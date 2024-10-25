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Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal
Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal - 25.10.2024 Украина.ру
Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal
Американский миллиардер Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники
2024-10-25T10:51
2024-10-25T10:51
2024-10-25T10:51
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Владимир Путин и Илон Макс регулярно общаются. Это утверждение основано на мнениях нескольких западных официальных лиц, заявили журналисты. Собеседники якобы обсуждают личные темы, деловую и геополитическую напряженность.В качестве примера говорится, что Путин и Маск якобы обсуждали тайваньский вопрос и российский лидер попросил бизнесмена не активировать его спутниковый интернет Starlink над Тайванем "в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину".Также, по версии издания, Маск разговаривал с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками, в их числе был глава администрации российского президента Сергей Кириенко.Подобные контакты вызывают обеспокоенность по поводу национальной безопасности у некоторых членов администрации США. Маск наладил глубокие деловые связи с военными и разведывательными агентствами, что позволяет ему быть в курсе секретных космических программ страны, заключил автор материала.Ранее Маск предлагал пункты для разрешения украинского конфликта и сомневался в возможности победы Украины над Россией. Он также не раз заявлял, что Крым принадлежит РФ.Подробнее о слухах про Маска и Россию - в материале Илона Маска записали в помощники армии России. Итоги 12 октября на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, илон маск, сша, украина, владимир путин
Новости, Россия, Илон Маск, США, Украина, Владимир Путин
Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal
Американский миллиардер Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники
Владимир Путин и Илон Макс регулярно общаются. Это утверждение основано на мнениях нескольких западных официальных лиц, заявили журналисты. Собеседники якобы обсуждают личные темы, деловую и геополитическую напряженность.
В качестве примера говорится, что Путин и Маск якобы обсуждали тайваньский вопрос и российский лидер попросил бизнесмена не активировать его спутниковый интернет Starlink над Тайванем
"в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину
".
Также, по версии издания, Маск разговаривал с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками, в их числе был глава администрации российского президента Сергей Кириенко
.
Подобные контакты вызывают обеспокоенность по поводу национальной безопасности у некоторых членов администрации США. Маск наладил глубокие деловые связи с военными и разведывательными агентствами, что позволяет ему быть в курсе секретных космических программ страны, заключил автор материала.
Ранее Маск предлагал пункты для разрешения украинского конфликта и сомневался в возможности победы Украины
над Россией. Он также не раз заявлял, что Крым
принадлежит РФ.