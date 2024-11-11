США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР - 11.11.2024 Украина.ру
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США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР
США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР - 11.11.2024 Украина.ру
США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР
В Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году. Об этом 11 ноября сообщили в Службе внешней разведки России
2024-11-11T10:35
2024-11-11T10:35
новости
украина
вашингтон
сша
владимир зеленский
служба внешней разведки
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"В руководстве госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", - говорится в материале.Служба разведки также указала, что с подачи Вашингтона среди финансируемых Западом украинских "гражданских активистов" началось обсуждение вопроса о создании новой партии, призванной в ходе предстоящей избирательной кампании занять проамериканскую позицию.Подробнее о возможных выборах - в материале The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, служба внешней разведки
Новости, Украина, Вашингтон, США, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки

США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР

10:35 11.11.2024
 
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
Читать в
В Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году. Об этом 11 ноября сообщили в Службе внешней разведки России
"В руководстве госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", - говорится в материале.
Служба разведки также указала, что с подачи Вашингтона среди финансируемых Западом украинских "гражданских активистов" началось обсуждение вопроса о создании новой партии, призванной в ходе предстоящей избирательной кампании занять проамериканскую позицию.

"Подобная активность американцев наглядно свидетельствует о том, что регулярно повторяемая официальными представителями США мантра "ни слова об Украине без Украины" является не более чем красивой "оберткой". На деле судьба этой страны и ее марионеточных руководителей будет и дальше решаться в высоких кабинетах в Вашингтоне", - отметили в СВР.

Подробнее о возможных выборах - в материале The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВашингтонСШАВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки
 
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