https://ukraina.ru/20241111/1058816588.html

"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans

"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans - 11.11.2024 Украина.ру

"Порнография давно легализована": депутат Железняк похвастался новым законопроектом и доходами с OnlyFans

В Верховной Раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно. Об этом 11 ноября в своем телеграм-канале сообщил парламентарий Ярослав Железняк

2024-11-11T17:55

2024-11-11T17:55

2024-11-11T17:55

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ярослав железняк

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законопроект

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Железняк уточнил, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Также он подчеркнул, что "это не легализация порно, оно легализовано, и мы уже пару лет как миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем".В августе прошлого года Железняк высмеял альтернативный законопроект о декриминализации порнографии от депутата Неклюдова, сыронизировав, что вариант, предложенный им, можно было смело называть "О защите прав коррумпированных стражей порядка".В конце прошлого года украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги."К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на неё был наложен штраф в размере 5543 доллара", - отметил тогда глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.Он добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов за 2023 год. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он. Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.Еще по теме: Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществ и Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками.

https://ukraina.ru/20230831/1049058930.html

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новости, украина, ярослав железняк, верховная рада, законопроект, порно