https://ukraina.ru/20241112/1058816735.html

Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию

Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию - 12.11.2024 Украина.ру

Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию

Режим Владимира Зеленского поставил перед ТЦК задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-12T05:30

2024-11-12T05:30

2024-11-12T05:30

украина

курская область

донбасс

александр сырский

марьяна безуглая

владимир зеленский

капитуляция

мобилизация

всу

сво

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По официальным данным ТЦК, режим Владимира Зеленского поставил перед ними задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. При этом 80 тысяч человек в месяц – это в два раза больше того, что у Украины было в самые хорошие месяцы 2022 года, сообщил эксперт.То есть 160 тысяч человек – это то, что, по мнению Украины, позволит ей не допустить обрушения фронта. И не сейчас, а в перспективе. А пока этих 160 тысяч человек вообще нет, отметил обозреватель."Чем [главком ВСУ Александр] Сырский должен удержать Курскую область? Красивыми жестами? Заклинаниями? Он не может удержать фронт в Донбассе и под Купянском, хотя старается", – констатировал он.Так что Марьяна Безуглая с таким же успехом может сказать, что Сырский готовится выводить войска не только из Курской области, но и из Курахово. Что они оттуда скоро уйдут, иначе их там уничтожит российская армия, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руО перспективах переговоров по вопросам стратегической безопасности в Европе — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241111/1058816023.html

украина

курская область

донбасс

курахово

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, курская область, донбасс, александр сырский, марьяна безуглая, владимир зеленский, капитуляция, мобилизация, всу, сво, курахово, новости, спецоперация, детали