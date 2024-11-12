Алаудинов рассказал, чем займется после завершения СВО
11:20 12.11.2024 (обновлено: 11:36 12.11.2024)
Герой России, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, о чем мечтает после окончания спецоперации на Украине, передает souzveche.ru
"Когда СВО завершится, я уйду на пенсию и поживу ради себя. На рыбалку буду ездить, по своим друзьям. Наверное, мне где-то полагается уже отдых от этих всех рабочих будней. А друзей у меня много по всей России, по всему миру. Будет чем заняться на пенсии", - заверил он.
Алаудинов обратился к российской молодежи и призвал понять, что молодость быстро проходит.
"И поэтому не тратьте свою жизнь понапрасну. Делайте все, чтобы создать тот фундамент, на который вы будете опираться всю свою жизнь до глубокой старости. Если сегодня потратите молодость на то, чтобы просто так порадоваться тому что молоды, вы даже не успеете понять, как вы окажетесь у разбитого корыта, когда и молодости уже нет, и жизнь сломана. <...> Создавайте семьи и начинайте рожать. Чтобы Россию сохранить. Это наша стратегическая задача номер один", - сказал он.
Подробнее о высказываниях Алаудинова - в материале "Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ на сайте Украина.ру.