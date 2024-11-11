"Это будет потеря потерь": военкор объяснил, почему в Курахово может повториться сценарий Угледара
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Если ВСУ потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь комплекс мероприятий и от обороны перейти к наступлению. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
По словам военкора, в Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. При этом на Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще "сыплется все", потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре, отметил эксперт.
"Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель", — подчеркнул Линин.
Дело в том, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работы ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению, указал журналист.
"Да, [главком ВСУ Александр] Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации на Донецком направлении и успешном продвижении российских войск на Донбассе — интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
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