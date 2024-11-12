Главное за ночь 12 ноября - 12.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 12 ноября
Главное за ночь 12 ноября - 12.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 12 ноября
Ударом в Харькове поражена военная часть ВСУ, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100, заявил координатор пророссийского сопротивления... Украина.ру, 12.11.2024
2024-11-12T08:08
2024-11-12T08:10
новости
россия
курахово
сша
илья лебедев
такер карлсон
владимир зеленский
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
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Ударом в Харькове поражена военная часть ВСУ, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100, заявил координатор пророссийского сопротивления Лебедев.Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА над территорией РФ, сообщили в Минобороны РФ. Девять дронов уничтожено над территорией Белгородской области, два — над Брянской и два — над Курской областью.Обстановку на фронте докладывает ТГ-канал "Два майора":- в Курской области штурмовые группы наших войск с тяжелыми боями продвинулись в районе н.п. Дарьино, Новоивановке и прилегающих лесных массивах. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и бросает в бой элитные подразделения десанта и морской пехоты;- наши войска углубляются в восточной части городской застройки Курахово - главному укрепрайону противника после взятия Угледара на Южнодонецком направлении. Также Курахово окружается с трех сторон широким охватом, атаки с юга идут на н.п. Дальнее, с севера Армия России развивает успех вдоль Кураховского водохранилища, дамбу которого ВСУ вчера подорвали. Это действие затруднит охват Курахово с севера;- войска Запорожского фронта ВС России, по оценкам спикера Сил обороны юга противника, в ближайшие дни планируют начать штурмовые действия. При этом враг заявляет, что на Запорожском направлении наши войска численно превышают ВСУ. Главная цель удара, как сообщает противник - город Запорожье с довоенной численностью населения 710 тысяч человек.Республиканцы по итогам выборов в США сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса. С таким прогнозом выступил американский портал DDHQ.Украина лишилась территорий из-за политики американской администрации. Такое мнение высказал Такер Карлсон. Журналист считает, что Вашингтон заинтересован в снижении численности населения республики.Подробнее о вмешательстве США в жизнь страны - в материале США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курахово, сша, илья лебедев, такер карлсон, владимир зеленский, служба внешней разведки , вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курахово, США, Илья Лебедев, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 12 ноября

08:08 12.11.2024 (обновлено: 08:10 12.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ударом в Харькове поражена военная часть ВСУ, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100, заявил координатор пророссийского сопротивления Лебедев.
Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА над территорией РФ, сообщили в Минобороны РФ. Девять дронов уничтожено над территорией Белгородской области, два — над Брянской и два — над Курской областью.
Обстановку на фронте докладывает ТГ-канал "Два майора":
- в Курской области штурмовые группы наших войск с тяжелыми боями продвинулись в районе н.п. Дарьино, Новоивановке и прилегающих лесных массивах. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и бросает в бой элитные подразделения десанта и морской пехоты;
- наши войска углубляются в восточной части городской застройки Курахово - главному укрепрайону противника после взятия Угледара на Южнодонецком направлении. Также Курахово окружается с трех сторон широким охватом, атаки с юга идут на н.п. Дальнее, с севера Армия России развивает успех вдоль Кураховского водохранилища, дамбу которого ВСУ вчера подорвали. Это действие затруднит охват Курахово с севера;
- войска Запорожского фронта ВС России, по оценкам спикера Сил обороны юга противника, в ближайшие дни планируют начать штурмовые действия. При этом враг заявляет, что на Запорожском направлении наши войска численно превышают ВСУ. Главная цель удара, как сообщает противник - город Запорожье с довоенной численностью населения 710 тысяч человек.
Республиканцы по итогам выборов в США сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса. С таким прогнозом выступил американский портал DDHQ.
Украина лишилась территорий из-за политики американской администрации. Такое мнение высказал Такер Карлсон. Журналист считает, что Вашингтон заинтересован в снижении численности населения республики.
Подробнее о вмешательстве США в жизнь страны - в материале США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКураховоСШАИлья ЛебедевТакер КарлсонВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведкиВооруженные силы Украины
 
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