Главное за ночь 12 ноября
08:08 12.11.2024 (обновлено: 08:10 12.11.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Ударом в Харькове поражена военная часть ВСУ, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100, заявил координатор пророссийского сопротивления Лебедев.
Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА над территорией РФ, сообщили в Минобороны РФ. Девять дронов уничтожено над территорией Белгородской области, два — над Брянской и два — над Курской областью.
Обстановку на фронте докладывает ТГ-канал "Два майора":
- в Курской области штурмовые группы наших войск с тяжелыми боями продвинулись в районе н.п. Дарьино, Новоивановке и прилегающих лесных массивах. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и бросает в бой элитные подразделения десанта и морской пехоты;
- наши войска углубляются в восточной части городской застройки Курахово - главному укрепрайону противника после взятия Угледара на Южнодонецком направлении. Также Курахово окружается с трех сторон широким охватом, атаки с юга идут на н.п. Дальнее, с севера Армия России развивает успех вдоль Кураховского водохранилища, дамбу которого ВСУ вчера подорвали. Это действие затруднит охват Курахово с севера;
- войска Запорожского фронта ВС России, по оценкам спикера Сил обороны юга противника, в ближайшие дни планируют начать штурмовые действия. При этом враг заявляет, что на Запорожском направлении наши войска численно превышают ВСУ. Главная цель удара, как сообщает противник - город Запорожье с довоенной численностью населения 710 тысяч человек.
Республиканцы по итогам выборов в США сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса. С таким прогнозом выступил американский портал DDHQ.
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