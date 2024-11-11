"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans
© M-Production / Shutterstock / FOTODOM
© M-Production / Shutterstock / FOTODOM
В Верховной Раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно. Об этом 11 ноября в своем телеграм-канале сообщил парламентарий Ярослав Железняк
"О чем он? Коротко - мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Всё. Уголовная ответственность останется исключительно за: порно без согласия, экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия), порно с детьми и распространение среди детей (тут еще и усиливаем)", - написал Железняк, отметив особую роль в этой работе своего коллеги по парламенту "Слуги" Владлена Неклюдова.
Железняк уточнил, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Также он подчеркнул, что "это не легализация порно, оно легализовано, и мы уже пару лет как миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем".
В августе прошлого года Железняк высмеял альтернативный законопроект о декриминализации порнографии от депутата Неклюдова, сыронизировав, что вариант, предложенный им, можно было смело называть "О защите прав коррумпированных стражей порядка".
31 августа 2023, 11:35Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк Народный депутат Рады Ярослав Железняк 31 августа в своем телеграм-канале высмеял альтернативный законопроект о декриминализации порнографии от депутата Владлена Неклюдова ("Слуга народа"), который сегодня собираются зарегистрировать
В конце прошлого года украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги.
"К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на неё был наложен штраф в размере 5543 доллара", - отметил тогда глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
Он добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов за 2023 год. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он. Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.
18 декабря 2023, 20:38Украина оштрафовала PornHub за неуплату налоговУкраинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом сообщил 18 декабря глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев