США и страны ЕС, а также распространяет запрещенные вещества. Свои выводы корреспондент подтвердила результатами журналистского расследования
По информации Панченко, на сегодняшний день Кличко является настоящим "королем секс-индустрии" на Украине, так как под его контролем находится огромное количество стрип-клубов, которые фактически являются борделями. Сотня из них, утверждает журналистка, находятся в Киеве.
"Журналисты устроились на работу в стрип-клуб Кличко и узнали, что девушек заставляют заниматься [интимом] с клиентами", - подчеркнула Панченко, уточнив, что один из борделей Кличко даже фигурирует в списках интерпола в роли транзитного поставщика украинских секс-рабынь.
Панченко заверяет, что в доме, где живет сам мэр, располагается сразу два таких заведения, где содержится до 200 девушек.
"Он продает сотни девушек в ЕС и США. Он продает наркотики на Украине. Он также находится под следствием по обвинению в коррупции и государственной измене", - резюмировала Панченко.
На ее расследование обратил внимание оппозиционный депутат немецкого Бундестага
Клаус Эрнст. Его возмутило, что Европа
дает деньги стране, в которой существует подобное.
"Журналистка Диана Панченко выдвигает серьезные обвинения в адрес мэра Киева Виталия Кличко: торговля людьми, проституция и насилие. Это те ценности, которые отстаиваются для нас на Украине?" - заявил депутат, призвав прекратить спонсирование киевского режима.
В украинском сегменте интернета уже предположили, что Кличко назовет эти обвинения против себя сфабрикованными Владимиром Зеленским, с которым у столичного мэра давний конфликт. Что именно они не поделили, читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Неоппозиционная оппозиция киевского мэра Виталия Кличко.