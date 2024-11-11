"Это будет потеря потерь": военкор объяснил, почему в Курахово может повториться сценарий Угледара - 11.11.2024 Украина.ру
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"Это будет потеря потерь": военкор объяснил, почему в Курахово может повториться сценарий Угледара
"Это будет потеря потерь": военкор объяснил, почему в Курахово может повториться сценарий Угледара - 11.11.2024 Украина.ру
"Это будет потеря потерь": военкор объяснил, почему в Курахово может повториться сценарий Угледара
Если ВСУ потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь комплекс мероприятий и от обороны перейти к наступлению. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
2024-11-11T05:00
2024-11-11T05:00
новости
курахово
россия
военкор
вс рф
александр сырский
отступление
всу
угледар
южно-донецкое направление
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По словам военкора, в Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. При этом на Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще "сыплется все", потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре, отметил эксперт. Дело в том, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работы ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению, указал журналист.По его мнению, грамотному отступлению на Украине невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России, отметил он."Да, [главком ВСУ Александр] Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на Донецком направлении и успешном продвижении российских войск на Донбассе — интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241108/1058718297.html
курахово
россия
угледар
южно-донецкое направление
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курахово, россия, военкор, вс рф, александр сырский, отступление, всу, угледар, южно-донецкое направление, сво, детали, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, военкор, ВС РФ, Александр Сырский, отступление, ВСУ, Угледар, Южно-Донецкое направление, СВО, детали, Спецоперация

"Это будет потеря потерь": военкор объяснил, почему в Курахово может повториться сценарий Угледара

05:00 11.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Если ВСУ потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь комплекс мероприятий и от обороны перейти к наступлению. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
По словам военкора, в Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. При этом на Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще "сыплется все", потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре, отметил эксперт.
"Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель", — подчеркнул Линин.
Дело в том, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работы ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению, указал журналист.
По его мнению, грамотному отступлению на Украине невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России, отметил он.
"Да, [главком ВСУ Александр] Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации на Донецком направлении и успешном продвижении российских войск на Донбассе — интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
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