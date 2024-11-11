США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
В Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году. Об этом 11 ноября сообщили в Службе внешней разведки России
"В руководстве госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", - говорится в материале.
Служба разведки также указала, что с подачи Вашингтона среди финансируемых Западом украинских "гражданских активистов" началось обсуждение вопроса о создании новой партии, призванной в ходе предстоящей избирательной кампании занять проамериканскую позицию.
"Подобная активность американцев наглядно свидетельствует о том, что регулярно повторяемая официальными представителями США мантра "ни слова об Украине без Украины" является не более чем красивой "оберткой". На деле судьба этой страны и ее марионеточных руководителей будет и дальше решаться в высоких кабинетах в Вашингтоне", - отметили в СВР.
Подробнее о возможных выборах - в материале The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году на сайте Украина.ру.