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Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истекло
Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истекло - 09.11.2024 Украина.ру
Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истекло
Американский бизнесмен Илон Маск ожидает, что кровопролитный конфликт на Украине скоро закончится благодаря победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США
2024-11-09T09:20
2024-11-09T09:20
2024-11-09T09:20
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Так Маск прокомментировал на своей странице в соцсетях публикацию The Wall Street Journal о планах политика на посту главы государства.По словам предпринимателя, бессмысленные жертвы скоро закончатся. "Время для подстрекателей-спекулянтов истекло", — написал он.Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. В публикации утверждается, что переходная администрация Трампа собирается "заморозить текущую линию фронта", создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.
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новости, дональд трамп, илон маск, сша, украина, the wall street journal, нато
Новости, Дональд Трамп, Илон Маск, США, Украина, The Wall Street Journal, НАТО
Илон Маск об украинском конфликте: время для спекулянтов истекло
Американский бизнесмен Илон Маск ожидает, что кровопролитный конфликт на Украине скоро закончится благодаря победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США
Так Маск прокомментировал на своей странице в соцсетях публикацию The Wall Street Journal о планах политика на посту главы государства.
По словам предпринимателя, бессмысленные жертвы скоро закончатся. "Время для подстрекателей-спекулянтов истекло", — написал он.
Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. В публикации утверждается, что переходная администрация Трампа собирается "заморозить текущую линию фронта", создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.