https://ukraina.ru/20241111/1058774973.html

Котел почти сложился: Алёхин раскрыл, как ВС РФ обошли по флангам и загнали ВСУ в западню в Курахово

Котел почти сложился: Алёхин раскрыл, как ВС РФ обошли по флангам и загнали ВСУ в западню в Курахово - 11.11.2024 Украина.ру

Котел почти сложился: Алёхин раскрыл, как ВС РФ обошли по флангам и загнали ВСУ в западню в Курахово

Кураховский плацдарм расположен на берегу водохранилища, которое является водной преградой, прикрывающей украинские позиции с тыла. Но ВСУ не могут использовать его как транспортную артерию и в случае необходимости не смогут эвакуироваться. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-11-11T06:00

2024-11-11T06:00

2024-11-11T06:00

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геннадий алехин

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водохранилище

покровск/красноармейск

наступление

детали

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По сути, "котел" в районе Курахова уже практически сложился, ВС РФ осталось перекрыть трассу на село Константинополь, через который идёт основное снабжение украинского гарнизона, рассказал эксперт.Он добавил, что российские штурмовики уже освободили Степановку. Также наступление ведется с южного направления, где передовые подразделения уже зашли в Богоявленку. От нее до Курахова всего пара километров. Армейские части осуществляют маневренные действия и по направлению к Разливу, который расположен западнее Курахова, сообщил полковник запаса.Эксперт отметил, что кураховский плацдарм непростой для штурма. Он располагается на берегу водохранилища, которое является водной преградой, прикрывающей украинские позиции с тыла.Курахово ВС РФ обошли по флангам, осталась одна дорога, по которой в украинский гарнизон поставляются боеприпасы и подкрепление. В случае перекрытия этой "лазейки" у противника останется лишь один вариант — сдаваться в плен, так как попытка прорыва ни к чему хорошему не приведет, констатировал специалист."Если только бойцы не сообразят, что город надо покинуть в спешном порядке. На это у украинских военных осталось не так много времени. Они понимают, что оказались в западне, однако киевский режим настойчиво требует держаться", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, как финансирование Украины затягивает Запад в воронку экономического кризиса — в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241109/1058755764.html

россия

курахово

запад

покровск/красноармейск

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новости, россия, курахово, запад, геннадий алехин, плацдарм, водохранилище, покровск/красноармейск, наступление, детали, сво, спецоперация, вс рф, всу