https://ukraina.ru/20241110/1058782749.html

Трамп и Крым. Итоги 10 ноября на Украине

Трамп и Крым. Итоги 10 ноября на Украине - 10.11.2024 Украина.ру

Трамп и Крым. Итоги 10 ноября на Украине

Заявление советника победившего на выборах президента США Дональда Трампа Брайана Ланзы о том, что Украине нужно забыть о Крыме, вызвало дискуссию и на Украине, и в США

2024-11-10T18:32

2024-11-10T18:32

2024-11-10T18:33

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Неназванный представитель победившего на выборах американского президента Дональда Трампа прокомментировал заявление его старшего советника, стратега Республиканской партии США Брайана Ланзы о Крыме."Брайан Ланза был подрядчиком предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени", - заявил представитель Трампа в комментарии Reuters.Ранее Ланза в комментарии BBC заявил, что Украине следует забыть о Крыме, а Владимиру Зеленскому — продемонстрировать реалистичное видение условий мирных переговоров."И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет", - отметил Ланза.По его словам, Украина останется "сама по себе", если ей важно "вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться" за это.По словам Ланзы, целью будущей администрации США станет именно достижение мира, но никак не предоставление Украине возможностей для успешного контрнаступления и "возвращение территорий" Киеву.Также Ланза обвинил в военных неудачах Украины президента США Джо Байдена и страны ЕС."Реальность на местах такова, что европейские государства и президент Байден не дали Украине возможности и оружия выиграть эту войну с самого начала, и они не смогли снять ограничения, чтобы Украина могла победить", — заявил он.Заявление Ланзы с энтузиазмом восприняли в Крыму."Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт. Нет сомнений, что вслед за этим подобное мнение выскажут и западные лидеры", — заявил в комментарии РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.При этом, по его словам, коллективный Запад во главе с США будет прежде всего максимально отстаивать свои геополитические и экономические интересы, в том числе жертвуя Украиной.Позитивно восприняли заявление Ланзы и в Госдуме. Так, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины закономерным."Советник высказал то, о чём думают, а точнее - уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе", - заявил Белик в комментарии РИА Новости.По его словам, как бы ни заявляли о своих верноподданнических чувствах к новому президенту США европейские и украинские политики, Трамп будет делать всё по-своему."Не по нашему и не по европейскому желанию, только по принципу личных амбиций, ну и из чувства мести демократам, которые из него "ведро крови" выпили. Так что стоит ожидать пусть не явного, но точно реалистичного давления на Киев в вопросах территорий", - отметил Белик.По его словам, США выгоднее получить хотя бы часть Украины в своё распоряжение, чем брать на себя обузу в виде страны с нерешенными территориальными претензиями."А на "украинский" статус Крыма Запад давно махнул рукой, но "стеснялся " сказать об этом открыто", - сказал депутат.Позднее, когда стало известно о том, что Ланза говорил от своего имени, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал новоизбранного Трампа признать российский статус полуострова и других вошедших в состав РФ регионов, чтобы заложить основы для перезагрузки российско-американских отношений."Началом честного диалога стало бы признание Трампом российского статуса Крыма, а также новых исторических территорий: Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Администрации Трампа не стоит терять время и оглядываться на режим Зеленского, а признать демократический выбор людей жить в составе России. Это было бы хорошим основанием для перезагрузки российско-американских отношений", - сказал Шеремет в комментарии РИА Новости.По его словам, режим Зеленского заинтересован в продолжении военного конфликта и кровопролитии, поэтому будет до последнего "дурачить" администрацию Трампа и откладывать под вымышленными предлогами начала переговорного мирного процесса."США нужно сделать первый шаг навстречу установлению мира на Украине, Зеленский же на это не способен, иначе ему придется признать, что из-за его прихоти и предательства национальных интересов на верную смерть были отправлены сотни тысяч украинцев, а Украина получила миллионы искалеченных судеб и разруху", - подчеркнул Шеремет.Он указал, что американцам пора прекратить тратить свои средства и оружие на поддержку киевского режима и бесперспективную аферу, которую "заварил" на Украине нынешний президент США Байден и его окружение.О том, что на Украине начали также задумываться о мирных переговорах, сообщил популярный в стране телеграм-канал "Резидент"."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак сформировал переговорную стратегию с Трампом, в которой основной акцент будет сделан на готовности Украины к мирному треку с Кремлем на основе Стамбульского договора 2022 года. На личной встрече Зеленского и Трампа, наш президент заявит публично, что ВСУ выходят из Курской области, как шаг на встречу к миру. В такой способ мы хотим сместить акцент Трампа на Путина и отсутствие шагов Кремля к переговорам на основе нашей "формулы мира"", - писал он 10 ноября.Однако большинство экспертов уверено: для украинского руководства прекращение боевых действий смерти подобно. Подтверждением этого стала атака украинских беспилотников на Москву утром 10 ноября."Подмосковье пережило самую массированную атаку вражеских беспилотников за весь период спецоперации. На Москву шло более трех десятков ударных БПЛА. Однако ПВО сработала как часы - до столицы не добрался ни один. Два дрона упали на частные дома, ранения получила женщина, были повреждены несколько автомобилей. Наверное, Зеленский рассчитывал на более внушительный результат. Сейчас ему, кровь из носу, нужно доказать Белому Дому и Западу в целом свою полезность. Посмотрите, мол, мы-то еще ого-го! Можем бить москалей в самое сердце их страны. Мы вам еще пригодимся, мы же свои, буржуинские. Дайте, пожалуйста, денег", - отметил российский военкор Александр Коц.Несмотря на это, даже на Западе признают: США могут скоро завершить конфликт на Украине.Ранее, 9 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что план Трампа по прекращению конфликта на Украине готовится и в скором времени могут назвать даты прекращения огня и гарантии безопасности для Украины."Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", — заявил он в комментарии "Польскому радио".Он отметил, что решения по Украине должны приниматься не только с участием Киева, но и ЕС.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти".

https://ukraina.ru/20241110/1058779114.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, кремль, вооруженные силы украины, ес