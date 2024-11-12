Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Режим Владимира Зеленского поставил перед ТЦК задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По официальным данным ТЦК, режим Владимира Зеленского поставил перед ними задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. При этом 80 тысяч человек в месяц – это в два раза больше того, что у Украины было в самые хорошие месяцы 2022 года, сообщил эксперт.
"Сейчас ту же самую цифру назвал нацист Маси Найем, который сказал, что если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч человек, ей придется подписать капитуляцию, потому что у нее закончатся войска", – подчеркнул Ищенко.
То есть 160 тысяч человек – это то, что, по мнению Украины, позволит ей не допустить обрушения фронта. И не сейчас, а в перспективе. А пока этих 160 тысяч человек вообще нет, отметил обозреватель.
"Чем [главком ВСУ Александр] Сырский должен удержать Курскую область? Красивыми жестами? Заклинаниями? Он не может удержать фронт в Донбассе и под Купянском, хотя старается", – констатировал он.
Так что Марьяна Безуглая с таким же успехом может сказать, что Сырский готовится выводить войска не только из Курской области, но и из Курахово. Что они оттуда скоро уйдут, иначе их там уничтожит российская армия, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.ру
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