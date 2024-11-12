Алаудинов рассказал, чем займется после завершения СВО - 12.11.2024 Украина.ру
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Алаудинов рассказал, чем займется после завершения СВО
Алаудинов рассказал, чем займется после завершения СВО - 12.11.2024 Украина.ру
Алаудинов рассказал, чем займется после завершения СВО
Герой России, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, о чем мечтает после окончания спецоперации на Украине, передает souzveche.ru
2024-11-12T11:20
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"Когда СВО завершится, я уйду на пенсию и поживу ради себя. На рыбалку буду ездить, по своим друзьям. Наверное, мне где-то полагается уже отдых от этих всех рабочих будней. А друзей у меня много по всей России, по всему миру. Будет чем заняться на пенсии", - заверил он.Алаудинов обратился к российской молодежи и призвал понять, что молодость быстро проходит.Подробнее о высказываниях Алаудинова - в материале "Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, апти алаудинов, украина, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Апти Алаудинов, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО

Алаудинов рассказал, чем займется после завершения СВО

11:20 12.11.2024 (обновлено: 11:36 12.11.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Герой России, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, о чем мечтает после окончания спецоперации на Украине, передает souzveche.ru
"Когда СВО завершится, я уйду на пенсию и поживу ради себя. На рыбалку буду ездить, по своим друзьям. Наверное, мне где-то полагается уже отдых от этих всех рабочих будней. А друзей у меня много по всей России, по всему миру. Будет чем заняться на пенсии", - заверил он.
Алаудинов обратился к российской молодежи и призвал понять, что молодость быстро проходит.

"И поэтому не тратьте свою жизнь понапрасну. Делайте все, чтобы создать тот фундамент, на который вы будете опираться всю свою жизнь до глубокой старости. Если сегодня потратите молодость на то, чтобы просто так порадоваться тому что молоды, вы даже не успеете понять, как вы окажетесь у разбитого корыта, когда и молодости уже нет, и жизнь сломана. <...> Создавайте семьи и начинайте рожать. Чтобы Россию сохранить. Это наша стратегическая задача номер один", - сказал он.

Подробнее о высказываниях Алаудинова - в материале "Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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