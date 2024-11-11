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США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР

США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР - 11.11.2024 Украина.ру

США планируют избавиться от "зарвавшегося" Зеленского с помощью выборов — СВР

В Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году. Об этом 11 ноября сообщили в Службе внешней разведки России

2024-11-11T10:35

2024-11-11T10:35

2024-11-11T10:35

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украина

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сша

владимир зеленский

служба внешней разведки

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"В руководстве госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", - говорится в материале.Служба разведки также указала, что с подачи Вашингтона среди финансируемых Западом украинских "гражданских активистов" началось обсуждение вопроса о создании новой партии, призванной в ходе предстоящей избирательной кампании занять проамериканскую позицию.Подробнее о возможных выборах - в материале The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, служба внешней разведки