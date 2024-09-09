"Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ

"Их (ВСУ. - Ред.) гаджеты к нам попадали, вооружение, оснащение - вот это у нас было. Если честно, гаджеты противника - это тоже тема такая, очень специфическая. Интересно, потому что иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, бедные люди, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать. А есть такая категория, у которых реально на голове кастрюля, и это реально такие конченные ЛГБТ* скажем так. Да-да, у них такая тема, грязь прям такая, что ты диву даешься, как такое может быть", - сказал Алаудинов.