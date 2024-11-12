Алаудинов рассказал, чем займется после завершения СВО

"И поэтому не тратьте свою жизнь понапрасну. Делайте все, чтобы создать тот фундамент, на который вы будете опираться всю свою жизнь до глубокой старости. Если сегодня потратите молодость на то, чтобы просто так порадоваться тому что молоды, вы даже не успеете понять, как вы окажетесь у разбитого корыта, когда и молодости уже нет, и жизнь сломана. <...> Создавайте семьи и начинайте рожать. Чтобы Россию сохранить. Это наша стратегическая задача номер один", - сказал он.