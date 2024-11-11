https://ukraina.ru/20241111/1058816023.html

Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку

Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку - 11.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-11-11T21:26

2024-11-11T21:26

2024-11-11T21:27

эксклюзив

курахово

украина

россия

вооруженные силы украины

спецоперация

дамба

водохранилище

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Поступают сообщения, что мы на Кураховском направлении завязали бои за Сонцовку с севера, за Дальнее – с юга. И еще есть информация, что Украина подорвала дамбу Кураховского водохранилища.Лобового штурма Курахово не будет. Мы его будем обходить по берегам реки Волчья в западном направлении.Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово. Там уже находятся наши штурмовики. А южнее этого участка мы находимся в Шахтерском. Этими двумя крыльями мы будем пытаться зайти за Курахово и взять Константинополь (не тот, над которым мы мечтаем православный крест водрузить), чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь.Кроме того, армия России обладает преимуществом по высоте. Курахово и прилегающие украинские районы обороны находятся в долине, а наши позиции – на 100 метров выше.Что касается подрыва дамбы, то эта информация совсем свежая.Эта дамба находилась в районе деревни Старые Терны на западном берегу Кураховского водохранилища. Да, вода в водохранилище накопилась, но это все же не Днепр. Цунами там не будет. Просто будет сильное подтопление.Почему Украина могла ее подорвать?Кураховское водохранилище можно было пересечь по этой дамбе и по узкой насыпной технической дамбе (пехота по ней проходила, а тяжелая техника – нет). Она действовала до тех пор, пока мы не стали занимать северный берег водохранилища. Потому что Украина использовала ее для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север. Сейчас она если не уничтожена, то повреждена. И если дамба возле Старых Терн действительно взорвана, то она просто затопит долину.Для нас это ничего не значит, потому что мы находимся выше. А для оставшихся украинских частей это просто затруднит отход. Поэтому я не вижу большого смысла в этом подрыве.

https://ukraina.ru/20241003/1057850969.html

https://ukraina.ru/20241107/1058717423.html

курахово

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, курахово, украина, россия, вооруженные силы украины, спецоперация, дамба, водохранилище