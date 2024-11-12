Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию - 12.11.2024 Украина.ру
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Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию
Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию - 12.11.2024 Украина.ру
Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию
Режим Владимира Зеленского поставил перед ТЦК задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-12T05:30
2024-11-12T05:30
украина
курская область
донбасс
александр сырский
марьяна безуглая
владимир зеленский
капитуляция
мобилизация
всу
сво
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По официальным данным ТЦК, режим Владимира Зеленского поставил перед ними задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. При этом 80 тысяч человек в месяц – это в два раза больше того, что у Украины было в самые хорошие месяцы 2022 года, сообщил эксперт.То есть 160 тысяч человек – это то, что, по мнению Украины, позволит ей не допустить обрушения фронта. И не сейчас, а в перспективе. А пока этих 160 тысяч человек вообще нет, отметил обозреватель."Чем [главком ВСУ Александр] Сырский должен удержать Курскую область? Красивыми жестами? Заклинаниями? Он не может удержать фронт в Донбассе и под Купянском, хотя старается", – констатировал он.Так что Марьяна Безуглая с таким же успехом может сказать, что Сырский готовится выводить войска не только из Курской области, но и из Курахово. Что они оттуда скоро уйдут, иначе их там уничтожит российская армия, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руО перспективах переговоров по вопросам стратегической безопасности в Европе — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
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украина, курская область, донбасс, александр сырский, марьяна безуглая, владимир зеленский, капитуляция, мобилизация, всу, сво, курахово, новости, спецоперация, детали
Украина, Курская область, Донбасс, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, Владимир Зеленский, капитуляция, мобилизация, ВСУ, СВО, Курахово, Новости, Спецоперация, детали

Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию

05:30 12.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Режим Владимира Зеленского поставил перед ТЦК задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По официальным данным ТЦК, режим Владимира Зеленского поставил перед ними задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. При этом 80 тысяч человек в месяц – это в два раза больше того, что у Украины было в самые хорошие месяцы 2022 года, сообщил эксперт.
"Сейчас ту же самую цифру назвал нацист Маси Найем, который сказал, что если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч человек, ей придется подписать капитуляцию, потому что у нее закончатся войска", – подчеркнул Ищенко.
То есть 160 тысяч человек – это то, что, по мнению Украины, позволит ей не допустить обрушения фронта. И не сейчас, а в перспективе. А пока этих 160 тысяч человек вообще нет, отметил обозреватель.
"Чем [главком ВСУ Александр] Сырский должен удержать Курскую область? Красивыми жестами? Заклинаниями? Он не может удержать фронт в Донбассе и под Купянском, хотя старается", – констатировал он.
Так что Марьяна Безуглая с таким же успехом может сказать, что Сырский готовится выводить войска не только из Курской области, но и из Курахово. Что они оттуда скоро уйдут, иначе их там уничтожит российская армия, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.ру
О перспективах переговоров по вопросам стратегической безопасности в Европе — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Вчера, 21:26
Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
УкраинаКурская областьДонбассАлександр СырскийМарьяна БезуглаяВладимир ЗеленскийкапитуляциямобилизацияВСУСВОКураховоНовостиСпецоперациядетали
 
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