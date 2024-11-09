https://ukraina.ru/20241109/1058762559.html

Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истекло

Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истекло - 09.11.2024 Украина.ру

Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истекло

Американский бизнесмен Илон Маск ожидает, что кровопролитный конфликт на Украине скоро закончится благодаря победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США

2024-11-09T09:20

2024-11-09T09:20

2024-11-09T09:20

новости

дональд трамп

илон маск

сша

украина

the wall street journal

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:98:910:610_1920x0_80_0_0_f749e034bd7f3defa0bca80995571c5a.jpg

Так Маск прокомментировал на своей странице в соцсетях публикацию The Wall Street Journal о планах политика на посту главы государства.По словам предпринимателя, бессмысленные жертвы скоро закончатся. "Время для подстрекателей-спекулянтов истекло", — написал он.Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. В публикации утверждается, что переходная администрация Трампа собирается "заморозить текущую линию фронта", создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, илон маск, сша, украина, the wall street journal, нато