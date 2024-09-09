"Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ - 09.09.2024 Украина.ру
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"Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ
"Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ - 09.09.2024 Украина.ру
"Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что от неприемлемой информации в найденных гаджетах украинских военных порой "волосы встают дыбом". Соответствующее видео Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале
2024-09-09T12:30
2024-09-09T12:30
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
апти алаудинов
"ахмат"
телефон
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Последние такие находки бойцы "Ахмата" сделали в экшен-камере пленного разведчика 61-й механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко, который нападал на людей в Суджанском районе Курской области. Военнослужащий снимал избиения сослуживцами мирных жителей региона.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек. В том числе иностранных специалистов.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.*Запрещенная на территории РФ организация
https://ukraina.ru/20240909/1057317738.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, апти алаудинов, "ахмат", телефон
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Апти Алаудинов, "Ахмат", телефон

"Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ

12:30 09.09.2024
 
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Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что от неприемлемой информации в найденных гаджетах украинских военных порой "волосы встают дыбом". Соответствующее видео Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале

"Их (ВСУ. - Ред.) гаджеты к нам попадали, вооружение, оснащение - вот это у нас было. Если честно, гаджеты противника - это тоже тема такая, очень специфическая. Интересно, потому что иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, бедные люди, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать. А есть такая категория, у которых реально на голове кастрюля, и это реально такие конченные ЛГБТ* скажем так. Да-да, у них такая тема, грязь прям такая, что ты диву даешься, как такое может быть", - сказал Алаудинов.

Последние такие находки бойцы "Ахмата" сделали в экшен-камере пленного разведчика 61-й механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко, который нападал на людей в Суджанском районе Курской области. Военнослужащий снимал избиения сослуживцами мирных жителей региона.
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Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.
*Запрещенная на территории РФ организация
 
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныАпти Алаудинов"Ахмат"телефон
 
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