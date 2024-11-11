Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку - 11.11.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку
Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку - 11.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-11-11T21:26
2024-11-11T21:27
эксклюзив
курахово
украина
россия
вооруженные силы украины
спецоперация
дамба
водохранилище
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Поступают сообщения, что мы на Кураховском направлении завязали бои за Сонцовку с севера, за Дальнее – с юга. И еще есть информация, что Украина подорвала дамбу Кураховского водохранилища.Лобового штурма Курахово не будет. Мы его будем обходить по берегам реки Волчья в западном направлении.Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово. Там уже находятся наши штурмовики. А южнее этого участка мы находимся в Шахтерском. Этими двумя крыльями мы будем пытаться зайти за Курахово и взять Константинополь (не тот, над которым мы мечтаем православный крест водрузить), чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь.Кроме того, армия России обладает преимуществом по высоте. Курахово и прилегающие украинские районы обороны находятся в долине, а наши позиции – на 100 метров выше.Что касается подрыва дамбы, то эта информация совсем свежая.Эта дамба находилась в районе деревни Старые Терны на западном берегу Кураховского водохранилища. Да, вода в водохранилище накопилась, но это все же не Днепр. Цунами там не будет. Просто будет сильное подтопление.Почему Украина могла ее подорвать?Кураховское водохранилище можно было пересечь по этой дамбе и по узкой насыпной технической дамбе (пехота по ней проходила, а тяжелая техника – нет). Она действовала до тех пор, пока мы не стали занимать северный берег водохранилища. Потому что Украина использовала ее для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север. Сейчас она если не уничтожена, то повреждена. И если дамба возле Старых Терн действительно взорвана, то она просто затопит долину.Для нас это ничего не значит, потому что мы находимся выше. А для оставшихся украинских частей это просто затруднит отход. Поэтому я не вижу большого смысла в этом подрыве.
https://ukraina.ru/20241003/1057850969.html
https://ukraina.ru/20241107/1058717423.html
курахово
украина
россия
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курахово, украина, россия, вооруженные силы украины, спецоперация, дамба, водохранилище
Эксклюзив, Курахово, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, дамба, водохранилище

Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку

21:26 11.11.2024 (обновлено: 21:27 11.11.2024)
 
© Украина.руАлександр Зимовский (СВО)
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Поступают сообщения, что мы на Кураховском направлении завязали бои за Сонцовку с севера, за Дальнее – с юга. И еще есть информация, что Украина подорвала дамбу Кураховского водохранилища.
Александр Зимовский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
3 октября, 06:05
Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армиейУгледар может стать подходящим местом для того, чтобы Россия организовала там кластер дроноводов. Там высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20–25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе
Лобового штурма Курахово не будет. Мы его будем обходить по берегам реки Волчья в западном направлении.
Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово. Там уже находятся наши штурмовики. А южнее этого участка мы находимся в Шахтерском. Этими двумя крыльями мы будем пытаться зайти за Курахово и взять Константинополь (не тот, над которым мы мечтаем православный крест водрузить), чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь.
Кроме того, армия России обладает преимуществом по высоте. Курахово и прилегающие украинские районы обороны находятся в долине, а наши позиции – на 100 метров выше.
Что касается подрыва дамбы, то эта информация совсем свежая.
Эта дамба находилась в районе деревни Старые Терны на западном берегу Кураховского водохранилища. Да, вода в водохранилище накопилась, но это все же не Днепр. Цунами там не будет. Просто будет сильное подтопление.
Почему Украина могла ее подорвать?
Кураховское водохранилище можно было пересечь по этой дамбе и по узкой насыпной технической дамбе (пехота по ней проходила, а тяжелая техника – нет). Она действовала до тех пор, пока мы не стали занимать северный берег водохранилища. Потому что Украина использовала ее для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север. Сейчас она если не уничтожена, то повреждена. И если дамба возле Старых Терн действительно взорвана, то она просто затопит долину.
Для нас это ничего не значит, потому что мы находимся выше. А для оставшихся украинских частей это просто затруднит отход. Поэтому я не вижу большого смысла в этом подрыве.
Карта СВО
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Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта ЛНР и Харьковской области
Евгений Линин СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
7 ноября, 17:55
Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивКураховоУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСпецоперациядамбаводохранилище
 
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Заголовок открываемого материала
21:26Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку
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