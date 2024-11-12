Дубинский призвал Украину договариваться с Россией - 12.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241112/1058838814.html
Дубинский призвал Украину договариваться с Россией
Дубинский призвал Украину договариваться с Россией - 12.11.2024 Украина.ру
Дубинский призвал Украину договариваться с Россией
Украине нужно договариваться с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2024-11-12T14:23
2024-11-12T14:23
новости
александр дубинский
украина
россия
киев
владимир зеленский
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/32/1030423230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7b1145b00dd1e33d109f4cf7cc5025.jpg
"Подниму табуированную тему о том, можно ли договориться с русскими… Договориться - можно и нужно. Прежде всего потому, что и общую границу, и общий менталитет, и культурно-исторические ценности мы никуда не денем. И здесь я согласен с "ранним" Зеленским, который еще не попал в лапы заокеанской партии вечной войны. Надо просто перестать стрелять", - написал Дубинский.Он разъяснил, чтобы начать договариваться, "надо остановить огонь и убийства". Депутат подчеркнул также, что остановка конфликта должна быть приоритетом властей. По его словам, продолжение конфликта под ложными лозунгами "про недостижимое НАТО" - это геноцид, в котором виновен Владимир Зеленский и каждый депутат Рады, который голосует за продление военного положения и мобилизации.Подробнее о потерях Киева - в материале Ивана Лизана До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/32/1030423230_35:0:935:675_1920x0_80_0_0_26c0fd93b58f58f0cd33cce21fb44b61.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр дубинский, украина, россия, киев, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Александр Дубинский, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада

Дубинский призвал Украину договариваться с Россией

14:23 12.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
Читать в
Украине нужно договариваться с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
"Подниму табуированную тему о том, можно ли договориться с русскими… Договориться - можно и нужно. Прежде всего потому, что и общую границу, и общий менталитет, и культурно-исторические ценности мы никуда не денем. И здесь я согласен с "ранним" Зеленским, который еще не попал в лапы заокеанской партии вечной войны. Надо просто перестать стрелять", - написал Дубинский.
Он разъяснил, чтобы начать договариваться, "надо остановить огонь и убийства".
Депутат подчеркнул также, что остановка конфликта должна быть приоритетом властей.
По его словам, продолжение конфликта под ложными лозунгами "про недостижимое НАТО" - это геноцид, в котором виновен Владимир Зеленский и каждый депутат Рады, который голосует за продление военного положения и мобилизации.
Подробнее о потерях Киева - в материале Ивана Лизана До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиАлександр ДубинскийУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю
14:23Дубинский призвал Украину договариваться с Россией
14:16Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович
14:01Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian
13:59Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"
13:30Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин
13:27Маск подтвердил подкуп Киевом западных политиков
13:16Вандал и увольнение чиновника в оккупированной Судже, советские танки в Германии. Главное на 13.00
13:06Трамп "серьезно настроен" на быстрое достижение мира на Украине - президент Финляндии
13:04Украинский депутат объяснил, почему Стармер просит $20 млрд для Киева сейчас
12:38Почему Джордж Сорос будет забанен. Впереди аудит Украины и как с этим связан украинский "генералопад"?
12:34"В рамках поручения Владимира Зеленского": украинцу пририсовали потерянную на фронте ногу
12:32Зеленский предложил Трампу армию и природные ресурсы Украины - Financial Times
12:23Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
12:17Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
12:12Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово
11:53"Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации
11:48СК РФ расследует уголовное дело в отношении литовского неонациста Барткевичюса
11:43Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко
11:41В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ
Лента новостейМолния