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Дубинский призвал Украину договариваться с Россией

Дубинский призвал Украину договариваться с Россией - 12.11.2024 Украина.ру

Дубинский призвал Украину договариваться с Россией

Украине нужно договариваться с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале

2024-11-12T14:23

2024-11-12T14:23

2024-11-12T14:23

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"Подниму табуированную тему о том, можно ли договориться с русскими… Договориться - можно и нужно. Прежде всего потому, что и общую границу, и общий менталитет, и культурно-исторические ценности мы никуда не денем. И здесь я согласен с "ранним" Зеленским, который еще не попал в лапы заокеанской партии вечной войны. Надо просто перестать стрелять", - написал Дубинский.Он разъяснил, чтобы начать договариваться, "надо остановить огонь и убийства". Депутат подчеркнул также, что остановка конфликта должна быть приоритетом властей. По его словам, продолжение конфликта под ложными лозунгами "про недостижимое НАТО" - это геноцид, в котором виновен Владимир Зеленский и каждый депутат Рады, который голосует за продление военного положения и мобилизации.Подробнее о потерях Киева - в материале Ивана Лизана До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, александр дубинский, украина, россия, киев, владимир зеленский, верховная рада