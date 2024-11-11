"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans - 11.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241111/1058816588.html
"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans
"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans - 11.11.2024 Украина.ру
"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans
В Верховной Раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно. Об этом 11 ноября в своем телеграм-канале сообщил парламентарий Ярослав Железняк
2024-11-11T17:55
2024-11-11T17:55
новости
украина
ярослав железняк
верховная рада
законопроект
порно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058816306_0:0:1385:780_1920x0_80_0_0_fe42a46e6734b6876fac995f9e87ec22.jpg.webp
Железняк уточнил, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Также он подчеркнул, что "это не легализация порно, оно легализовано, и мы уже пару лет как миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем".В августе прошлого года Железняк высмеял альтернативный законопроект о декриминализации порнографии от депутата Неклюдова, сыронизировав, что вариант, предложенный им, можно было смело называть "О защите прав коррумпированных стражей порядка".В конце прошлого года украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги."К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на неё был наложен штраф в размере 5543 доллара", - отметил тогда глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.Он добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов за 2023 год. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он. Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.Еще по теме: Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ и Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками.
https://ukraina.ru/20230831/1049058930.html
https://ukraina.ru/20231218/1052210293.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058816306_0:0:1193:895_1920x0_80_0_0_9055b9e75c0a91f7920889d662f01d32.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ярослав железняк, верховная рада, законопроект, порно
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Верховная Рада, законопроект, порно

"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans

17:55 11.11.2024
 
© M-Production / Shutterstock / FOTODOM
© M-Production / Shutterstock / FOTODOM
Читать в
В Верховной Раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно. Об этом 11 ноября в своем телеграм-канале сообщил парламентарий Ярослав Железняк
"О чем он? Коротко - мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Всё. Уголовная ответственность останется исключительно за: порно без согласия, экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия), порно с детьми и распространение среди детей (тут еще и усиливаем)", - написал Железняк, отметив особую роль в этой работе своего коллеги по парламенту "Слуги" Владлена Неклюдова.
Железняк уточнил, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Также он подчеркнул, что "это не легализация порно, оно легализовано, и мы уже пару лет как миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем".
В августе прошлого года Железняк высмеял альтернативный законопроект о декриминализации порнографии от депутата Неклюдова, сыронизировав, что вариант, предложенный им, можно было смело называть "О защите прав коррумпированных стражей порядка".
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа 2023, 11:35
Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк Народный депутат Рады Ярослав Железняк 31 августа в своем телеграм-канале высмеял альтернативный законопроект о декриминализации порнографии от депутата Владлена Неклюдова ("Слуга народа"), который сегодня собираются зарегистрировать
В конце прошлого года украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги.
"К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на неё был наложен штраф в размере 5543 доллара", - отметил тогда глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
Он добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов за 2023 год. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он. Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.
18 декабря 2023, 20:38
Украина оштрафовала PornHub за неуплату налоговУкраинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом сообщил 18 декабря глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев
Еще по теме: Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ и Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками.
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякВерховная Радазаконопроектпорно
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans
17:36"У них доказательств нет и не будет": Захарова ответила на обвинения Молдавии в запуске дронов
17:25Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать
17:19Казус Стерненко и роль националистов на Украине
17:12"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки
17:10"Ледяная дева" Трампа: будущий президент США анонсировал неожиданное назначение
16:36ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
15:49Кого боится Польша, чего поляки хотят от Украины и что будет, когда Россия победит – Неменский
15:45Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ
15:32Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей
15:24Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений
15:03Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым"
14:59Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – Москалькова
14:55Депутат Николай Новичков: Пока Запад разоряется на Украине, Россия и Африка усиливают свои ВПК
14:46В Германии убили украинского дальнобойщика из-за спора об СВО
14:34Почему Орбан пил водку в Бишкеке и зачем американки отказались от секса? Тот юмор, когда не всем смешно
14:22Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена"
14:18Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории
14:15Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post
14:11Украинский дрон атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области — Балицкий
Лента новостейМолния